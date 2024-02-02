Юридическая фирма BGP Litigation не представляла интересы Валиевой в CAS. Они работали с ней на этапе разбирательств в ДАК РУСАДА

Теги сборная России допинг CAS женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Юридическая фирма BGP Litigation не представляла интересы Камилы Валиевой в CAS.

Ранее «Советский спорт» сообщил, что защиту Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) осуществляла BGP Litigation. 

«Мы представляли интересы Камилы Валиевой на этапе разбирательства в Дисциплинарном антидопинговом комитете РАА РУСАДА, а не в рамках рассмотрения дела в CAS.

По итогам разбирательства в Дисциплинарном антидопинговом комитете РАА РУСАДА было принято решении об отсутствии вины Камилы Валиевой и неприменении к ней каких-либо санкций.

Также в прошлом году нам удалось добиться успеха и по другим спортивным делам — в частности, мы представляли интересы Паралимпийского комитета России в рамках разбирательства в Апелляционном трибунале Международного паралимпийского комитета и добились отмены решения Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета о приостановлении членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.

Арбитры пришли к выводу о том, что не было достаточных доказательств нарушения Паралимпийским комитетом России своих членских обязанностей», — рассказал Максим Кузьмин, адвокат, советник практики трансграничных споров BGP Litigation.

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38 комментариев
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Сейчас все будут от этого дела открещиваться, как от чумы, потому что это по сути признание своей профессиональной непригодности. В конце выяснится, что Валиеву защищали она сама, дед и пес. Проблема еще усугубилась тем, что по-английски все трое не очень хорошо разговаривают
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+33
Афганские террористы и йеменские хуситы взяли на себя ответственность за представление интересов Валиевой в CAS
+26
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Да и вообще они таксисты, а юриспруденция это так, хобби
+16
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+16
Почему было прекращено сотрудничество с BGP Litigation и кто в итоге представлял интересы Валиевой в CAS?
+9
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+9
Ответ Ебздрогыч
Сейчас все будут от этого дела открещиваться, как от чумы, потому что это по сути признание своей профессиональной непригодности. В конце выяснится, что Валиеву защищали она сама, дед и пес. Проблема еще усугубилась тем, что по-английски все трое не очень хорошо разговаривают
уже писали, что и деда не было.
+9
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+8
Очень странная и мутная история.
+6
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+6
Чем дальше, тем интереснее. Кроме Глейха там кто-нибудь был?
+5
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Нет реально и без шуток: у Валиевой адвокаты то были. Может федерация взяла пакет документов от этой конторы, которые они собрали для Русада, и просто перевела их и отправила в Кас? Думали тут прокатило и там прокатит.
+5
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Все интереснее, и интереснее. Одни тайны и неизвестные.....
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все чудесатее и чудесатее
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Сейчас все будут открещиваться от результата в 4 года дисквалификации.
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а у Ками вообще адвокаты были???
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Похоже, в РУСАДА приняли решение об отсутствии вины Камилы Валиевой, и на этом успокоились. Решили, что и в САS отнесутся снисходительно, как к защищенному лицу. Назначат минимальный срок. Ну и на защите особо не стали заморачиваться. Потому и шок теперь. И нет внятных комментариев от ТШ и федерации.
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Сколько фильмов смотрел, сколько сериалов, но такого сюжета не помню. Это что-то за гранью фантазии
+4
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Ответ Ебздрогыч
Сейчас все будут от этого дела открещиваться, как от чумы, потому что это по сути признание своей профессиональной непригодности. В конце выяснится, что Валиеву защищали она сама, дед и пес. Проблема еще усугубилась тем, что по-английски все трое не очень хорошо разговаривают
Да и пёс Лёва всего лишь шпиц...Горькая ирония, если что.
+3
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может быть мы все спим и нам это все приснилось
+2
0
+2
Так, а кто представлял?) Какого-то мужика с улицы наняли?)
+2
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+2
Ответ Храбрая виолончелистка
Да и пёс Лёва всего лишь шпиц...Горькая ирония, если что.
Хорошо что не шприц
+1
0
+1
Ответ Шубы
уже писали, что и деда не было.
Да и не дед он ей
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Сейчас все будут от этого дела открещиваться, как от чумы, потому что это по сути признание своей профессиональной непригодности. В конце выяснится, что Валиеву защищали она сама, дед и пес. Проблема еще усугубилась тем, что по-английски все трое не очень хорошо разговаривают
Она то вроде неплохо разговаривает. А вот дед и пёс...)
+2
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+1
Ответ Wini Chemin
Чем дальше, тем интереснее. Кроме Глейха там кто-нибудь был?
Глейхенгауз может и ходил туда, где эта фирма Валиеву защищала.
+1
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Ответ Людмила Гвоздева
Похоже, в РУСАДА приняли решение об отсутствии вины Камилы Валиевой, и на этом успокоились. Решили, что и в САS отнесутся снисходительно, как к защищенному лицу. Назначат минимальный срок. Ну и на защите особо не стали заморачиваться. Потому и шок теперь. И нет внятных комментариев от ТШ и федерации.
Это ДАК принял решение о невиновности. А РУСАДА подало иск в КАС на это решение.
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Ответ АНтошка
может быть мы все спим и нам это все приснилось
Какой-то фантасмагорический и жуткий сон...
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Возможно, что никто и не представлял...
+1
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Ответ Людмила Гвоздева
Похоже, в РУСАДА приняли решение об отсутствии вины Камилы Валиевой, и на этом успокоились. Решили, что и в САS отнесутся снисходительно, как к защищенному лицу. Назначат минимальный срок. Ну и на защите особо не стали заморачиваться. Потому и шок теперь. И нет внятных комментариев от ТШ и федерации.
да хватит путать РУСАДА и ДАК!!!... РУСАДА был одной из сторон обвинения в CAS!!! РУСАДА тоже было НЕДОВОЛЬНО решением ДАК!!!!.... и у РУСАДА свой британский юрист был, при рассмотрении этого дела в CAS!!!
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Ответ Ирина Иванова
Почему было прекращено сотрудничество с BGP Litigation и кто в итоге представлял интересы Валиевой в CAS?
санкции же, не могут иностранные фирмы работать с нашими спортсменами
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Ответ Александр
да хватит путать РУСАДА и ДАК!!!... РУСАДА был одной из сторон обвинения в CAS!!! РУСАДА тоже было НЕДОВОЛЬНО решением ДАК!!!!.... и у РУСАДА свой британский юрист был, при рассмотрении этого дела в CAS!!!
Да, Вы правы. Машинально ошиблась.
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Ответ Большое Путешествие Рузика
Я очень понимаю вопрос Этери Георгиевны. Не удивлюсь, если у неё информации не особо больше, чем у нас. Наверху что-то порешали, кого-то наняли. Всем причастным велели молчать. Корни у этой истории куда глубже, чем мы думаем.
Именно...
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Баширов и Чипига защищали видимо, и "удачно" как всегда, еле ноги унесли. Информационное прикрытие - Лексус и Вован.
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Я уже сомневаюсь, что адвокаты были. Может кого на улице поймали: "Пойдёшь в адвокаты, командное золото ОИ спасать? А что ж нет, пойду! "
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