Юридическая фирма BGP Litigation не представляла интересы Валиевой в CAS. Они работали с ней на этапе разбирательств в ДАК РУСАДА

Юридическая фирма BGP Litigation не представляла интересы Камилы Валиевой в CAS.

Ранее « » сообщил, что защиту Валиевой в Спортивном арбитражном суде ( ) осуществляла BGP Litigation.

«Мы представляли интересы на этапе разбирательства в Дисциплинарном антидопинговом комитете РАА РУСАДА, а не в рамках рассмотрения дела в CAS.

По итогам разбирательства в Дисциплинарном антидопинговом комитете РАА РУСАДА было принято решении об отсутствии вины Камилы Валиевой и неприменении к ней каких-либо санкций.

Также в прошлом году нам удалось добиться успеха и по другим спортивным делам — в частности, мы представляли интересы Паралимпийского комитета России в рамках разбирательства в Апелляционном трибунале Международного паралимпийского комитета и добились отмены решения Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета о приостановлении членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.

Арбитры пришли к выводу о том, что не было достаточных доказательств нарушения Паралимпийским комитетом России своих членских обязанностей», — рассказал Максим Кузьмин, адвокат, советник практики трансграничных споров BGP Litigation.