Томас Бах о деле Валиевой: «Мы должны полностью уважать решение. Я могу только призвать очень внимательно посмотреть на окружение спортсменов»

Теги сборная России допинг МОК Олимпийская сборная России WADA Томас Бах CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Томас Бах призвал уважать решение CAS по делу Камилы Валиевой.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на 4 года за допинг и аннулировал ее результаты начиная с 25 декабря 2021-го.

«Мы приняли к сведению решение CAS, с которым Международный олимпийский комитет (МОК), конечно, согласится. Все имеют право на критику решения суда, иметь собственное мнение, мы же должны полностью уважать это решение.

Для нас все это дело является еще одним подтверждением того, что наша решимость, наши просьбы, которые мы неоднократно делали во время допинговых дел, направлены на то, что значение имеют не только спортсмены, но и окружение спортсменов, чья деятельность должна расследоваться больше, лучше и глубже.

Это еще больше относится к ситуациям, когда мы говорим о несовершеннолетних», – цитирует ТАСС слова президента МОК Томас Бах на пресс‑конференции в ходе юношеских Олимпийских игр в Южной Корее.

«Я могу только призвать все организации, ответственные за борьбу с допингом, все агентства к тому, чтобы очень внимательно посмотреть на окружение. Нужно быть уверенными в том, чтобы при вынесении санкций мы определяли и окружение, и, повторюсь, применяли еще более жесткие санкции к окружению, когда дело касается несовершеннолетних», – отметил Бах.

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43 комментария
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Для тех кто в танке: они намекают, что в допинге виновато окружение Валиевой
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Баху тоже надо смотреть на свое окружение, он уже давно не самостоятельная голова, а то, что говорит его окружение.
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Окружение спортсменки уже награждено правительственными наградами, почетными званиями и прочими плюшками.
Лет этак через 15-20 все это будет пересмотрено, отозвано, будут даны правовые оценки, но это будет уже совсем другоая история.
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А когда шесть лет назад КАС оправдал 28 российских спортсменов, реакция Томаса Баха была совсем другой! Он даже сыпал обвинениями в адрес КАС.
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Тонкий намёк при толстых обстоятельствах.
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чем дальше в лес, тем больше очевидно, что всё это затевалось не только и не столько против конкретно Валиевой и нашей сборной, а против тренерского штаба, который из года в год забирает себе все титулы, независимо от того, кто конкретно выступает. Магия? Мастерство? Нет, допинг! - будут кричать они.
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Ответ Алена Иванова
А Бабах может только языком трепать?! А что то по делу будет? Прям так старался чтобы наших спортсменов хоть куда допустили, а воз и ныне там. Только и может языком молоть.
Дак он может, и старался, только толку от его стараний, если у нас на всероссийском уровне спортсменов с открытым допинговым делом называют Олимпийскими чемпионами, награждают медалями и орденами, вывешивают баннеры в поддержку, и всячески показывают, что "своих не бросаем!"?
И при этом нифига не защищают в рамках законодательства, ибо то, что было в суде, "защитой" Камилы назвать нельзя.
Вместо того, чтобы бросить все силы и ресурсы на максимальную защиту спортсменки и восстановление её доброго имени в суде, мы будем кричать "ты наша ЗОЛОТАЯ!" и "а нам плевать, для нас вы все всё равно олимпийские чемпионы!"
А потом удивляться и возмущаться, что из-за дурацкого Баха нас на ОИ не пускают. Логично
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Прямым текстом говорит о том, что война идет с чиновниками и тренерским штабом, а «щепкой» от срубленного леса становится Валиева. Наказали так наказали, да не ту.
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Ответ yulay
Для тех кто в танке: они намекают, что в допинге виновато окружение Валиевой
на кого это они тут намекают? На святую женщину в белом пальто, которая ничего не знает?
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Ответ Viks
На Баха и на МОК спортсмены могут подать в суд за задержку медалей и упущенную выгоду.
Что ты несёшь?
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Призывает он уважать РЕШЕНИЕ, а не спортсменов, на которых ему плевать!
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Лицемеры
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А Бабах может только языком трепать?! А что то по делу будет? Прям так старался чтобы наших спортсменов хоть куда допустили, а воз и ныне там. Только и может языком молоть.
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Ответ yulay
Для тех кто в танке: они намекают, что в допинге виновато окружение Валиевой
А на кого еще можно намекать? Вы же сами осознаете, что не Алсу же ночами штудировала учебники по фармакологи, выискивая препараты, которые помогли бы дочери очень много и без потери здоровья тренироваться и в итоге становиться чемпионкой.
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Ответ Наталья Карлова
в общем ясно... Штаб им не угодил... осмотритесь товарищи и закройте штаб Этери... а то что-то сложно мировому сообществу конкурировать с талантливыми спортсменами
да было изначально ясно, что долго так доминировать в фигурке не дадут, тут и свои грызут и чужие, и возраст хотели поднять, теперь допинг и штаб виноват, все ожидаемо
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Ответ Reggi
Так окружение спортсменки как раз сухим из воды и вышло. Думаете, просто так никто особо её и не защищал, настолько, что в обители зла ВАДЕ и то в шоке были, насколько спустя рукава выстраивали линию "защиты" Ками. Другое дело, что непонятно почему молчала сама Ками. Возможно, "окружение" заверило её, что всё будет решено самым мягким для спортсменки образом, лишь бы молчала. "Камила раньше была очень наивная и верила людям"(с)
Почниу молчала Ками все понятно как раз.И у нее в результате разве все плохо? Вот вчера позирует на хоччейном матче с руководством.https://sun7-20.userapi.com/impg/PalQ-4hsJ-mQSUffZ4D8wM4EGD1XPc5Ps_OU8A/431MHV-6PHg.jpg?size=807x794&quality=96&sign=c035662d2c1f6ef0dce98802d78e2a1f&c_uniq_tag=O_OIWjVW2VBbBnQmOnV81f5F3XQ-iG0YuoDQS9etg8Q&type=album
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Ну в случае Камилы, естественно, надо обратить внимание на окружение. Как по-другому можно объяснить происходящее?
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Все-таки очень им хочется одним махом убрать Этери
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"Мы должны уважать решение КАС", - сказал Томас Бах, радостно потирая руки.
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Ответ Reggi
Дак он может, и старался, только толку от его стараний, если у нас на всероссийском уровне спортсменов с открытым допинговым делом называют Олимпийскими чемпионами, награждают медалями и орденами, вывешивают баннеры в поддержку, и всячески показывают, что "своих не бросаем!"? И при этом нифига не защищают в рамках законодательства, ибо то, что было в суде, "защитой" Камилы назвать нельзя. Вместо того, чтобы бросить все силы и ресурсы на максимальную защиту спортсменки и восстановление её доброго имени в суде, мы будем кричать "ты наша ЗОЛОТАЯ!" и "а нам плевать, для нас вы все всё равно олимпийские чемпионы!" А потом удивляться и возмущаться, что из-за дурацкого Баха нас на ОИ не пускают. Логично
Вот уж очень верно Вы подвели итоги . Только добавлю и это важно. Ведь невозможно представить , что на самом деле юристы столь неграмотны и не изучили практику таких дел , просто и не старались . Удобно для системы, чтобы дело о допинге было частным на фигуристку.Чего и добились . А сейчас просто говорят лозунгами и устраивают показуху для населения этими баннерами .
А на самом деле на данной стадии всем спортчинушам очень хорошо от такого решения , продолжают руководить . Ну, а саму Камилу пристраивают в медиасреду, чтобы была занята и довольна . Ее молчание того стоит .
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Несовершеннолетняя не может отвечать за окружение, для того и появился статус защищенного лица. Клоуны.
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Ответ Yan D
Задержка медалей пошла только с момента вынесения окончательного вердикта CAS. Упущенная выгода - очень сложно доказывается, прецедентов, на которые можно сослаться, когда спонсоры (зарубежные) заключали контракты с неутвержденными медалистами Игр, а лично не помню.
Задержка медалей пошла с олимпиады - МОК не принимал мер. И правила у МОК и ВАДА слишком либероидные, раз позволили российской стороне тянуть "расследование" год.
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Ответ Viks
На Баха и на МОК спортсмены могут подать в суд за задержку медалей и упущенную выгоду.
Задержка медалей пошла только с момента вынесения окончательного вердикта CAS. Упущенная выгода - очень сложно доказывается, прецедентов, на которые можно сослаться, когда спонсоры (зарубежные) заключали контракты с неутвержденными медалистами Игр, а лично не помню.
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А это нормально вообще? Вы доказали вину окружения? Или откуда такие комментарии?
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Ответ yulay
Для тех кто в танке: они намекают, что в допинге виновато окружение Валиевой
Так докажите что оно виновато. Не честно что в спорте нет правила презумпция не виновности. До этого спортсменов не сильно наказывали за окружение. А тут решили демонстративно сильно наказать что бы не повадно было.
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Я могу только призвать" --- Кого призвать-то ?
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в общем ясно... Штаб им не угодил... осмотритесь товарищи и закройте штаб Этери... а то что-то сложно мировому сообществу конкурировать с талантливыми спортсменами
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Ответ Ольга Долгова
А на кого еще можно намекать? Вы же сами осознаете, что не Алсу же ночами штудировала учебники по фармакологи, выискивая препараты, которые помогли бы дочери очень много и без потери здоровья тренироваться и в итоге становиться чемпионкой.
Ну не сама Камила и не Алсу - точно. Как и тренеры не могли дать "допинг", который выводится 10 недель, о чем есть исследования, конкретно по этому припарату. Тут две версии остались, что подсыпали, и что Камила пила для сердца разрешенную таблетку, которая была загрязнена триметазидином, ибо изготавливались лекарства на одной фармо-фабрике. Эти две версии и нужно расследовать.
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Окружение - это заслуженный тренер Камилы Валерьевны.
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Ответ yulay
Для тех кто в танке: они намекают, что в допинге виновато окружение Валиевой
А зачем намекать, надо прямо говорить, с доказательствами естественно! А так… это просто хейт …
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