Томас Бах о деле Валиевой: «Мы должны полностью уважать решение. Я могу только призвать очень внимательно посмотреть на окружение спортсменов»

Томас Бах призвал уважать решение CAS по делу Камилы Валиевой.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на 4 года за допинг и аннулировал ее результаты начиная с 25 декабря 2021-го.

«Мы приняли к сведению решение CAS, с которым Международный олимпийский комитет (МОК), конечно, согласится. Все имеют право на критику решения суда, иметь собственное мнение, мы же должны полностью уважать это решение.

Для нас все это дело является еще одним подтверждением того, что наша решимость, наши просьбы, которые мы неоднократно делали во время допинговых дел, направлены на то, что значение имеют не только спортсмены, но и окружение спортсменов, чья деятельность должна расследоваться больше, лучше и глубже.

Это еще больше относится к ситуациям, когда мы говорим о несовершеннолетних», – цитирует ТАСС слова президента МОК Томас Бах на пресс‑конференции в ходе юношеских Олимпийских игр в Южной Корее.

«Я могу только призвать все организации, ответственные за борьбу с допингом, все агентства к тому, чтобы очень внимательно посмотреть на окружение. Нужно быть уверенными в том, чтобы при вынесении санкций мы определяли и окружение, и, повторюсь, применяли еще более жесткие санкции к окружению, когда дело касается несовершеннолетних», – отметил Бах.

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