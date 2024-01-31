Нэтан Чен о деле Валиевой: «Это решение – победа для чистого спорта. Однако тот факт, что это вообще произошло, не является победой ни для кого»

Теги сборная России допинг сборная США мужское катание женское катание Нэтан Чен Камила Валиева Фигурное катание

Нэтан Чен высказался о дисквалификации Камилы Валиевой.

«Это решение, безусловно, является победой чистого спорта. Однако тот факт, что это вообще произошло, не является победой ни для кого.

На протяжении всей нашей карьеры мы соревновались чисто. Каждое вещество, которое мы принимаем, тщательно проверяется даже до того, как мы задумываемся о его приеме. Без чистоты целостность спорта снижается.

Я так рад за команду. Все в ней проявляли такую преданность делу на протяжении всей своей карьеры, и я не знаю ни одной группы людей, которая заслуживала бы этого больше. Они все невероятно хорошо держались в это время нерешительности и хорошо представляли себя и США», – рассказал Чен.

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219 комментариев
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Ответ Wintersun
То есть он прямо признает, что тоже употреблют вещества, только "правильные"
А нашим что мешает принимать правильные, а не запрещенные?
+119
-17
+102
Победа чистого спорта была настолько велика, что откатавшая хуже всех девушек Карен Чен стала олимпийской чемпионкой! Офигенный посыл для спортсменов - катайся хуже всех, езжай на командник прицепом, авось свезет👍🏻
+129
-50
+79
Ответ Ресницы Габи
Победа чистого спорта была настолько велика, что откатавшая хуже всех девушек Карен Чен стала олимпийской чемпионкой! Офигенный посыл для спортсменов - катайся хуже всех, езжай на командник прицепом, авось свезет👍🏻
Ну вон боброва так же стала чемпионкой) почему Карен нельзя?
+88
-16
+72
Правильно Чен сказал: во-первых, нужно было избежать подобной ситуации заранее. Во-вторых, обеспечить готовность тестов перед ОИ. И тогда бы американцы не выиграли.
+82
-12
+70
Ответ Katt Lady
Да, все это грустно. И в команде америкосов на золото накатал только Нейтан. Из остальных не олимпийские чемпионы а недоразумения.
Вообще-то обе танцевальные пары США, Чок-Бейтс и Хаббелл-Донахью, выиграли свои программы. Уж как минимум они не недоразумения
+46
0
+46
Ответ Н.Евдокимова
Эх, Нейтан... Я до этой минуты так радовалась, что ты вёл себя тактично. Жаль.
Если у нас положено восхищаться Камилой и игнорировать факт наличия вещества,то Чену с чего это делать.Странно было бы,чтобы он пошел против команды.
+53
-10
+43
Ответ Ресницы Габи
Победа чистого спорта была настолько велика, что откатавшая хуже всех девушек Карен Чен стала олимпийской чемпионкой! Офигенный посыл для спортсменов - катайся хуже всех, езжай на командник прицепом, авось свезет👍🏻
Это говорит лишь о том, что все командные медали в индивидуальных видах спорта-полная туфта.
+38
0
+38
Ответ Wintersun
То есть он прямо признает, что тоже употреблют вещества, только "правильные"
Никто не мешал россиянам тоже принимать правильные лекартства, списки запрещенных опубликованы. Или вы думаете в России никто из фигуристов больше не пьет витамины, не залечивает травмы и банальный грипп? Только подорожник или допинг?
+47
-11
+36
Ответ Lasto
Ну вон боброва так же стала чемпионкой) почему Карен нельзя?
Боброва с Соловьевым на моей памяти не последнее место в кп среди всех команд занимали
+50
-14
+36
То есть он прямо признает, что тоже употреблют вещества, только "правильные"
+61
-26
+35
Ответ Ресницы Габи
Победа чистого спорта была настолько велика, что откатавшая хуже всех девушек Карен Чен стала олимпийской чемпионкой! Офигенный посыл для спортсменов - катайся хуже всех, езжай на командник прицепом, авось свезет👍🏻
командный турнир фигуристов на ОИ- дурость.
+34
-1
+33
Победа чистого спота ,Нейт, это если Байлз, Фелпс и Уильямс будут лишены всех медалей, которые они получили принимая допинг прямо в соревновательном процессе.
+58
-27
+31
Ответ Ресницы Габи
Победа чистого спорта была настолько велика, что откатавшая хуже всех девушек Карен Чен стала олимпийской чемпионкой! Офигенный посыл для спортсменов - катайся хуже всех, езжай на командник прицепом, авось свезет👍🏻
Катайтесь без допинга, в этом смысл. У вас Валиеву взрослые напичкали чем-то, никто не проверил пробу, а виновата Карен Чен.
+50
-19
+31
Решение было ожидаемое. После обнаруженного допинга обычно идет дисквалификация. Так должно было быть. Но с командой все иначе. Команда Россиян была на голову всех выше. Только наши чинуши надеялись на авось с пробами и не пустили в командник других девочек.
+34
-5
+29
Ответ Gelios77
Победа чистого спота ,Нейт, это если Байлз, Фелпс и Уильямс будут лишены всех медалей, которые они получили принимая допинг прямо в соревновательном процессе.
А при чем тут они? Это вообще другие виды спорта. Попасться на допинге в фигурном катании - это просто зашквар. Но кое-кому удалось.
+36
-7
+29
Ой, американцы о чистоте спорта , анекдот.
+35
-14
+21
С Нейтаном вроде бы надо согласиться, всё сказал правильно.
Но... если бы он ВСЕГДА, во всех случаях обнаружения допинга у спортсмена из любой страны, в том числе и США, был так же принципиален и публично осуждал его. А не молчал.
+27
-9
+18
Ответ Инна1945
Владимир Владимирович, лайфхак. Поймайте Рафика, напоите его сыворткой правды или армянским коньячком, и он расскажет, насколько чистым был спорт Нэтана))
Где ловить собрались, в Калифорнии? Вы поймате сперва тех, кто Валиевой допинг дал и молчит уже который день
+20
-3
+17
Ответ Biathlon Fan
Это кошмар, что ОЧ станут вечные полировщики льда Чжоу и Карен Чен, каракатица Алекса Книрим, вечно путающийся в ногах Бейтс и тд. Вот уж где несправедливость судьбы. Два года клянчили и ныли и дождались, молодцы. Вот как надо олимпийское золото выигрывать, не тушкой, так чучелком. Ни один из них и близко его не заслужил, но в итоге получит. Как хорошо быть американцем, не правда ли??
Вообще-то Бейтс ЧМ и призер всего.Не нужно все в одну кучу.Уж точно не хуже ОЧ,чем Боброва и потенциальный Марк.
+17
-1
+16
Он прав по большому счету. Это победа чистых спортсменов соблюдающих правила, не сильнейших а "правильных". Ничего не мешало Валиевой получить медицинское разрешение на употребление сердечного препарата, все сделать по закону, и ни у кого бы не было вопросов. Но функционерам и тренерам либо лень этим заниматься либо они не умеют, и предпочли делать все в тихоря. За что и поплатились. А Нейтона поздравляю, он теперь двукратный ОЧ, красиво звучит.
+25
-10
+15
Ответ Дисперсия
Комментарий скрыт
Он чистый спорстмен, в отличие от вас, много успел в жизни достигнуть, а вы строчите гневные комменты о людях, которых следовало бы уважать за их победы.
+17
-5
+12
Ответ Lasto
Ну вон боброва так же стала чемпионкой) почему Карен нельзя?
Боброва с Соловьевым тогда в короткой приехали третьи, кстати, как и Ильиных с Кацалаповым в произвольной. Только к Ильиных и Кацалапову претензий ни у кого не возникает никогда, а вот Боброву надо зачем пнуть по местной традиции.
+13
-3
+10
Ответ Zbra
А нашим что мешает принимать правильные, а не запрещенные?
Весь секрет в том, что аналоги у американцев разрешены, а наши запрещают. Как с мельдонием. Латышский запретили, западный аналог нет. Почему? Борьба фармацевтов. Это же огромный рынок.
+13
-3
+10
А уж мы то как рады за вас, слов нет. Привыкли все в этой жизни отнимать у других и наживаться на войнах.
+13
-3
+10
Ага, братьям Вильямс это расскажи и Симоне Бейлз.
+12
-3
+9
манипуляции с медалями в соответствии с политическими веяниями - "победа для чистого спорта". ясно-понятно
+17
-8
+9
Ответ Wintersun
То есть он прямо признает, что тоже употреблют вещества, только "правильные"
А как вы думаете он 5 квадов с легкостью сигал на регулярной основе?
+25
-16
+9
Ответ Н.Евдокимова
Эх, Нейтан... Я до этой минуты так радовалась, что ты вёл себя тактично. Жаль.
Всё правильно он сказал
+20
-11
+9
Не надо учится в Йеле, чтобы понимать, что это не заслуга команды США, а заслуга команды шведской лаборатории.
+23
-15
+8
Ответ Olga.t
С Нейтаном вроде бы надо согласиться, всё сказал правильно. Но... если бы он ВСЕГДА, во всех случаях обнаружения допинга у спортсмена из любой страны, в том числе и США, был так же принципиален и публично осуждал его. А не молчал.
Не припомню,когда в ФК на таком уровне был обнаружен допинг.Если на ОИ допинг нашли у представителя другой команды в команднике,что бы сказали наши ведущие спортсмены и федра?? Ор бы стоял.
+13
-5
+8
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