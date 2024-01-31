Нэтан Чен о деле Валиевой: «Это решение – победа для чистого спорта. Однако тот факт, что это вообще произошло, не является победой ни для кого»

Нэтан Чен высказался о дисквалификации Камилы Валиевой.

«Это решение, безусловно, является победой чистого спорта. Однако тот факт, что это вообще произошло, не является победой ни для кого.

На протяжении всей нашей карьеры мы соревновались чисто. Каждое вещество, которое мы принимаем, тщательно проверяется даже до того, как мы задумываемся о его приеме. Без чистоты целостность спорта снижается.

Я так рад за команду. Все в ней проявляли такую преданность делу на протяжении всей своей карьеры, и я не знаю ни одной группы людей, которая заслуживала бы этого больше. Они все невероятно хорошо держались в это время нерешительности и хорошо представляли себя и США», – рассказал Чен.