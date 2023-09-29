Чжоу о слушаниях по делу Валиевой: «Хотим, чтобы наблюдатели убедились в беспристрастности происходящего и в отсутствии теневого бизнеса»

Винсент Чжоу заявил о «шокирующем отсутствии прозрачности» в деле Валиевой.

Ранее комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) отказала представителям США в присутствии на слушаниях по делу .

«Мы просто хотим, чтобы наблюдатели убедились в беспристрастности происходящего внутри и в отсутствии теневого бизнеса.

Налицо шокирующее отсутствие прозрачности. Руководящие органы существуют для того, чтобы обеспечивать соблюдение принципов честной конкуренции, чистоты спорта и действовать от имени тех, ради кого они существуют – спортсменов. То, что происходит сейчас, порадовать не может.

Справедливость должна быть восстановлена как можно быстрее. Это не первое нарушение антидопинговых правил и уж точно не последнее.

Если не принимать мер, это будет происходить и дальше. Мы хотим сделать все возможное, чтобы будущие поколения не сталкивались с подобными вещами», – сказал американский фигурист.

Из-за суда по Валиевой подвис 31 (!) фигурист. Такой толпы в ожидании медалей еще не было