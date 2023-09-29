Чжоу о слушаниях по делу Валиевой: «Хотим, чтобы наблюдатели убедились в беспристрастности происходящего и в отсутствии теневого бизнеса»
Винсент Чжоу заявил о «шокирующем отсутствии прозрачности» в деле Валиевой.
Ранее комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) отказала представителям США в присутствии на слушаниях по делу Камилы Валиевой.
«Мы просто хотим, чтобы наблюдатели убедились в беспристрастности происходящего внутри и в отсутствии теневого бизнеса.
Налицо шокирующее отсутствие прозрачности. Руководящие органы существуют для того, чтобы обеспечивать соблюдение принципов честной конкуренции, чистоты спорта и действовать от имени тех, ради кого они существуют – спортсменов. То, что происходит сейчас, порадовать не может.
Справедливость должна быть восстановлена как можно быстрее. Это не первое нарушение антидопинговых правил и уж точно не последнее.
Если не принимать мер, это будет происходить и дальше. Мы хотим сделать все возможное, чтобы будущие поколения не сталкивались с подобными вещами», – сказал американский фигурист.
Из-за суда по Валиевой подвис 31 (!) фигурист. Такой толпы в ожидании медалей еще не было
В произвольной программе он набрал 170 очков. У него не должно быть никаких олимпийских медалей.
Чжоу, конкретика по поводу "большинство русских фигуристов принимает допинг" будет? Или ты балабол (в чём и так нет сомнений, но хотелось бы убедиться в этом окончательно).
В переводе на русский: нидайбох русских допустят к международным соревнованиям, иначе "честным американцам" не видать медалей как своих ушей. Только это уже неактуально, Чжоу: теперь, "чтобы будущие поколения не сталкивались с подобными вещами", надо отстранять японцев и корейцев😁