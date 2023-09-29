Чжоу о слушаниях по делу Валиевой: «Хотим, чтобы наблюдатели убедились в беспристрастности происходящего и в отсутствии теневого бизнеса»

Теги сборная России допинг сборная США Олимпиада-2022 мужское катание женское катание Винсент Чжоу Камила Валиева Фигурное катание

Винсент Чжоу заявил о «шокирующем отсутствии прозрачности» в деле Валиевой.

Ранее комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) отказала представителям США в присутствии на слушаниях по делу Камилы Валиевой.

«Мы просто хотим, чтобы наблюдатели убедились в беспристрастности происходящего внутри и в отсутствии теневого бизнеса.

Налицо шокирующее отсутствие прозрачности. Руководящие органы существуют для того, чтобы обеспечивать соблюдение принципов честной конкуренции, чистоты спорта и действовать от имени тех, ради кого они существуют – спортсменов. То, что происходит сейчас, порадовать не может.  

Справедливость должна быть восстановлена как можно быстрее. Это не первое нарушение антидопинговых правил и уж точно не последнее.

Если не принимать мер, это будет происходить и дальше. Мы хотим сделать все возможное, чтобы будущие поколения не сталкивались с подобными вещами», – сказал американский фигурист. 

Из-за суда по Валиевой подвис 31 (!) фигурист. Такой толпы в ожидании медалей еще не было

38 комментариев

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Маргарита В Сафронова
амер говорит об отсутствии теневого бизнеса)))))
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Самая цитируемая и вообще недура
Умойся холодной водой, Чжоу. Еще скажи предварительно протокол тебе на согласование прислать, ага.
+22
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s3mp3riuv3nis
ну надо же...а я-то думал, что америкосы хотели пропихнуть своего шпиона туда для оказания давления на судей, а тут вон оно как) нетакие они оказывается)
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Люба Люба
Чем больше он говорит, тем он противнее. Понятно, что его определили на эту роль и слова вложили в уста, видать, отрабатывает свой провал на ОИ. Американская команда решила выпустить его в виде пса, пусть хоть какую-то лепту внесёт на пути к незаслуженному золоту)))
+19
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Большой Влад
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Мальчику нужно принять лекарство и успокоиться. А также запретить USADA писать для него речи.

В произвольной программе он набрал 170 очков. У него не должно быть никаких олимпийских медалей.
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Владислава Крюкова
Чжоу серьёзно считает, что прям во время заседания о каких-то схемах будут договариваться?
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Пьяная Бестия
Давайте помолимся Олимпийским Богам! Пусть они отдадут медали ОЧ заслуженно! (Нашим)))
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Tatiana Klm
Так и представляю, как он включил запись своего выступления на ОИ, сел за копм - и, вдохновившись увиденным, давай строчить очередное обращение в CAS))
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Владислава Крюкова
Ответ Александр Шульгин
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Они могли получить медаль на ОИ. Решение об отмене церемонии принимались после консультаций с нок США. Если медалей нет, значит это их решение
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ polinarmax
как же у него подгорает от осознания того, что золота не получит
Так это единственный шанс свои личный ценник поднять на чужом горбу.
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Lapo Elkann
Он явно парторг в сборной .
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polinarmax
как же у него подгорает от осознания того, что золота не получит
+9
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Maturmalai
А я хочу чтобы Чжоу изучил понятие "надлежащая правовая процедура". Между прочим, один из краеугольных камней американского билля о правах.
+6
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Lennuci
Вот же все не угомонится, холоп.
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Храбрая виолончелистка
Сколько пламенных речей ему написали в надежде на допуск американцев к слушаниям, но...А добру негоже пропадать. До ноября ещё десяток спичей услышим, и не только из уст Чжоу...
+3
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oldparakhod
Откуда такое недоверие к CAS, товарисч американец?
+3
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Anna Stefan
===Это не первое нарушение антидопинговых правил и уж точно не последнее.===
Чжоу, конкретика по поводу "большинство русских фигуристов принимает допинг" будет? Или ты балабол (в чём и так нет сомнений, но хотелось бы убедиться в этом окончательно).
+3
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Люба Люба
))) " я сам его туда принесу, этот самый...теневой бизнес"- добавил Чжоу
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Anna Stefan
===Если не принимать мер, это будет происходить и дальше. Мы хотим сделать все возможное, чтобы будущие поколения не сталкивались с подобными вещами===
В переводе на русский: нидайбох русских допустят к международным соревнованиям, иначе "честным американцам" не видать медалей как своих ушей. Только это уже неактуально, Чжоу: теперь, "чтобы будущие поколения не сталкивались с подобными вещами", надо отстранять японцев и корейцев😁
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Люба Люба
Ответ Ирина С
Всё как всегда: теперь Америка спасает мир спорта, и Винсент - главный вдохновитель и участник. Продолжение следует...
Свою "демократию" они уже внедрили в ряде стран, очередь за спортом))(((
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Olga.t
Если Чжоу не доверяет суду (почему??), наверное надо американской стороне написать заявление о недоверии к составу суда и потребовать замены судей. А его слова сейчас - это выплеск негатива в пустоту, ну или попытка давления на суд.
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Евгений Кот
Истеричка! Немужик! Хотя стоп..))) Это же США..)))
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Владислава Крюкова
Ответ Александр Шульгин
Они и хотели получить на Олимпиаде почитайте что тогда говорили но МОК не захотел мнение с ИСУ тогда должены был ускорить максимально процесс раз не захотели и взять его в приоритет. Ничего не слела как обычно бардак не только у нас но и у них там тоже
Я читала КАС и написала вам почему им отказали в этом. Если бы они хотели медали на ои, они могли их получить, настаиваю на своём желании когда консультировались с Бахом.
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s3mp3riuv3nis
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Умойся холодной водой, Чжоу. Еще скажи предварительно протокол тебе на согласование прислать, ага.
пусть у зинченко носовые платочки лучше попросит
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NTLY
Ответ Александр Шульгин
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Верите, что он так переживает именно из-за серебряной медали?
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