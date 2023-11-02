Николай Колесников: «Олимпийские игры для меня – главная цель»
Фигурист Николай Колесников рассказал о цели выиграть Олимпийские игры.
В октябре 14-летний Колесников взял бронзу на этапе юниорского Гран-при в Красноярске.
– Ты ведь и сам хоть и очень юный, но популярный уже спортсмен. Чувствуешь это?
– В соцсетях много пишут, очень поддерживают всегда, даже если что-то не получается. Обожаю всех своих подписчиков, спасибо им огромное. Стараюсь отвечать.
– Сколько их у тебя?
– Шесть тысяч, кажется.
– Ну до миллиона Александры Трусовой есть куда стремиться.
– Ну вы и сравнили, ха-ха. Да и, честно говоря, нет у меня такой цели.
– А какая есть?
– Выиграть Олимпиаду. И все остальные титулы завоевать.
– Есть спортсмены, которые говорят, что звания вторичны, важнее делать яркие программы, запоминаться публике, делиться с ней энергией.
– Это для меня тоже, конечно, важно. Но Олимпийские игры для меня – главная цель.
– Кто из больших чемпионов для тебя кумиры?
– Конечно, Марк Кондратюк, с которым я вместе тренируюсь, мне очень нравится, а еще Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова. На международной арене очень нравятся Юдзуру Ханю и Нэтан Чен, – ответил Колесников.
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