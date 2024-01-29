WADA: «Приветствуем решение CAS наложить 4-летнюю дисквалификацию на Валиеву. Считаем, что справедливость достигнута»

Теги сборная России допинг WADA CAS Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

В WADA приветствуют решение о 4-летней дисквалификации Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

«WADA приветствует решение CAS удовлетворить апелляцию и наложить четырехлетнюю дисквалификацию на фигуристку сборной Олимпийского комитета России Камилу Валиеву, а также аннулировать ее результаты с даты взятия пробы – 25 декабря 2021 года, включая результаты, показанные на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

WADA направило апелляцию в CAS в интересах справедливости, атлетов и чистого спорта, мы считаем, что справедливость была достигнута данным решением.

WADA осознает разочарование заинтересованных сторон из-за того времени, которое пришлось потратить на это дело. Без сомнения, WADA разделяет это разочарование, в связи с чем на каждом этапе процесса, включая процедуры первой инстанции в России, оно настаивало на скорейшем разрешении дела», – сообщили в пресс-службе WADA.

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг. Онлайн

65 комментариев
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Надеюсь, наши взносы так и останутся неперечисленными.
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Если мы тут про справедливость, то сделайте статью кому и за что давали 4!! года. А у кого была « помада Терезы» Справедливые вы наши
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Молодцы, сработали хорошо. Возьмите пирожок у дядюшки Сэма.
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"Ворон ворону глаз не выклюет", клоуны...
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Так выглядит не справедливость. Так выглядит торжество зла над злом.

Камилу очень жаль. Почему-то всем взрослым очень хочется наказать подростка, который явно не сам придумал есть такие препараты.
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чтоб вы провалились
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Почему ответственность несёт одна Камилла? Ключевые спортивные чиновники должны уйти.
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Что там по испанскому антидопингу? Сняли одного человека с поста и успокоились ?
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Не достингута. потому что наказаны должны быть в первую очередь те, кто ее этим накормил.
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Я никогда не верил в положительный исход дела, хотя в умышленный прием Камилой тоже не верю, но наивно было полагать, что в нынешней ситуации (СВО, отстранение спортсменов и т.д.) CAS примет другое решение, тем более в судьях сидели американец, британец и француз, тем более что золото американцев на кону. Но как же мерзко, что сейчас все эти WADA, ISU, МОК и прочие радостно хлопают в ладоши и празднуют, как будто поймали и наказали самого опасного террориста современности.
Жизнь несправедливая штука, Камила должна была купаться в славе и любви, но взамен получила лишь это...
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Вот думаю, как красива и восхитительна была Валиева на льду в тот самый сезон 2021-2022. Ничего похожего ни до ни после не было, и какая же зависть вкупе с ненавистью зародилась именно к ней в недрах USADA
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Клоуны
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Риторический вопрос: если бы аналогичная (один-в-один) ситуация была с 15-летней фигуристкой из другой страны, то какой срок дисквала она бы получила? Или её дело даже не дошло бы до КАС?
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Она не отрицала наличие вещества, поэтому наказание справедливое. Хотя на самом деле это слишком, могли бы дать и два года. Но видимо юристы вообще не постарались, версия абсурднее даже помады. Дедушкин десерт звучит кошмарно, как там мог оказаться Триметадидин, если он выводится максимально быстро, за несколько часов? Что бы данная доза обнаружилась, нужно было за несколько дней выпить пару таблеток
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Ответ Лизавета Анна -Мария
Не стало у нас грамотных юристов и адвокатов(( А те, что остались, на коленках , видимо, писали для Камилы доказательства её непредумышленного употребления средства, если она не смогла ничего доказать((
Она не могла ничего доказать, ФФКР и ОКР должны были найти нормального, зарубежного спортивного юриста и разобраться в этом кейсе, чего сделано не было, найден какой-то клоун, комментарии которого ниже
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Ответ Rsa Mer
Почему ответственность несёт одна Камилла? Ключевые спортивные чиновники должны уйти.
Наверное она сама ходила в аптеку и покупала таблетки на карманные расходы, а информацию о препарате нашла в Гугле. И, конечно, всё от всех скрывала.
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То есть они даже не намекают на ретродействия, то есть лишение медалей ДО 25 декабря (гран-при и мировые рекорды).
А раз не намекают и удовлетворены, то никаких намёков на систему у них нет даже близко.
А если нет системы, то неужели убедительно звучит, что умысел принять допинг появился у Валиевой сразу после КП (к которой нет претензий), и сразу после ПП на ЧР исчез?!
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Натуральное иезуитство...P.S. Получается, что нашим девушкам-синхронисткам повезло, до них после ХГ и ФК очередь не дошла...
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А что WADA может сказать про справедливость в интересах чистых российских фигуристов, которые были на голову выше всех остальных? С ними сейчас поступают справедливо?
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Справедливость сработает тогда, когда ВАДА в данном виде будет ликвидирована...!!!
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Вся это история и справедливость находятся где-то в параллельных реальностях...
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ВАДА, КАС - ни стыда, ни совести, ни чести! Почему нашей 15-летней спортсменке - 4 года дисквал? А ямайской с/менке такого же возраста за неоднократное употребление запрещенных веществ всего лишь предупреждение? Разница в чем?
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Как же строго.... Помнится Алина Кабаева в свое время за допинг получила 2 года, из них год условно. Мария Шарапова получила за допинг менее двух лет. Почему такой срок Камиле?
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Идиоты! Камилла - красота, грация! Посмотрите на свою Байлз, Вильямс! Вот там-то настоящий ходячий допинг! Идиоты!
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Ответ ДИОНИС
Риторический вопрос: если бы аналогичная (один-в-один) ситуация была с 15-летней фигуристкой из другой страны, то какой срок дисквала она бы получила? Или её дело даже не дошло бы до КАС?
ямайской пловчихе за 2 вида допинга в анализах дали предупреждение, не помню сколько ей было лет.
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Намёк на то что затягивали? Запрещённое вещество было, но такое строгое решение по делу моё имхо ещё из-за поведения наших чинуш
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Ответ Нурсултан Хамзаев
Еще не достигнуто Валиева героически взяла всю вину на себя, истинные виновники сидят в кабинетах.
А разве они не за бортом на той же тренировке? В шарфах LV?
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Ответ smoky eyes
Если мы тут про справедливость, то сделайте статью кому и за что давали 4!! года. А у кого была « помада Терезы» Справедливые вы наши
Справедливости в мире нет. Пора бы и понять это. А потом, умнее всех поступила Шарапова, которая честно вышла, призналась и объяснилась. Любое правосудие опирается на осознание вины и сожалении. Именно это и является смягчающим фактором. Было оно у Валиевой ??? Нет, и в помине. Вся страна как мантру вторила общей политике партии, что КВ невиновна, бедненькую подставили и оговорили. Вот вам и результат по полной...
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Ответ Svetlanavg Ив
Справедливости в мире нет. Пора бы и понять это. А потом, умнее всех поступила Шарапова, которая честно вышла, призналась и объяснилась. Любое правосудие опирается на осознание вины и сожалении. Именно это и является смягчающим фактором. Было оно у Валиевой ??? Нет, и в помине. Вся страна как мантру вторила общей политике партии, что КВ невиновна, бедненькую подставили и оговорили. Вот вам и результат по полной...
Это в случае с мельдонием? Когда Маша побежала сдаваться, а чистым спортсменам признаваться было не в чем, ведь, как позже выяснилось, у мельдония период выведения дольше, чем указывалось ранее.
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а вада все решения так приветствует? прям ПРИВЕТСТВУЕТ
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