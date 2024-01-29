WADA: «Приветствуем решение CAS наложить 4-летнюю дисквалификацию на Валиеву. Считаем, что справедливость достигнута»
В WADA приветствуют решение о 4-летней дисквалификации Камилы Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.
«WADA приветствует решение CAS удовлетворить апелляцию и наложить четырехлетнюю дисквалификацию на фигуристку сборной Олимпийского комитета России Камилу Валиеву, а также аннулировать ее результаты с даты взятия пробы – 25 декабря 2021 года, включая результаты, показанные на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
WADA направило апелляцию в CAS в интересах справедливости, атлетов и чистого спорта, мы считаем, что справедливость была достигнута данным решением.
WADA осознает разочарование заинтересованных сторон из-за того времени, которое пришлось потратить на это дело. Без сомнения, WADA разделяет это разочарование, в связи с чем на каждом этапе процесса, включая процедуры первой инстанции в России, оно настаивало на скорейшем разрешении дела», – сообщили в пресс-службе WADA.
Камилу очень жаль. Почему-то всем взрослым очень хочется наказать подростка, который явно не сам придумал есть такие препараты.
Жизнь несправедливая штука, Камила должна была купаться в славе и любви, но взамен получила лишь это...
А раз не намекают и удовлетворены, то никаких намёков на систему у них нет даже близко.
А если нет системы, то неужели убедительно звучит, что умысел принять допинг появился у Валиевой сразу после КП (к которой нет претензий), и сразу после ПП на ЧР исчез?!