Гендиректор USADA: «Крайне важно выполнить решение о дисквалификации Валиевой с Олимпиады-2022 и перераспределить медали»
Гендиректор USADA подчеркнул, что важно перераспределить медали Олимпиады-2022.
Сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. 25 декабря 2021 года она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.
Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021-го, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.
CAS не рассматривал вопрос о медалях командного турнира Олимпиады-2022, где Валиева заняла первое место в составе сборной России. Второе место тогда заняла сборная США, третье – Японии, четвертое – Канады.
Решение по поводу перераспределения медалей за командный турнир будет принято позже.
«Теперь ISU крайне важно выполнить техническое решение о ее дисквалификации с Олимпийских игр и перераспределить медали», – сказал генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт.
Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?
Если это они называют справедливостью, остановите землю
Ваши вассалы выполнили всё.
И что? На поле битвы что-то изменится, нет.
Шагу сделать от ворот,
А уж вороны слетелись.
На Федотов огород! (Л. Филатов)
Вы твари подавитесь этими медалями! Бог Всё Видит! Вам гнидам ещё воздастся и уже воздаётся!
Спорт, это мелочь, по сравнению, что сейчас в мире происходит.
Всё решит исход битвы.