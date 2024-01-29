Гендиректор USADA: «Крайне важно выполнить решение о дисквалификации Валиевой с Олимпиады-2022 и перераспределить медали»

Теги сборная России допинг CAS сборная США сборная Японии Олимпиада-2022 женское катание Трэвис Тайгерт дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Гендиректор USADA подчеркнул, что важно перераспределить медали Олимпиады-2022.

Сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. 25 декабря 2021 года она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021-го, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

CAS не рассматривал вопрос о медалях командного турнира Олимпиады-2022, где Валиева заняла первое место в составе сборной России. Второе место тогда заняла сборная США, третье – Японии, четвертое – Канады.

Решение по поводу перераспределения медалей за командный турнир будет принято позже. 

«Теперь ISU крайне важно выполнить техническое решение о ее дисквалификации с Олимпийских игр и перераспределить медали», – сказал генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт.

Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?

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59 комментариев
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Да подавитесь вы этими медалями уже. Все всё видели, кто победил, остальное неважно.
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Как же они этого ждали
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конверты не перепутайте
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Жду не дождусь постов с крокодильевыми слезами от Алексы Книрим, как она через тернии шла к этому золоту, благодарность богов от Карен Чен, которая так трудилась над его завоеванием, от Винсента Чжоу, с его великолепным вкладом в результат

Если это они называют справедливостью, остановите землю
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Не особо радуйтесь. Существует Высшая Справедливость. Она решит, что будет в итоге со всеми. Загитова и Щербакова не дадут соврать.
+31
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Давно пора ломать мировую спортивную систему - после Байлс и Уильямс про допинг лучше не вспоминать
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0
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Американцы такие американцы) победить не можем - просто отберём)))) сегодня у них там в Пиндосии национальный праздник наверное, в истерике от щастья заходятся))) Всей страной победили школьницу. У Тайгарта кровь по жирному подбородку не течёт?
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Что дождались.Празднуете?Позорно это всё.
+13
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+12
Да пожалуйста, только выступление Карен Чен вряд ли кто-нибудь когда-нибудь будет пересматривать, а вот Валиеву буду смотреть и спустя много лет.
+12
-1
+11
Ответ Наталья Куничкина
Да подавитесь вы этими медалями уже. Все всё видели, кто победил, остальное неважно.
Федерации не надо было бросать своих спортсменов и нужно было делать замены, сами виноваты. Ещё и поставили того, у кого проба задержалась, у нам же вся информация есть
+14
-4
+10
Не всё то золото, что блестит.
+11
-2
+9
пусть подавятся...
+8
-1
+7
Да отдадут вам золото командника, успокойтесь уже...
+8
-1
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Будет теперь внутреннее расследование. откуда же у Камилы допинг? Как так вышло, что на Ои повезли спортсменку с положительной пробой, еще и в командник ее пихнули??
+15
-9
+6
Зато теперь всему миру станет очевидно, КТО стоит за всей этой историей. Ищи того, кому выгодно...
+5
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+5
Как-то быстро у них сердце болеть перестало
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🖕
+4
0
+4
Ответ Dmona1
Вы спорт сейчас поставили вровень с мировым противостоянием? Вы серьёзно? Спорт, это мелочь, по сравнению, что сейчас в мире происходит. Всё решит исход битвы.
Всеми давно признанно, что спорт = политика. И Китай, и Россию принудительно поставили в такие условия, прямо перед обострением на Украине.
+5
-1
+4
Да успокойся уже, положили вам в рот ворованные золотые медали.
Ваши вассалы выполнили всё.
И что? На поле битвы что-то изменится, нет.
+6
-2
+4
Ну вот собственно и вылезло то, зачем это всё организовывалось. Все политические союзнички победили, Китай проиграл, Россия с позором.
+10
-6
+4
Не успел ишо Федот
Шагу сделать от ворот,
А уж вороны слетелись.
На Федотов огород! (Л. Филатов)
+5
-1
+4
Вот ради чего всё это судилище "не басманное" нисколько...
+5
-1
+4
Только и можете скоты звёзднополосатые подлостью подкупом и шантажом отсудить у честно выйгравшей Страны медали!
Вы твари подавитесь этими медалями! Бог Всё Видит! Вам гнидам ещё воздастся и уже воздаётся!
+4
-1
+3
Ответ Ceasus
Ну вот собственно и вылезло то, зачем это всё организовывалось. Все политические союзнички победили, Китай проиграл, Россия с позором.
Вы спорт сейчас поставили вровень с мировым противостоянием? Вы серьёзно?
Спорт, это мелочь, по сравнению, что сейчас в мире происходит.
Всё решит исход битвы.
+4
-1
+3
Как бы вы там что не пытались перераспределять, всё останется так, как должно быть,по справедливости...!А не по вашим просьбам, намёкам,давлению,искажениям и т.д.,которые вы лоббируете про помощи шантажа,подкупа,угроз...И всё для того,чтобы скрыть свои явные пороки и хоть так(грязно,не честно)обыграть Россию(хоть немножечко),но и это вам не поможет...!!! Всё только начинается...И то,что видит сейчас весь мир (глобальные перемены в мире,в геополитике, политике, экономике,социальной сфере),уход от гегемонии ....пи...пи...пи...и их сателлитов,уход от однополярного мира,к миру многополярному, наиболее справедливому, разумному,лучшему для всех...Это затронет и спорт!!!
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Да выдайте им уже медали! Что судьи зря шкурные интересы их протаскивали. Пусть себе их в рот засунут и заткнуться!
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Дайте им уже медальку!
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Крайне важно знать, что полученные таким образом медали, не являются истинно заработанными, а являются частью политических разборок.
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Подавитесь!
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Кто вообще надоумил Камилу в рекламе позиционировать себя Олимпийской Чемпионкой, когда дело еще велось, и медали никому не были вручены? Мало того, что следовало говорить Чемпионка в команде, так и в результате глупо получилось, когда пришлось фразу эту убрать.
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