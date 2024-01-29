Гендиректор USADA: «Крайне важно выполнить решение о дисквалификации Валиевой с Олимпиады-2022 и перераспределить медали»

Гендиректор USADA подчеркнул, что важно перераспределить медали Олимпиады-2022.

Сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. 25 декабря 2021 года она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021-го, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

CAS не рассматривал вопрос о медалях командного турнира Олимпиады-2022, где Валиева заняла первое место в составе сборной России. Второе место тогда заняла сборная США, третье – Японии, четвертое – Канады.

Решение по поводу перераспределения медалей за командный турнир будет принято позже.

«Теперь ISU крайне важно выполнить техническое решение о ее дисквалификации с Олимпийских игр и перераспределить медали», – сказал генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт.

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