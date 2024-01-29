CAS огласит решение по делу Камилы Валиевой около 17:00 по московскому времени

Теги сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что огласит решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой около 17:00 по московскому времени.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу суда.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре 2021 года на чемпионате России. Об этом стало известно после командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, в котором сборная России заняла первое место.

Слушания по делу фигуристки проходили в CAS в два этапа – 26-28 сентября и 9-10 ноября 2023 года.

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50 комментариев
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Никогда так часто не обновляла ленту спортс,как сегодня
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Ну хоть Р-Спорт в суд позвонил. А то всё звонят всяким Бести да ТАТ.
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И вечер перестанет быть томным..
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По медалям решения сегодня все равно не будет - его примет МОК на основании и с учетом решения CAS. Скорее всего, потом будет еще одно разбирательство в CAS после иска ФФКР и спортсменов на решение МОК. Эта музыка будет вечной
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Тут будет не выжить. Лучше сутки сюда не заходить. Токсины пока уйдут
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CAS: "Мы что-то решили, но чего - не скажем, потому что речь идет о защищенном лице. Спасибо всем за внимание."
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Ответ Боевой Бурят Путина
По медалям решения сегодня все равно не будет - его примет МОК на основании и с учетом решения CAS. Скорее всего, потом будет еще одно разбирательство в CAS после иска ФФКР и спортсменов на решение МОК. Эта музыка будет вечной
Это уже будет вытекать из сегодняшнего решения. Там не долго за пару недель решат.
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Неужели это конец?..
Поверить не могу, что всё это расследование без малого два года уже тянется. Представляю, как устали от нервотрепки участники процесса и от неопределённости - все лишённые медалей командника спортсмены.
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Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
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Правильно, на работе будет сложно вести ожесточенные баталии в комментариях, лучше перенести это грандиозное мероприятие на вечер)
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Боже, ну как же это достало. Событие космического значения. Лучше бы Мир скорее наступил, закончилась победой СВО
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Ух ты уже время точное пишут, готовятся
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Скорее всего два года дадут, вопрос лишь с какого момента, так как временного отстранения нет, поэтому обычно в таких случаях время идёт с решения суда.
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Бедная Камила ...я вот никогда не была её фанаткой ,но мне её жаль по человечески, она очень талантливая спортсменка ,и вот не верю я что все это намерено было сделано с её стороны или даже со стороны тренеров ( что она реально что то принимала ) никто не знает что было на самом деле но просто жаль её очень ..сил и терпения Камиле !
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Ответ polinarmax
ждëм. очень переживательно не только за Ками, но и за всю команду, которая по праву заслужила золото олимпийских игр. Камила при любом исходе может пристроиться на тв, в шоу Навки, давать интервью и т.п., ей даже 18 нет, у неё вся жизнь впереди. а что будут делать малоизвестные М/Г, С/К, Кондратюк? хочется, чтобы золото ОИ сохранилось, но мало в это верится к сожалению (
Да ребят остальных жалко
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Ну, сейчас начнётся... Точнее не сейчас, а после 17.00.
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Время начала массовой истерии объявлено.
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Ответ Viks
Время начала массовой истерии объявлено.
Вы, похоже, в первых рядах на низком старте.
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Ответ Пердёж
Камила уже не интересна там вообще то новый парень у трусовой
Не засоряйте ветку всякой ерундой! Тут не до Трусовой
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Ответ Боевой Бурят Путина
По медалям решения сегодня все равно не будет - его примет МОК на основании и с учетом решения CAS. Скорее всего, потом будет еще одно разбирательство в CAS после иска ФФКР и спортсменов на решение МОК. Эта музыка будет вечной
Никакого специального решения МОК не будет - будет простое и автоматическое исполнение решения КАС.
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Думаю оглашение перенесут.Любят они это дело.
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щас все шубы заготовят речи
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Ответ Варлампий Варлампий
7 лет дадут, инсайд с самого верха, срок исчитывается с 2022 года
Почему не 20
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Наконец-то. Долгожданное решение
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Да...вот будет ажиотаж!!!Всё равно кто-то будет недоволен.
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Ответ encaro_one
Скорее всего два года дадут, вопрос лишь с какого момента, так как временного отстранения нет, поэтому обычно в таких случаях время идёт с решения суда.
Если дадут 2 года то точно с момента решения суда плюс лишения всех наград с чемпионата России но могут и пожалеть как маленькую и дать минимум типа выговора
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Ответ Александр Шульгин
Эх я как раз буду немного занят
Мы отложим немного срачей до вашего возвращения, обещаем)
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Ответ Anneta28
А что их жалеть? Все плюшки за эти медали они уже получили, работа в шоу у всех есть, на территории РФ их будут по прежнему называть ОЧ, а на другие территории им все равно не попасть.) Так что для них ничего не изменится.
Ну если спортсмен ради шоу и плюшек на олимпиаду едет, то конечно не жалко. А так допингистка подставила ребят.
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Ответ Александр Шульгин
Да ребят остальных жалко
А что их жалеть? Все плюшки за эти медали они уже получили, работа в шоу у всех есть, на территории РФ их будут по прежнему называть ОЧ, а на другие территории им все равно не попасть.) Так что для них ничего не изменится.
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Ответ Dinamik1
Думаю оглашение перенесут.Любят они это дело.
Теперь уже не думаю
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