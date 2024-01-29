CAS огласит решение по делу Камилы Валиевой около 17:00 по московскому времени

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что огласит решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой около 17:00 по московскому времени.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу суда.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре 2021 года на чемпионате России. Об этом стало известно после командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, в котором сборная России заняла первое место.

Слушания по делу фигуристки проходили в CAS в два этапа – 26-28 сентября и 9-10 ноября 2023 года.