Евгения Медведева: «У меня в прошлом году бывший женился. А потом через три месяца развелся»

Теги сборная России светская хроника женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о своем бывшем, который развелся за 3 месяца.

«У меня в прошлом году случилась ситуация, когда у меня бывший женился. И я такая: «Ха-ха»...

А потом через три месяца он развелся. И я такая: «Ха-ха!» – рассказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию в шоу «Бес Комментариев».

Юдзуру Ханю объявил о разводе с женой из-за сталкинга и чрезмерного внимания СМИ

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232 комментария
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А этот бывший знает что он бывший?
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ей так хочется чтоб все поверили что она встречалась с Ханю
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А Загитова в 2018 в Пхенчхане такая «Ха-ха!»
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Бывший опровержение в интернете выставлял, что никогда не состоял с ней в отношениях, зачем она несёт эту чушь?
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А бросил он тебя после ОИ, а до ОИ ты не вылезала с катка, одновременно встречаясь с парнем, о котором никто не знал (даже подружки), который живет на другом континенте и говорит на другом языке. Ох и сказочница)
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Четыре неустановленные жены Ханю в один голос:
он такой же бывший по отношению к нам, как к Медведевой ;)
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А Юзуру знает, что он ее бывший?
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+60
Сколько ей лет.......... ? Если человек с "приветом", то это навсегда.
+66
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Ответ Варлампий Варлампий
кто-нибудь понимает, зачем это здесь?
Заполняет место до 17.00
+54
-2
+52
Ответ АНтошка
А этот бывший знает что он бывший?
Ха-ха!
+53
-3
+50
Ржу уже 10 минут без остановок (нет)
+46
-4
+42
Воображаемый парень Медведевой? Который приснился?
+52
-10
+42
Ответ sashafan2
А Юзуру знает, что он ее бывший?
Официально он все отрицал)).
+41
-2
+39
Ой.. Лавры Саши Трусовой не дают покоя?)
+44
-7
+37
Ответ АНтошка
А этот бывший знает что он бывший?
Я бы поставил вопрос конкретнее: "А был ли бывший?"
+39
-5
+34
Представьте, что она будет нести, когда она будет в возрасте Тарасовой 🤣
+37
-4
+33
Вспомнилось окончание анекдота:
Вовочка:
-А я знаю эту девочку, она теперь всегда бегает и смеётся.-
+39
-7
+32
По моему, это самое кринжевое, что исходило из уст Медведевой вообще
+38
-6
+32
Это про Юдзуру Ханю? Ну блин, пошутили и хватит. Какой он бывший? Разве только «бывший».
+38
-8
+30
кто-нибудь понимает, зачем это здесь?
+33
-4
+29
Если у Трусовой мы все видели то у Бабасян все бывшие только на словах.
+47
-18
+29
На Юдзуру явно намекнула, вот только он сам не знал, что оказывается был ее парнем.
+34
-5
+29
Собственно, очередной пример того, почему мне никогда не нравилась Медведева. Она- токсична, все в ее жизни крутится вокруг негатива.
+35
-6
+29
О это очередная личность Жени которая встречалась с Юдзу. Парень даже преску собирал что бы откреститься от Богини ))
+31
-3
+28
У неё оказывается две незаживающие раны. Так и не выиграла ОИ. Бегала-бегала за Ханю, а он отверг.
+33
-6
+27
Чего только Медвежуля не нафантазирует.. Ее бы энергию, да в мирное русло!
+35
-8
+27
А это не тот бывший, который кланялся Загитовой и подарил ей цветы?
+33
-8
+25
Евгения всё поставила на карту ради того, чтобы приблизиться к Ханю, даже в Канаду сбегала. Но до сих пор ей остаётся только со смехом рассказывать миру о своих неслучившихся фантазиях!
+32
-8
+24
Знаете в чем самый прикол? Даже если по какой-то невероятной истории отношения этих двух людей правда, что бы сделала приличная женщина? Она бы молча оставила эту ситуацию между двумя людьми, не открывая ситуацию на всю вселенную. Хотя, имхо, на мой взгляд это просто Женькин хайп. Не совсем умный на самом деле..
+27
-3
+24
Ответ Arzu0203
Бывший опровержение в интернете выставлял, что никогда не состоял с ней в отношениях, зачем она несёт эту чушь?
Он даже пресс-конференцию созывал по этому вопросу, бедняга)
+26
-3
+23
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