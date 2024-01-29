Евгения Медведева: «У меня в прошлом году бывший женился. А потом через три месяца развелся»

Евгения Медведева рассказала о своем бывшем, который развелся за 3 месяца.

«У меня в прошлом году случилась ситуация, когда у меня бывший женился. И я такая: «Ха-ха»...

А потом через три месяца он развелся. И я такая: «Ха-ха!» – рассказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию в шоу «Бес Комментариев».

Юдзуру Ханю объявил о разводе с женой из-за сталкинга и чрезмерного внимания СМИ