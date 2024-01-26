Евгения Медведева проведет мастер-классы в Чэнду 30-31 января и 1 февраля
Евгения Медведева проведет мастер-классы в китайском Чэнду.
Об этом сообщает фан-группа двукратной чемпионки мира по фигурному катанию.
Мастер-классы пройдут 30-31 января и 1 февраля.
У Жени в Китае огромная фан-база. Они всегда первые в курсе, с чем и когда к ним едет Мейва).
Удачи Жене в Китае. Рады за неё.
Прекрасно её там встречают всегда, заранее готовятся, готовят фото, плакаты, транспаранты и подарки.
Уже записали с ней тик-токи китайские болельщицы.
Женю реально любят там.
И шоу, и мастер классы.
Каждый день расписан.
Клиника.