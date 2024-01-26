Евгения Медведева проведет мастер-классы в Чэнду 30-31 января и 1 февраля

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева проведет мастер-классы в китайском Чэнду.

Об этом сообщает фан-группа двукратной чемпионки мира по фигурному катанию.

Мастер-классы пройдут 30-31 января и 1 февраля.

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50 комментариев
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Ну мастер-классы Евгении были обговорены заранее, наверняка.
У Жени в Китае огромная фан-база. Они всегда первые в курсе, с чем и когда к ним едет Мейва).
Удачи Жене в Китае. Рады за неё.
Прекрасно её там встречают всегда, заранее готовятся, готовят фото, плакаты, транспаранты и подарки.
Уже записали с ней тик-токи китайские болельщицы.
Женю реально любят там.
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Прошлые мастер-классы прошли очень успешно, неудивительно, что Женю снова пригласили 👍
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Удачи Жене на шоу в Пекине и Чэнду, совместить приятное с полезным. Мастер- классы она уже проводила в Китае, пусть и в этот раз все пройдет успешно
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Становятся хорошей традицией мастер- классы Жени в Китае , в прошлый раз все прошло более чем успешно , китайские любители ФК были очень довольны и снова ждали Женю, ей есть чем поделиться и делает она это профессионально .
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Рада за Евгению. провести Мастер классы в Китае это круто.Молодец везде успевает.
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Востребована Женя в Китае.
И шоу, и мастер классы.
Каждый день расписан.
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Ответ Anna Morgan
Комментарий скрыт
Женя в прошлом году уже проводила несколько МК в Китае, вот пригласили опять.
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Удачи Жене в Китае, график напряжённый, шоу плюс мастер-классы, здоровья и сил!
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Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий удален модератором
Успокойтесь)
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Здорово, повезло китайским поклонникам.
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Ответ Елена Спирина
Удачи Жене на шоу в Пекине и Чэнду, совместить приятное с полезным. Мастер- классы она уже проводила в Китае, пусть и в этот раз все пройдет успешно
Да, сначала шоу в Пекине надо дождаться.
+14
0
+14
Ответ Tacciana
Из Дохи прямиком в Китай, два шоу, три мастер-класса и ещё шоу, возвращение в Россию и сразу 10 февраля в шоу у Слуцкой, потом влюбленные в фигурное катание, сольный и парный номера.. Вот это, я понимаю, востребованность!
Завтра два шоу будет и в воскренье ещё.
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Ответ Илларион
Удачи Жене в Китае, график напряжённый, шоу плюс мастер-классы, здоровья и сил!
Хорошо, хоть на сборах Динамо получилось немного позагорать)
+15
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Замечательно. Удачи Жене на шоу и мастер-классах.
+15
-1
+14
Супер! Очень хорошая новость, для китайских поклонников, Евгении! 🥰
+15
-1
+14
Из Дохи прямиком в Китай, два шоу, три мастер-класса и ещё шоу, возвращение в Россию и сразу 10 февраля в шоу у Слуцкой, потом влюбленные в фигурное катание, сольный и парный номера.. Вот это, я понимаю, востребованность!
+16
-2
+14
Ответ nikolett
Комментарий удален модератором
Эти сказки и заговоры уже смешно читать. Одно радует, что нормальные люди все правильно понимают не обращают внимания на небылицы
+14
-1
+13
Как круто, 3 МК Женя проведёт в Китае. Видимо китайцам понравилось, как Женя проводит мастер-классы.
+15
-2
+13
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий удален модератором
Женя не может ни к кому примазаться. Она заявлена на это шоу.
+13
0
+13
Круто, сразу три мастер-класса!
+16
-3
+13
Ответ Елена Спирина
Вы повторяетесь, не смешно
Второй фандом Жени запереживал)))
+13
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+12
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Вы повторяетесь, не смешно
+13
-1
+12
Ответ nikolett
Комментарий удален модератором
Сразу вспомнилась песенка "поплыла кукуха.."
+13
-1
+12
Ответ Olga Krayz
Прошлые мастер-классы прошли очень успешно, неудивительно, что Женю снова пригласили 👍
Да, прекрасные мастер-классы были.
+13
-1
+12
Ответ nikolett
Комментарий удален модератором
Кстати очень похоже на неё. Ну правда там все такие.
+13
-1
+12
О, опять мастер-классы в Китае, значит понравилось, как прошлый раз провела.
+13
-1
+12
Отличная новость для болельщиков Китая. Жене удачных мастер классов и выступления на шоу💙
+13
-1
+12
Ответ Елена Спирина
Эти сказки и заговоры уже смешно читать. Одно радует, что нормальные люди все правильно понимают не обращают внимания на небылицы
Да там остались одни вот такие в той фан-базе. Нормальных единицы. Судя по бесконечному вот такому вою на болотах.
Клиника.
+13
-2
+11
Ответ Tacciana
Хорошо, хоть на сборах Динамо получилось немного позагорать)
Это да, ещё и подлечили, молодцы динамовцы
+12
-1
+11
Ответ Ливия
Второй фандом Жени запереживал)))
Ещё не все подтянулись )))
+10
0
+10
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