Евгения Медведева посетила посольство России в Китае

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева посетила посольство РФ в Китае.

Фигуристка выступит в Китае в ледовых шоу и проведет мастер-классы.

«У Евгении сейчас насыщенные гастроли в Пекине, но все же она нашла время посетить наш ледовый праздник, который прошел сегодня на посольском катке.

Показали Жене территорию нашего Посольства и рассказали о его истории – экскурсию провел глава дипмиссии Игорь Моргулов», – говорится в телеграм-канале посольства.