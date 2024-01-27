Евгения Медведева посетила посольство России в Китае

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева посетила посольство РФ в Китае.

Фигуристка выступит в Китае в ледовых шоу и проведет мастер-классы.

«У Евгении сейчас насыщенные гастроли в Пекине, но все же она нашла время посетить наш ледовый праздник, который прошел сегодня на посольском катке.

Показали Жене территорию нашего Посольства и рассказали о его истории – экскурсию провел глава дипмиссии Игорь Моргулов», – говорится в телеграм-канале посольства. 

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7 комментариев
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Как, это здорово, что Женю пригласили на такое прекрасное мероприятие! Горжусь!
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Здорово, но надеюсь Женя найдёт хоть немного времени на отдых)
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А начинался пост Посольства так: У нас в гостях выдающаяся фигуристка, а еще рекордсменка, чемпионка, и наконец - просто красавица - Евгения Медведева 💗.
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Приятная новость. Наши фигуристы приехали не только в шоу катать, но и участвовать в различных мероприятиях. Очень рада, что позвали Женю в посольство на открытие катка
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Какая же Женя молодец, поддерживает Россию и нашего президента. Укрепляет устойчивость режима, помогая налаживать российско-китайские связи, в это трудное время, когда наша страна оказалась вдруг в изоляции!
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Наша гордость!
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Ответ Sat397
Какая же Женя молодец, поддерживает Россию и нашего президента. Укрепляет устойчивость режима, помогая налаживать российско-китайские связи, в это трудное время, когда наша страна оказалась вдруг в изоляции!
Женя посетила Российское посольство и покаталась с российскими детьми на новом катке
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