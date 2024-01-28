Петр Гуменник: «Планку в 300 баллов я преодолел, надо идти к 310 теперь»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Спорт-Экспресс чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Петр Гуменник оценил выступление на чемпионате Санкт-Петербурга.

Он одержал на турнире победу с результатом 300,29 балла. 

«В прокате лучше всегда больше баллов получать. Экзамен по матанализу сдал, даже перестарался, готовился к четверке, чуть не хватило до пятерки. Но я не самый сложный вариант катал.

Какой максимум я могу набрать? Наверное, при таком контенте это максимум. 320, 330 баллов? Надо идти к этим постепенно. Планку 300 я преодолел, надо идти к 310 теперь.

Я установил два лучших результата в сезоне, но не выиграл чемпионат России? Да, это обидно. Некоторые важные старты я все-таки выиграл, правда, но главный — нет. Но только сильнее увеличивается мотивация оттачивать прыжки.

Пропущу ли здесь церемонию награждения, как на чемпионате России? Посмотрим, я тут тоже приболел немного», — сказал Гуменник.

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13 комментариев
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Петя, вперед! К новым баллам и победам! А мы, болельщики, конечно, поддержим и порадуемся ))
И здоровья богатырского! )
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Рад за Петю, сейчас посмотрю, как катал.
Пусть есть проблемы с ку на старших квадах, но вот эта стабильность и психологическая устойчивость дорогого стоят.
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Петр, любим тебя!
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Ответ Gemma157
Ну, когда не ставят галочки и кушки, плюсуют прыжки с дрожащими приземлениями можно и 340 набрать..
А ну-ка поделитесь,за что так ненавидете красавца Петра,у других гораздо чаще бывают плохие выезды на дрожащих ногах,а Петя сегодня просто летал
+9
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310 можно и с текущим контентом, если все на максимум. спартакиаду надо катать с максимально надежным контентом. лутц лучше оставить на будущее
Петр молодец!❤️
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Цель поставлена, надеюсь, скоро увидим результат.
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О, посмотрел по кадрам на квады.
В этот раз однозначно 4Р докручен! Что касается 4Л - то спорно, ракурс неудобный, там сомнительно - есть ку или нет. 4С докручен.
В принципе, в любом случае 4Л даже с кушкой гораздо дороже, чем 3Ф. В этот раз 3Ф был вместо 4С, конечно, надо с 4 квадами катать. И не надо 3Л-3Р-2Р, лучше 3Л-3Р, но 3А-2А-2А. И, конечно, не надо грязнить на приземлениях с 3А.
В целом, очень позитивное впечатление оставил прокат.
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Ответ maalry
310 можно и с текущим контентом, если все на максимум. спартакиаду надо катать с максимально надежным контентом. лутц лучше оставить на будущее Петр молодец!❤️
Лутц не надо в КП делать, а вот в ПП очень даже
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Не особо важно, какие там баллы нарисуют наши судьи на домашних турнирах, все равно в зачет они не идут. Хочется пожелать Пете, чтобы в следующем сезоне на ЧР он показал свои лучшие прокаты и в КП, и в ПП. Обидно, что вот уже второй год подряд он в целом выступает стабильнее всех, но не может выиграть главный старт.
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При всей симпатии, Петя, получить даже 300 баллов на чемпионате города, такое себе.
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