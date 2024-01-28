Петр Гуменник: «Планку в 300 баллов я преодолел, надо идти к 310 теперь»
Петр Гуменник оценил выступление на чемпионате Санкт-Петербурга.
Он одержал на турнире победу с результатом 300,29 балла.
«В прокате лучше всегда больше баллов получать. Экзамен по матанализу сдал, даже перестарался, готовился к четверке, чуть не хватило до пятерки. Но я не самый сложный вариант катал.
Какой максимум я могу набрать? Наверное, при таком контенте это максимум. 320, 330 баллов? Надо идти к этим постепенно. Планку 300 я преодолел, надо идти к 310 теперь.
Я установил два лучших результата в сезоне, но не выиграл чемпионат России? Да, это обидно. Некоторые важные старты я все-таки выиграл, правда, но главный — нет. Но только сильнее увеличивается мотивация оттачивать прыжки.
Пропущу ли здесь церемонию награждения, как на чемпионате России? Посмотрим, я тут тоже приболел немного», — сказал Гуменник.
И здоровья богатырского! )
Пусть есть проблемы с ку на старших квадах, но вот эта стабильность и психологическая устойчивость дорогого стоят.
Петр молодец!❤️
В этот раз однозначно 4Р докручен! Что касается 4Л - то спорно, ракурс неудобный, там сомнительно - есть ку или нет. 4С докручен.
В принципе, в любом случае 4Л даже с кушкой гораздо дороже, чем 3Ф. В этот раз 3Ф был вместо 4С, конечно, надо с 4 квадами катать. И не надо 3Л-3Р-2Р, лучше 3Л-3Р, но 3А-2А-2А. И, конечно, не надо грязнить на приземлениях с 3А.
В целом, очень позитивное впечатление оставил прокат.