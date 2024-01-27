Победители чемпионата Санкт-Петербурга получат по 200 тысяч рублей, серебряные призеры – по 150, бронзовые – по 100

Фигуристы, победившие на чемпионате Санкт-Петербурга, получат по 200 тысяч рублей.

Об этом сообщили в оргкомитете соревнований.

«Одиночники за победу получат 200 тысяч рублей, за серебряные медали – 150 тысяч, за бронзу – 100 тысяч.

В парном катании и танцах фигуристы заработают за победу 300 тысяч, за серебро – 200 тысяч, за бронзу 150 тысяч», – рассказали организаторы.

Чемпионат Санкт-Петербурга проходит 27-28 января.