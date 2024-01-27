Победители чемпионата Санкт-Петербурга получат по 200 тысяч рублей, серебряные призеры – по 150, бронзовые – по 100

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание деньги чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Фигуристы, победившие на чемпионате Санкт-Петербурга, получат по 200 тысяч рублей.

Об этом сообщили в оргкомитете соревнований.

«Одиночники за победу получат 200 тысяч рублей, за серебряные медали – 150 тысяч, за бронзу – 100 тысяч.

В парном катании и танцах фигуристы заработают за победу 300 тысяч, за серебро – 200 тысяч, за бронзу 150 тысяч», – рассказали организаторы. 

Чемпионат Санкт-Петербурга проходит 27-28 января. 

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6 комментариев
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Это точно Питер? Там же вроде Газпром спонсор?
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Малова то будет.
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А зрители там есть?
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Лучше побеждать в Чемпионате по прыжкам. Там победитель миллион получает.
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Мало.
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Ответ Viks
А зрители там есть?
Есть. Я билет на завтра взял.
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