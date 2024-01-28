Лакерник о деле Валиевой: «Надеюсь, что решение будет справедливым»

Теги сборная России допинг Александр Лакерник CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Александр Лакерник высказался о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее журналистка USA Today Кристин Бреннан сообщила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делу Валиевой 29 января.

«Надеюсь, что решение будет справедливым», – сказал почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU).

Эпопея Валиевой на финише: как давно тянется, сколько медалей под вопросом и чего лишится Камила?

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21 комментарий
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Очень надеюсь, что наши спортсмены получат своё заслуженное золото Олимпиады. Но я считаю, что командные турниры Олимпиады следует отменить, так как они не показательны. О уровне подготовки спортсменов разных стран можно и достаточно судить по общему количеству медалей.
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Ответ Мар-ина
Очень надеюсь, что наши спортсмены получат своё заслуженное золото Олимпиады. Но я считаю, что командные турниры Олимпиады следует отменить, так как они не показательны. О уровне подготовки спортсменов разных стран можно и достаточно судить по общему количеству медалей.
В фигурном катании командный турнир не нужен
+10
-4
+6
Удивил. все надеются именно на справедливое решение.
+7
-2
+5
Ответ Мар-ина
Очень надеюсь, что наши спортсмены получат своё заслуженное золото Олимпиады. Но я считаю, что командные турниры Олимпиады следует отменить, так как они не показательны. О уровне подготовки спортсменов разных стран можно и достаточно судить по общему количеству медалей.
Ничего не надо отменять, в ФК и так мало медалей разыгрывается.В той же гимнастике есть больше возможностей стать ОЧ и ЧМ.
+7
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+5
По справедливости, ее там вообще не должно было быть, огласи данное решение ранее.
Какой-то железной версии, почему это произошло, тоже придумать не удалось, потом будет интересно прочитать, как пытались оправдываться.

А так получит свои заслуженные пару лет, срок назначат с начала обнаружения, то есть по сути он уже истечет, и с чистой совестью на свободу. Без особых перспектив попасть на очередные ОИ можно заканчивать и пиариться в других сферах или шоу.
Команду отстранять не будут. А результаты Валиевой, естественно, аннулируют, таким образом остальные сборники просто окажутся за чертой призеров.
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Нас не допустят ещё может десять лет, но решения всех судов, федераций и моков мы будем исполнять беззаветно.
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Ответ Irina037
Если фамилию огласили,когда не имели права,какое будет решение ?
Если бы не огласили фамилию, то когда имели бы право огласить? До сих пор что ли никто не должен был понимать в чем дело и быть в неведении?
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+4
Ответ Мар-ина
Очень надеюсь, что наши спортсмены получат своё заслуженное золото Олимпиады. Но я считаю, что командные турниры Олимпиады следует отменить, так как они не показательны. О уровне подготовки спортсменов разных стран можно и достаточно судить по общему количеству медалей.
Да ну, почему бы не разыграть ещё один комплект медалей? Тем более мы достаточно сильны. А как же эстафета? Кто-то облажался, а проиграла вся команда.
+6
-2
+4
Очень хочется, чтоб эта дата стала счастливой у Ками!!!! ( кстати, мой день рождения ❤️)
+9
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у всех разные взгляды на справедливость в этой ситуации
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Если фамилию огласили,когда не имели права,какое будет решение ?
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А какое решение справедливое?
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у каждого своя справедливость
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Ответ Железная Леди
Удивил. все надеются именно на справедливое решение.
Но ведь кто-то знает.
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Ответ Железная Леди
Удивил. все надеются именно на справедливое решение.
На любое решение можно Лакернику выкатить пред’яву ,за справедливое решение
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Ответ ДИАНА
Очень хочется, чтоб эта дата стала счастливой у Ками!!!! ( кстати, мой день рождения ❤️)
Вас что поздравить некому ?
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Ответ Oleandra
Нас не допустят ещё может десять лет, но решения всех судов, федераций и моков мы будем исполнять беззаветно.
Можно из них выйти и не выполнять.
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Ребята, которые ни с чем не виноваты, останутся без медалей, а команда, которая это допустила-без наказания ...о какой справедливости можно говорить?
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Лакерник и выдумал этот турнир к сочинским играм.Чтобы и массой задавить иностранцев и плюс 1 золото в общий зачёт и ОЧ можно липовых кучу настрогать.
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Ответ Irina037
В фигурном катании командный турнир не нужен
Командник интересный турнир, хоть и дискуссионный. А вот отдельно за КП, отдельно за ПП и отдельно по сумме программ должны медали давать.
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