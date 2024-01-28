Лакерник о деле Валиевой: «Надеюсь, что решение будет справедливым»

Александр Лакерник высказался о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее журналистка USA Today Кристин Бреннан сообщила, что Спортивный арбитражный суд ( ) вынесет решение по делу Валиевой 29 января.

«Надеюсь, что решение будет справедливым», – сказал почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU).

Эпопея Валиевой на финише: как давно тянется, сколько медалей под вопросом и чего лишится Камила?