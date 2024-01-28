Лакерник о деле Валиевой: «Надеюсь, что решение будет справедливым»
Александр Лакерник высказался о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее журналистка USA Today Кристин Бреннан сообщила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делу Валиевой 29 января.
«Надеюсь, что решение будет справедливым», – сказал почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU).
Эпопея Валиевой на финише: как давно тянется, сколько медалей под вопросом и чего лишится Камила?
Какой-то железной версии, почему это произошло, тоже придумать не удалось, потом будет интересно прочитать, как пытались оправдываться.
А так получит свои заслуженные пару лет, срок назначат с начала обнаружения, то есть по сути он уже истечет, и с чистой совестью на свободу. Без особых перспектив попасть на очередные ОИ можно заканчивать и пиариться в других сферах или шоу.
Команду отстранять не будут. А результаты Валиевой, естественно, аннулируют, таким образом остальные сборники просто окажутся за чертой призеров.