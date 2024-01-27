Колобков о деле Валиевой: «Если аргументы нашей стороны были убедительными, надеюсь, что санкций не будет, либо будут минимальными»

Теги сборная России допинг Павел Колобков CAS женское катание Министерство спорта России Камила Валиева Фигурное катание

Экс-министр спорта РФ поделился ожиданиями от вердикта по делу Камилы Валиевой.

Ожидается, что Спортивный арбитражный суд (CAS) может вынести решение по допинг-делу российской фигуристки 29 января.

«Если аргументы нашей стороны были убедительными, надеюсь, что санкций не будет, либо будут минимальными. Посмотрим, мы не владеем всеми деталями всего процесса», - сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Об этом стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине, где фигуристка выиграла золото командного турнира.

Эпопея Валиевой на финише: как давно тянется, сколько медалей под вопросом и чего лишится Камила?

Ждем решение по допингу Валиевой – суд определится уже 29 января. Онлайн

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18 комментариев
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Разницы нет,она тройные прыгать не в силе.
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то есть саму пробу никто и не оспаривает! главный момент - надавить на жалость, и ждать минимальное наказание...
то есть никакого интереса к тому, как у юниора допинг оказался, за 2 года не нашлось? то есть допинг, как насморк, у всех бывает, за 7 дней проходит... уголовное дело кто-то завёл? или статью в УК для галочки ввели, что б РУСАДА просто восстановили?
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А если аргументы нашей стороны, были неубедительны, то санкции будут, мистер Очевидность.
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«Если аргументы нашей стороны были убедительными - Это с чего? Никакого убедительного аргумента никто никогда не слышал, всё держится на дедушкином стакане.
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100% на заседаниях всё признали, свалили на глупость Валиевой, которая жрет все, что на глаза попадается. Впаяют 4 года и до свидания. А Валиева такая: не очень-то уж и хотела, и пошла в шоу бизнес: петь, плясать, в клипах сниматься
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Ответ Anneta28
Ну тогда, выиграем дело, 💯
Ну, первый раз то уже выигрывали.
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Ответ Лакс
Если на то пошло, то да железный по сравнению с американскими поцелуями, помадой и обменом биоматериалами во время определенного акта.
Там разница большая. Те ребята говорили, что в их случаях железно виноваты поцелуи и секс и как-то это доказали. То есть они утверждали, что нашли причину. А Шветский в интервью фактически говорил, что версия со стаканом - их сочиненный вариант, в котором они не уверены, и придумали его, чтобы было что сказать. То есть причина попадания допинга в организм точно не установлена. То есть попал по халатности.

И за помаду дали бан кстати.
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Колобков: «Два месяца будет в самый раз»
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Будем надеяться. Сил Камиле.
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в Пекине, где фигуристка выиграла золото командного турнира. ---- Чушь в квадрате. 1) в комадных соревнованиях выигрывает команда, а не фигуристка. 2) никто не выиграл командника, ибо ИСУ результаты ещё не утвердил, МОК чемпионов не называл и медалей не вручал.
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Ответ Anneta28
Дедов стакан - железный аргумент, даже не сомневайтесь.
Если на то пошло, то да железный по сравнению с американскими поцелуями, помадой и обменом биоматериалами во время определенного акта.
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Ответ Anneta28
Дедов стакан - железный аргумент, даже не сомневайтесь.
Там уже говорили, что стакан придумали в попыхах и он больше не актуален, а новую версию не озвучили.
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Ответ Anneta28
То есть, это была дача заведомо ложных показаний? Тогда это усугубит дело.
Доктор озвучил, что с них спросили теоретическую версию и они за ночь сообразили стакан. Типа может виноват стакан, а может и не стакан. Кто его разберет...
Поскольку другие версии особо не обсуждались и никак не просочились в прессу, то могу предположить, что единого финального исчерпывающего объяснения нет.
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Ответ Howard Norfolk
А если аргументы нашей стороны, были неубедительны, то санкции будут, мистер Очевидность.
да куда уж больше санкций-то...
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Ответ Viks
«Если аргументы нашей стороны были убедительными - Это с чего? Никакого убедительного аргумента никто никогда не слышал, всё держится на дедушкином стакане.
"нужен был быстрый факт" ©
:)))
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