Колобков о деле Валиевой: «Если аргументы нашей стороны были убедительными, надеюсь, что санкций не будет, либо будут минимальными»
Экс-министр спорта РФ поделился ожиданиями от вердикта по делу Камилы Валиевой.
Ожидается, что Спортивный арбитражный суд (CAS) может вынести решение по допинг-делу российской фигуристки 29 января.
«Если аргументы нашей стороны были убедительными, надеюсь, что санкций не будет, либо будут минимальными. Посмотрим, мы не владеем всеми деталями всего процесса», - сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.
В декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Об этом стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине, где фигуристка выиграла золото командного турнира.
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то есть никакого интереса к тому, как у юниора допинг оказался, за 2 года не нашлось? то есть допинг, как насморк, у всех бывает, за 7 дней проходит... уголовное дело кто-то завёл? или статью в УК для галочки ввели, что б РУСАДА просто восстановили?
И за помаду дали бан кстати.
Поскольку другие версии особо не обсуждались и никак не просочились в прессу, то могу предположить, что единого финального исчерпывающего объяснения нет.
:)))