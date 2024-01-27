Колобков о деле Валиевой: «Если аргументы нашей стороны были убедительными, надеюсь, что санкций не будет, либо будут минимальными»

Экс-министр спорта РФ поделился ожиданиями от вердикта по делу Камилы Валиевой.

Ожидается, что Спортивный арбитражный суд (CAS) может вынести решение по допинг-делу российской фигуристки 29 января.

«Если аргументы нашей стороны были убедительными, надеюсь, что санкций не будет, либо будут минимальными. Посмотрим, мы не владеем всеми деталями всего процесса», - сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Об этом стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине, где фигуристка выиграла золото командного турнира.

Эпопея Валиевой на финише: как давно тянется, сколько медалей под вопросом и чего лишится Камила?

Ждем решение по допингу Валиевой – суд определится уже 29 января. Онлайн