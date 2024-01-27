Чемпионат США. Малинин, Наумов, Браун, Торгашев, Пулкинен и Хиваташи выступят с произвольными программами
28 января на чемпионате США мужчины выступят с произвольными программами.
Колумбус
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 22:45 по московскому времени (28 января).
Первая разминка
1. Майкл Си
2. Самуэль Миндра
3. Уилл Эннис
4. Даниэль Самохин
5. Джозеф Клейн
6. Ярослав Паниот
7. Кай Ковар
8. Лиам Капейкис
9. Джимми Ма
10. Даниэль Мартынов
11. Гоку Эндо
12. Томоки Хиваташи
13. Камден Пулкинен
14. Эндрю Торгашев
15. Джейсон Браун
16. Максим Наумов
17. Илья Малинин
После короткой программы
1. Илья Малинин – 108,57
2. Максим Наумов – 89,72
3. Джейсон Браун – 89,02
4. Эндрю Торгашев – 88,02
5. Камден Пулкинен – 87,90
6. Томоки Хиваташи – 81,31
7. Гоку Эндо – 80,11
8. Даниэль Мартынов – 77,53
9. Джимми Ма – 76,54
10. Лиам Капейкис – 72,44
11. Кай Ковар – 71,98
12. Ярослав Паниот – 70,30
13. Джозеф Клейн – 68,33
14. Даниэль Самохин – 63,97
15. Уилл Эннис – 63,17
16. Самуэль Миндра – 60,40
17. Майкл Си – 60,30