Чемпионат США. Малинин, Наумов, Браун, Торгашев, Пулкинен и Хиваташи выступят с произвольными программами

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28 января на чемпионате США мужчины выступят с произвольными программами.

Чемпионат США

Колумбус

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 22:45 по московскому времени (28 января).

Первая разминка

1. Майкл Си

2. Самуэль Миндра

3. Уилл Эннис

4. Даниэль Самохин

5. Джозеф Клейн

6. Ярослав Паниот

7. Кай Ковар

8. Лиам Капейкис

9. Джимми Ма

10. Даниэль Мартынов

11. Гоку Эндо

12. Томоки Хиваташи

13. Камден Пулкинен

14. Эндрю Торгашев

15. Джейсон Браун

16. Максим Наумов

17. Илья Малинин

После короткой программы

1. Илья Малинин – 108,57

2. Максим Наумов – 89,72

3. Джейсон Браун – 89,02

4. Эндрю Торгашев – 88,02

5. Камден Пулкинен – 87,90

6. Томоки Хиваташи – 81,31

7. Гоку Эндо – 80,11

8. Даниэль Мартынов – 77,53

9. Джимми Ма – 76,54

10. Лиам Капейкис – 72,44

11. Кай Ковар – 71,98

12. Ярослав Паниот – 70,30

13. Джозеф Клейн – 68,33

14. Даниэль Самохин – 63,97

15. Уилл Эннис – 63,17

16. Самуэль Миндра – 60,40

17. Майкл Си – 60,30

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3 комментария
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Илюхе победы!! Харизматичный, стильный, но молодой исчо, ничего поднаберется!)
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Не удивлюсь, если когда-нибудь Илья и пятерной исполнит. Даже если будет небольшой недокрут, все равно это станет огромным успехом спортсмена, но, конечно, загадывать заранее не хочу. Может, и не захочет его делать в прокате.
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Илюше удачи!
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