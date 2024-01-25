Чемпионат США. Малинин, Браун, Пулкинен, Ма, Капейкис, Наумов и Мартынов представят короткие программы

Теги результаты чемпионат США сборная США мужское катание Джейсон Браун Даниэль Самохин Ярослав Паниот Томоки Хиваташи Эндрю Торгашев Камден Пулкинен Джимми Ма Илья Малинин Джозеф Клейн Уильям Эннис Даниэль Мартынов Максим Наумов Лукас Бруссард Кай Ковар Лиам Капейкис Майкл Си Гоку Эндо Самуэль Миндра Фигурное катание

26 января на чемпионате США мужчины выступят с короткими программами.

Чемпионат США

Колумбус

Мужчины

Короткая программа

Начало –  23:15 по московскому времени (26 января).

Старт-лист

1. Даниэль Самохин

2. Ярослав Паниот

3. Гоку Эндо

4. Самуэль Миндра

5. Джозеф Клейн

6. Уилл Эннис

7. Кай Ковар

8. Майкл Си

9. Эндрю Торгашев

10. Максим Наумов

11. Томоки Хиваташи

12. Даниэль Мартынов

13. Лукас Бруссард

14. Лиам Капейкис

15. Джимми Ма

16. Джейсон Браун

17. Камден Пулкинен

18. Илья Малинин

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниэль Самохин???
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий