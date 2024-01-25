Чемпионат США. Малинин, Браун, Пулкинен, Ма, Капейкис, Наумов и Мартынов представят короткие программы
26 января на чемпионате США мужчины выступят с короткими программами.
Колумбус
Мужчины
Короткая программа
Начало – 23:15 по московскому времени (26 января).
Старт-лист
1. Даниэль Самохин
2. Ярослав Паниот
3. Гоку Эндо
4. Самуэль Миндра
5. Джозеф Клейн
6. Уилл Эннис
7. Кай Ковар
8. Майкл Си
9. Эндрю Торгашев
10. Максим Наумов
11. Томоки Хиваташи
12. Даниэль Мартынов
13. Лукас Бруссард
14. Лиам Капейкис
15. Джимми Ма
16. Джейсон Браун
17. Камден Пулкинен
18. Илья Малинин