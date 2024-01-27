Чемпионат США. Кам и О’Ши, Макбет и Паркман, Ефимова и Митрофанов покажут произвольные программы, Чан и Хоу снялись

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В ночь на 28 января на чемпионате США определятся победители в парном катании.

Лидеры короткой программы Эмили Чан и Спенсер Хоу снялись с произвольной в связи с состоянием здоровья.

Чемпионат США

Колумбус

Пары

Произвольная программа

Начало – 3:35 по московскому времени.

Старт-лист

1. Линзи Фитцпатрик – Кейтон Бирингер

2. Мария Мохова – Иван Мохов

3. Элли Коритек – Тимми Чепмен

4. Ника Дигернесс – Марк Садаски

5. Изабелль Мартинс – Райан Бидард

6. Челси Лю – Балаж Надь

7. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов

8. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес 

9. Кэти Макбет – Даниил Паркман

10. Элли Кам – Дэнни О’Ши

Положение после короткой программы

1. Эмили Чан – Спенсер Хоу – 65,86

2. Элли Кам – Дэнни О’Ши – 64,57

3. Кэти Макбет – Даниил Паркман – 64,21

4. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес – 63,18

5. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов – 60,48

6. Челси Лю – Балаж Надь – 60,13

7. Изабелль Мартинс – Райан Бидард – 58,18

8. Ника Дигернесс – Марк Садаски – 55,72

9. Элли Коритек – Тимми Чепмен – 55,57

10. Мария Мохова – Иван Мохов – 51,51

11. Линзи Фитцпатрик – Кейтон Бирингер – 43,26

 

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