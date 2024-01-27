Чемпионат США. Кам и О’Ши, Макбет и Паркман, Ефимова и Митрофанов покажут произвольные программы, Чан и Хоу снялись
В ночь на 28 января на чемпионате США определятся победители в парном катании.
Лидеры короткой программы Эмили Чан и Спенсер Хоу снялись с произвольной в связи с состоянием здоровья.
Колумбус
Пары
Произвольная программа
Начало – 3:35 по московскому времени.
Старт-лист
1. Линзи Фитцпатрик – Кейтон Бирингер
2. Мария Мохова – Иван Мохов
3. Элли Коритек – Тимми Чепмен
4. Ника Дигернесс – Марк Садаски
5. Изабелль Мартинс – Райан Бидард
6. Челси Лю – Балаж Надь
7. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов
8. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес
9. Кэти Макбет – Даниил Паркман
10. Элли Кам – Дэнни О’Ши
Положение после короткой программы
1. Эмили Чан – Спенсер Хоу – 65,86
2. Элли Кам – Дэнни О’Ши – 64,57
3. Кэти Макбет – Даниил Паркман – 64,21
4. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес – 63,18
5. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов – 60,48
6. Челси Лю – Балаж Надь – 60,13
7. Изабелль Мартинс – Райан Бидард – 58,18
8. Ника Дигернесс – Марк Садаски – 55,72
9. Элли Коритек – Тимми Чепмен – 55,57
10. Мария Мохова – Иван Мохов – 51,51
11. Линзи Фитцпатрик – Кейтон Бирингер – 43,26