Чемпионат США. Чан и Хоу, Плазас и Фернандес, Мария и Иван Моховы, Ефимова и Митрофанов выступят с короткими программами

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25 января на чемпионате США спортивные пары выступят с короткими программами.

Чемпионат США

Коламбус

Пары

Короткая программа

Начало – 22:00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Элли Коритек – Тимми Чепмен

2. Кэти Макбет – Даниил Паркман

3. Ника Дигернесс – Марк Садаски

4. Линзи Фитцпатрик – Кейтон Бирингер

5. Меган Вессенберг – Эдоардо Капуто

6. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов

7. Изабелль Мартинс – Райан Бидард

8. Челси Лю – Балаж Надь

9. Мария Мохова – Иван Мохов

11. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес

12. Эмили Чан – Спенсер Хоу

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