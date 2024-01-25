Чемпионат США. Чан и Хоу, Плазас и Фернандес, Мария и Иван Моховы, Ефимова и Митрофанов выступят с короткими программами
25 января на чемпионате США спортивные пары выступят с короткими программами.
Чемпионат США
Коламбус
Пары
Короткая программа
Начало – 22:00 по московскому времени.
Старт-лист
1. Элли Коритек – Тимми Чепмен
2. Кэти Макбет – Даниил Паркман
3. Ника Дигернесс – Марк Садаски
4. Линзи Фитцпатрик – Кейтон Бирингер
5. Меган Вессенберг – Эдоардо Капуто
6. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов
7. Изабелль Мартинс – Райан Бидард
8. Челси Лю – Балаж Надь
9. Мария Мохова – Иван Мохов
11. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес
12. Эмили Чан – Спенсер Хоу