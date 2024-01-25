Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2024
27-28 января пройдет чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
Чемпионат Санкт-Петербурга
27 января, суббота
Танцы на льду, ритм-танец
11:00
Женщины, короткая программа
11:45
Мужчины, короткая программа
14:00
Пары, короткая программа
16:30
28 января, воскресенье
Танцы на льду, произвольный танец
11:00
Женщины, произвольная программа
12:00
Мужчины, произвольная программа
14:30
Пары, произвольная программа
17:15
Показательные выступления
18:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Предварительный состав участников
Мужчины: Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Матвей Ветлугин, Семен Соловьев, Артур Даниелян, Николай Логинов, Илья Строганов, Дмитрий Шелковников, Тимофей Шелковников.
Женщины: Анна Фролова, Ксения Гущина, София Захарова, Арина Кшецкая, Полина Свириденко, Людмила Фурсова, Дарья Осипова, Виктория Нестерова, Валерия Овчинникова, Ярослава Гулевец.
Пары: Виктория Ельцова – Степан Маришин, Майя Шегай – Игорь Шамшуров, Алиса Блинникова – Алексей Карпов.
Танцы на льду: Алиса Абдуллина – Егор Петров, Ульяна Ермакова – Артем Крылов, Мария Нехаева – Федор Санин.