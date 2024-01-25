Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2024

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27-28 января пройдет чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

Чемпионат Санкт-Петербурга

27 января, суббота

Танцы на льду, ритм-танец

11:00

Женщины, короткая программа

11:45

Мужчины, короткая программа

14:00

Пары, короткая программа

16:30

28 января, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец

11:00

Женщины, произвольная программа

12:00

Мужчины, произвольная программа

14:30

Пары, произвольная программа

17:15

Показательные выступления

18:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Предварительный состав участников

Мужчины: Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Матвей Ветлугин, Семен Соловьев, Артур Даниелян, Николай Логинов, Илья Строганов, Дмитрий Шелковников, Тимофей Шелковников.

Женщины: Анна Фролова, Ксения Гущина, София Захарова, Арина Кшецкая, Полина Свириденко, Людмила Фурсова, Дарья Осипова, Виктория Нестерова, Валерия Овчинникова, Ярослава Гулевец.

Пары: Виктория Ельцова – Степан Маришин, Майя Шегай – Игорь Шамшуров, Алиса Блинникова – Алексей Карпов.

Танцы на льду: Алиса Абдуллина – Егор Петров, Ульяна Ермакова – Артем Крылов, Мария Нехаева – Федор Санин.

6 комментариев
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У парней и девушек весьма интересно
+4
0
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Какой хороший состав у одиночников.
+3
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У парней огонь. Всем удачи
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-1
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В последний день снова все снимутся
+1
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Отлично, состав участников прекрасный!
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Ответ Pakita
У парней и девушек весьма интересно
Но победитель заранее известен.
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