Петр Гуменник: «Утром сдал письменный экзамен по матанализу, по ощущениям – хорошо. Не спал, повторял темы, углублял знания»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Петр Гуменник рассказал, что всю ночь готовился к экзамену по матанализу.

Сегодня фигурист выступил на чемпионате Санкт-Петербурга.

«Утром сдал письменный экзамен по матанализу, по моим ощущениям, скорее всего, хорошо. Я не спал – повторял темы, углублял знания, и вроде бы это была хорошая тактика.

Я люблю, когда меня что-то может отвлечь в день выступления, поэтому сегодня совсем не волновался», – сказал Гуменник.

Также он ответил на вопрос журналистов, что сложнее – математический анализ или выступление с короткой программой.

«На матанализе сидишь, ручкой чирикаешь, это не очень напряжно, а тут надо туда-сюда ехать, подпрыгивать, вращаться. Это куда более трудозатратно», – приводит слова Гуменника ТАСС. 

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30 комментариев
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Петя - ребёнок-индиго. Мало того, что катается на высшем уровне, ещё и учится прекрасно, и музыкальное образование успел получить. Просто снимаю шляпу перед его родителями, сколько потребовалось сил и времени, организованности, чтобы ребёнок все успевал. Всем детям брать пример с таких ребят, как Петя.
+15
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+14
Ответ kost68
Комментарий скрыт
Петя не из Дагестана, а из интеллигентной питерской семьи. Если у мальчика математический склад ума, то никаких проблем у него с матанализом не будет.
А то, что нужно развивать и тело, и ум, концепция не новая, еще древние греки практиковали ;)
+15
-2
+13
Петя, удачи тебе во всем. На льду и вне льда. Ты наша гордость.
+13
-2
+11
Ответ Elvira r
Странно , что так мало готовился и хорошо написал. Матанализ это нелегко, надо быть гением ,чтобы так , почти без подготовки. Говорю так , потому что сын учится на втором курсе в технически сильном институте ( в начале рейтинга ). В группе половина олимпиадников, и у многих проблемы с матанализом.
где вы прочитали,что мало готовился?( то, что не спал ночь перед экзаменом,как-то исключает подготовку в предыдущие дни?
+9
-2
+7
Петя, ты крут 💪
+11
-5
+6
Ответ kost68
если у мальчика математический склад ума, вряд ли его привлечет фигурное катание, уж очень этот "спорт" скажем так... расплывчатый
Ну, вообще-то, у него и русский на 98, и химия вроде на 97...информатика 100 - талантливый человек талантлив во всем...
+7
-1
+6
Ответ kost68
да ну ... какой фигуристу матанализ? чет я сомневаюсь
Фигуристы разные бывают,в этом поколении много эрудированных ребят.
+8
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+6
Петя умный парень и очень талантливый фигурист , пусть у него получается совмещать спорт и учебу , а у него получается , удачи Пете и в спорте , и в жизни !
+6
-1
+5
Ответ kost68
да ну ... какой фигуристу матанализ? чет я сомневаюсь
Почему нет? Петя на 100 баллов ЕГЭ сдавал.
+9
-4
+5
Ответ vadim235
Матанализ естественно легче чем четверные крутить, ручку покрутишь думая и раз тебе решение. И, вообще, полезно фигуристам отвлечься перед соревнованием
Петя ,человек способный к иронии.Не нужно так буквально воспринимать.Журналисты как спросили, так и ответил.
+6
-2
+4
Молодец Петя. Это вам не 2 раза в год в РАНХиГС ездить чтобы кружочки в телеге постить ☝
+8
-5
+3
Ответ kost68
если у мальчика математический склад ума, вряд ли его привлечет фигурное катание, уж очень этот "спорт" скажем так... расплывчатый
В фигурное катание детей отдают в 3-4 года, это выбор родителей. "Расплывчатого" в фигурном катании не более, чем в любом другом виде спорта (кроме, быть может, легкой атлетики). Математический склад ума совершенно не исключает ни атлетичности, ни артистичности, это просто умение воспринимать и воспроизводить строго логические умозаключения на специальном математическом языке. Кому-то это недоступно, но вообще это довольно распространенная способность.
+4
-1
+3
Фигаро здесь, Фигаро там 😅 Петя молодец
+5
-3
+2
Ответ kost68
Комментарий скрыт
вот вы там и сидели бы
+4
-2
+2
Матанализ естественно легче чем четверные крутить, ручку покрутишь думая и раз тебе решение.
И, вообще, полезно фигуристам отвлечься перед соревнованием
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Пётр лучший интеллектуал среди фигуристов и наверняка лучший фигурист среди интеллектуалов.
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Поставьте Петру нормальные оценки хотя бы на экзамене!! Ну потрясающий же парень! Ну не докручивает риттбергер, но на него смотришь в целом пл жизни и думаешь - бывает же такое…
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Петя учится в престижном ВУЗе на сложном и тяжёлом для учёбы факультете. Это не халам-балам и не хухры - мухры, здесь надо учиться и блистать знаниями, что он с успехом и делает. Молодец !
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Ответ kost68
в каком смысле "сидели"?
в местных сетях)
+1
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Петр конечно неподражаем😄
странно, что матан-письменный экзамен полностью, в мои времена такое не прокатывало(
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0
Ответ Viks
Комментарий скрыт
Сама Мария Кюри на ветке вместе с Пьером.
+2
-2
0
Странно , что так мало готовился и хорошо написал. Матанализ это нелегко, надо быть гением ,чтобы так , почти без подготовки. Говорю так , потому что сын учится на втором курсе в технически сильном институте ( в начале рейтинга ). В группе половина олимпиадников, и у многих проблемы с матанализом.
+2
-2
0
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