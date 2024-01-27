Петр Гуменник: «Утром сдал письменный экзамен по матанализу, по ощущениям – хорошо. Не спал, повторял темы, углублял знания»
Петр Гуменник рассказал, что всю ночь готовился к экзамену по матанализу.
Сегодня фигурист выступил на чемпионате Санкт-Петербурга.
«Утром сдал письменный экзамен по матанализу, по моим ощущениям, скорее всего, хорошо. Я не спал – повторял темы, углублял знания, и вроде бы это была хорошая тактика.
Я люблю, когда меня что-то может отвлечь в день выступления, поэтому сегодня совсем не волновался», – сказал Гуменник.
Также он ответил на вопрос журналистов, что сложнее – математический анализ или выступление с короткой программой.
«На матанализе сидишь, ручкой чирикаешь, это не очень напряжно, а тут надо туда-сюда ехать, подпрыгивать, вращаться. Это куда более трудозатратно», – приводит слова Гуменника ТАСС.
А то, что нужно развивать и тело, и ум, концепция не новая, еще древние греки практиковали ;)
И, вообще, полезно фигуристам отвлечься перед соревнованием
странно, что матан-письменный экзамен полностью, в мои времена такое не прокатывало(