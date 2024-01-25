Левито о том, с кем из знаменитостей хотела бы встретиться: «Я бы выбрала Евгению Медведеву. Она – моя любимая фигуристка на все времена»

Изабо Левито рассказала, что хотела бы встретиться с Евгенией Медведевой.

Интервью с Левито опубликовано на ютуб-канале Ice Skating International Online.

– Если бы ты могла встретиться с любым знаменитым человеком, живым или уже умершим, кого бы ты выбрала и о чем бы его спросила?

– В моей голове есть несколько людей, которые не относятся к фигурному катанию, но я не думаю, что должна называть их. Потому что потом я буду думать: «Боже мой, я не должна была этого говорить!»

Но это могла бы быть Евгения Медведева, она мне очень нравится. И мне нравится видеть то, как она выросла, она – моя любимая фигуристка на все времена. Она – мой кумир, и она мне всегда очень нравилась. И я вдохновляюсь, глядя на нее, на ее артистизм.

Так что да, я бы выбрала Евгению Медведеву, определенно, – сказала американская фигуристка.

Медведева расстроилась из-за уровня финала Гран-при. Так ли все плохо? У нас лучше?