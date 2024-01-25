Левито о том, с кем из знаменитостей хотела бы встретиться: «Я бы выбрала Евгению Медведеву. Она – моя любимая фигуристка на все времена»

Теги сборная России сборная США женское катание Евгения Медведева Изабо Левито Фигурное катание

Изабо Левито рассказала, что хотела бы встретиться с Евгенией Медведевой.

Интервью с Левито опубликовано на ютуб-канале Ice Skating International Online.

– Если бы ты могла встретиться с любым знаменитым человеком, живым или уже умершим, кого бы ты выбрала и о чем бы его спросила?

– В моей голове есть несколько людей, которые не относятся к фигурному катанию, но я не думаю, что должна называть их. Потому что потом я буду думать: «Боже мой, я не должна была этого говорить!» 

Но это могла бы быть Евгения Медведева, она мне очень нравится. И мне нравится видеть то, как она выросла, она – моя любимая фигуристка на все времена. Она – мой кумир, и она мне всегда очень нравилась. И я вдохновляюсь, глядя на нее, на ее артистизм. 

Так что да, я бы выбрала Евгению Медведеву, определенно, – сказала американская фигуристка. 

Медведева расстроилась из-за уровня финала Гран-при. Так ли все плохо? У нас лучше?

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86 комментариев
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Пусть эта мечта Изабо исполнится, надеюсь, они с Женей встретятся.
С каким восхищением Изабо говорит о Жене)
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Хороший выбор, Изабо!
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Ответ Mari Gams
Евгения великая фигуристка , многие наши юные фигуристы и зарубежные восхищаются ее талантом и хотят быть похожими на неё . Пусть мечта Изабо исполнится и они встретятся с Женей . Было бы здорово , если бы Женя взяла интервью у Изабо на своём канале !
И, казалось бы, столько уже лет прошло, столько новых имён появилось! А все равно очень многие фигуристы называют Евгению примером для себя.
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-2
+38
Евгения является кумиром многих фигуристок . многие берут с нее пример .Да она является Легендой фигурного катания .
+35
-2
+33
Евгения великая фигуристка , многие наши юные фигуристы и зарубежные восхищаются ее талантом и хотят быть похожими на неё . Пусть мечта Изабо исполнится и они встретятся с Женей . Было бы здорово , если бы Женя взяла интервью у Изабо на своём канале !
+36
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Как мило и очень приятно, спасибо Изабо! Женя прекрасная актриса на льду.
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Изабо - давняя поклонница Евгении) Надеюсь, однажды ее мечта сбудется!
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Изабо очень милая и талантливая девочка с отличным вкусом.
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Медведева великая фигуристка! Королева Фк, лучшая из лучших! Все так, молодец Изабо!
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Хороший выбор! Изабо не в первый раз говорит приятные слова про Женю. Надеюсь, ее мечта сбудется и они встретятся
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Я очень надеюсь что девушки встретятся и вдоволь наобщаются.
+25
-1
+24
Ответ Елка Харпер
Так Евгения М. Вполне сможет наладить и межгосударственные связи между нашими странами! А Изабо понять точно можно - кого ж ещё выбирать в профессии как не Женю!
Мне кажется, каждый должен заниматься своим делом.
Ну а Женя-прекрасный фигуристка. Изабо понимает, о чем говорит.
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+22
Приятная фигуристка. И вкус у неё хороший.
+23
-2
+21
Многим уже давно известно, что Женя является кумиром Изабо.
Ну как это приятно слушать🥰
Надеюсь мечта сбудется у Изабо!
+22
-2
+20
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий удален модератором
Вы б того, лучше назад в палатку..
+22
-2
+20
Как это мило😍Изабо уже не первый раз называет Женю любимой фигуристкой)))
+22
-2
+20
Ответ Mari Gams
Евгения великая фигуристка , многие наши юные фигуристы и зарубежные восхищаются ее талантом и хотят быть похожими на неё . Пусть мечта Изабо исполнится и они встретятся с Женей . Было бы здорово , если бы Женя взяла интервью у Изабо на своём канале !
Ой, и правда! Можно ведь и по скайпу, например, интервью взять. Было бы здорово!
+21
-1
+20
Классный выбор. Женя остается путеводной звездой и вдохновением для младших поколений фигуристок 👍
+23
-4
+19
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий удален модератором
Вам не надоело всех фигуристок оскорблять, кроме своей любимицы. Читать уже невозможно
+21
-2
+19
Значит, нужно обязательно организовать встречу Изабо и Жени!
+18
-1
+17
Изабо не первая, и думаю, не последняя фигуристка, которая Женю называет своим кумиром.
+19
-2
+17
Ответ Светлана М
Приятная фигуристка. И вкус у неё хороший.
Меня умиляет прическа)))
+17
0
+17
Ответ Tacciana
Изабо - давняя поклонница Евгении) Надеюсь, однажды ее мечта сбудется!
Обязательно сбудется!! Изабо милашка😍🙂
+18
-2
+16
Ответ Ливия
Пусть эта мечта Изабо исполнится, надеюсь, они с Женей встретятся. С каким восхищением Изабо говорит о Жене)
Так приятно)
+16
0
+16
Мечты должны сбываться, надеюсь они когда нибудь встретятся.
+16
0
+16
где-то сейчас у Дюамелихи начался сердечный приступ
+20
-4
+16
Ответ Елена Спирина
Вам не надоело всех фигуристок оскорблять, кроме своей любимицы. Читать уже невозможно
Да она о своей так пишет, что невольно задумываешься, а не стеб ли это
+17
-2
+15
А почему нет ? Все же она двухкратная чемпионка всего за исключением золота ОИ и если уж на читоту , то является самой титулованой одиночницей РФ по совокупности титулов. Мне она никогда не нравилась и болел я за Загитову , но это не отменяет ее достижений)
+19
-5
+14
Ответ Iuliia Timofeyeva
где-то сейчас у Дюамелихи начался сердечный приступ
Дюамель как раз к Жене норм относится.
+16
-2
+14
Очень надеюсь, что мечта Изабо исполнится и они встретятся с Женей 🥰
+16
-2
+14
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