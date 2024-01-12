Тарасова о деле Валиевой: «Абсолютно уверена в невиновности Камилы, у нас в команде не принято ничего пить. Ее оклеветали!»
Татьяна Тарасова уверена в невиновности Камилы Валиевой по делу о допинге.
– Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует опубликовать решение по допинговому делу Камилы Валиевой не позже 12 февраля 2024 года. Как раз накануне вашего 77-летия.
– Абсолютно уверена в невиновности Камилы Валиевой, потому что у нас в команде не принято ничего пить. Мы этим не занимаемся. Ее оклеветали! Она повинна лишь в том, что невнимательно что-то сделала. Но человек в 15 лет не может постоянно быть во внимании…
– Есть ли вина несовершеннолетней спортсменки, разберется суд. Но вина взрослых есть однозначно, ведь факт наличия запрещенного вещества в ее пробе наша сторона никогда не отрицала и не оспаривала. Кто-то из взрослых за это должен понести ответственность?
– Я не судья. У меня есть свое мнение на этот счет. Но высказывать его не буду, – ответила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
В декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.
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Точно. Поэтому однозначно требуется не допускать атлетов на взрослые чемпионаты мира и Европы, ОИ до достижения 18 лет. Пусть по юниорам катаются, прыгают и на ковре булавами да мячами жонглируют.
У нас в команде это где и когда ???????? Ты судишь по сборной СССР что ли ? ты ведь давно уже не тренер и не в курсе всех тренировочных процессов.
Ну Лайшев с Железняковым поспорят - как это не пить?