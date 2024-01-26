Тарасова о том, что Россия не примет Гран-при: «Самое главное, чтобы спортсменов вернули, а когда мы будем проводить соревнования – не так важно»

Татьяна Тарасова высказалась о том, что Россия не примет Гран-при в сезоне-2024/25.

Ранее Совет Международного союза конькобежцев (ISU) утвердил календарь серии следующего сезона: этапы пройдут в США, Канаде, Франции, Японии, Финляндии и Китае.

– Если судить объективно, когда Россия сможет претендовать на проведение соревнований ISU?

– Самое главное, чтобы спортсменов вернули, а когда мы будем проводить соревнования – не так важно. Им ( ) особо негде проводить турниры, никто не ходит на них, – сказала заслуженный тренер СССР.

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