Тарасова о том, что Россия не примет Гран-при: «Самое главное, чтобы спортсменов вернули, а когда мы будем проводить соревнования – не так важно»
Татьяна Тарасова высказалась о том, что Россия не примет Гран-при в сезоне-2024/25.
Ранее Совет Международного союза конькобежцев (ISU) утвердил календарь серии Гран-при следующего сезона: этапы пройдут в США, Канаде, Франции, Японии, Финляндии и Китае.
– Если судить объективно, когда Россия сможет претендовать на проведение соревнований ISU?
– Самое главное, чтобы спортсменов вернули, а когда мы будем проводить соревнования – не так важно. Им (ISU) особо негде проводить турниры, никто не ходит на них, – сказала заслуженный тренер СССР.
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