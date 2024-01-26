Тарасова о том, что Россия не примет Гран-при: «Самое главное, чтобы спортсменов вернули, а когда мы будем проводить соревнования – не так важно»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ISU Гран-при Гран-при России Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о том, что Россия не примет Гран-при в сезоне-2024/25.

Ранее Совет Международного союза конькобежцев (ISU) утвердил календарь серии Гран-при следующего сезона: этапы пройдут в США, Канаде, Франции, Японии, Финляндии и Китае.

– Если судить объективно, когда Россия сможет претендовать на проведение соревнований ISU?

– Самое главное, чтобы спортсменов вернули, а когда мы будем проводить соревнования – не так важно. Им (ISU) особо негде проводить турниры, никто не ходит на них, – сказала заслуженный тренер СССР.

Евро в Каунасе – лучший фигурный турнир за много лет. Как это получилось?

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
да очнитесь вы уже
0
0
0
ТАТ уже много лет. Она боится не дождаться, когда наших снова вернут. Очень болезненно переживает отстранение.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий