Бестемьянова об отмене Гран-при в России: «Мне кажется, ISU могут легко поменять свои решения»

Теги сборная России ISU Гран-при Наталья Бестемьянова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о том, что Россия не примет этап Гран-при в следующем сезоне.

Решение об этом принял Международный союз конькобежцев (ISU).

«Мне кажется, что это было ожидаемо. Мне кажется, они могут легко поменять свои решения, во всяком случае, я очень на это надеюсь, потому что без российских фигуристов соревнования очень обедняются.

Речь идет об осени, времени впереди еще много», – сказала Бестемьянова.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ирина Чернявская
Если бы большинство спортсменов выступили за мир, то все организации спортивные были бы лояльнее к российскому спорту и возможно даже, что уже б выступали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olvl
Времени много, только летит оно очень быстро. А все привыкают без наших, то, что было недавно почти невозможным становится обычным делом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий