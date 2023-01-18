Бестемьянова об отмене Гран-при в России: «Мне кажется, ISU могут легко поменять свои решения»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о том, что Россия не примет этап Гран-при в следующем сезоне.
Решение об этом принял Международный союз конькобежцев (ISU).
«Мне кажется, что это было ожидаемо. Мне кажется, они могут легко поменять свои решения, во всяком случае, я очень на это надеюсь, потому что без российских фигуристов соревнования очень обедняются.
Речь идет об осени, времени впереди еще много», – сказала Бестемьянова.
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