Тарасова об отказе ISU проводить Гран-при в России: «Безбожники они! Желаю, чтобы с их детьми было так же»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала Международный союз конькобежцев (ISU) за отказ проводить этап Гран-при по фигурному катанию в России в следующем сезоне.

«Конечно, были надежды, что все-таки международные турниры к нам вернутся, но решение ожидаемое. Видимо, им хочется, чтобы только их спортсмены выигрывали, но такой метод не пройдет.

Безбожники они! Желаю, чтобы с их детьми было так же», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

«Они только от этого много потеряют. У нас полные трибуны на соревнованиях по фигурному катанию, у них такого нет. Поэтому это больше им во вред не проводить Гран-при в России. Не хотят, значит, будут терять зрителей.

Для нас главное, чтобы наши фигуристы участвовали в соревнованиях. Не так важно, где будет проходить Гран-при, важно, чтобы мы участвовали», – сказала Тарасова Sport24.

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