Тарасова об отказе ISU проводить Гран-при в России: «Безбожники они! Желаю, чтобы с их детьми было так же»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ISU Гран-при Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала Международный союз конькобежцев (ISU) за отказ проводить этап Гран-при по фигурному катанию в России в следующем сезоне.

«Конечно, были надежды, что все-таки международные турниры к нам вернутся, но решение ожидаемое. Видимо, им хочется, чтобы только их спортсмены выигрывали, но такой метод не пройдет.

Безбожники они! Желаю, чтобы с их детьми было так же», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

«Они только от этого много потеряют. У нас полные трибуны на соревнованиях по фигурному катанию, у них такого нет. Поэтому это больше им во вред не проводить Гран-при в России. Не хотят, значит, будут терять зрителей.

Для нас главное, чтобы наши фигуристы участвовали в соревнованиях. Не так важно, где будет проходить Гран-при, важно, чтобы мы участвовали», – сказала Тарасова Sport24.

Почему турнир фигуристов не собрал 3-тысячник, а на шоу Плющенко в этот же день – 12 тысяч? Знаем ответ – побывали и там, и там

Кто виноват, что на фигурке впервые пустые трибуны? Проблема не только в диких ценах

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33 комментария

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fewral
Своими высказываниями, как бы это помягче сказать...все больше и больше вызывает антипатию.
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Дмитрий Турецкий
Ума лишëнная🤕
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Val5995
А если вашим деткам будет как нашим в Днепре?
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Варлампий Варлампий
Бабушка куда-то не туда повернула, дети, мамы
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DD102DD
Вторая основная Заповедь Нового завета: Любить людей.

Забыли людишки Бога - скоро Папа вам устроит.
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Viks
У нас полные трибуны на соревнованиях по фигурному катанию, у них такого нет. --- Им какая радость с ваших полных трибун? Деньги за билеты идут в карман стадиона, а не ИСУ.
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brig_Mercury
Нет, Татьяна Анатольевна, безбожники - это, например, все ответственные за уничтожение части МКЖД в Днепре, где погибло почти полсотни мирных жителей.
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DD102DD
Безбожники они во всех основных и неосновных религиях - переводим на русский.
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Девушка Безимени
Если человек чувствует боль - он жив. Если чувствует чужую боль - он человек.
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Dina2
Напрасно спортс выставляет подобное. Некрасиво пользоваться моментом, когда человек нездоров. Очень жаль.
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Natalia Solomakha
Тарасова уже утвердилась в амплуа типичной городской сумасшедшей, которая на всех проклятия и порчу насылает.
И где она полные трибуны видела в этом году на нашем Гран-при?
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Dani_Alves92
Набожная (в отличии от ненавистным ею люде) Татьяна проклинает детей.
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Viks
Желаю, чтобы с их детьми было так же», – цитирует Тарасову «Р-Спорт». --- Это уже за гранью. Переводить стрелки на детей...
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Viks
Тарасова об отказе ISU проводить Гран-при в России: «Безбожники они! --- Не хотят проводить богоугодное мероприятие?
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KMR
Полные трибуны? Она смотрит соревнования?
Да эти трибуны родственниками и друзьями можно заполнить,но не идут.
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DD102DD
Забыла, добавить - на костёр их.
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Gemma157
Да чтоб им всем пусто было!
Без нас мировое ФК обезглавлено и обескровлено.
Но ничего. Через день они проголодаются, через неделю тосковать будут, а через месяц умные станут. Ничего, будем ждать!
+1
-4
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Иван_Флягин
К сожалению, старость не радость. Поплыла Татьяна Анатольевна.
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KMR
У неё не только с ногами проблема
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Jhon Jhon
Как в одной голове может укладываться вера в бога и желания зла детям?
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Иван_Флягин
🤣🤣🤣
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Dina2
Детей трогать нельзя. Ни чьих. Чем бы Вы не руководствовались, Т.А.
+6
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Леди Брэкнелл
ТАТ, к сожалению, не понимает вообще что происходит. Зачем ее тревожить лишний раз?
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YOKODZUMA
Желаю чтоб с её детьми и внуками было так же как с украинскими
+6
-1
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Denkaaaa
да ладно ТАТ это было ожидаемо
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