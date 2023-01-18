Елена Вайцеховская: «Формат Гран-при России оказался не востребован публикой. Это куда большая проблема, чем право проводить у себя соревнования»
Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала новость о том, что Россия не примет этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24.
«Решение лишить Россию права проведения этапа Гран-при – это, на самом деле, решение ни о чем. Ничего нового оно в себе не таит, разве что развеивает иллюзии тех, кто искренне полагал, что ситуация с допуском российских атлетов на международные старты может измениться в ближайшем будущем.
Для фигуристов это решение, с одной стороны, никак не меняет текущую соревновательную ситуацию – она остается ровно такой же, как мы наблюдали в нынешнем сезоне: с этапами внутреннего Гран-при, Кубками Первого канала и прочей анимацией.
С другой стороны, официально озвученная позиция ISU, а точнее, даже не она, а второй подряд сезон изоляции – это некая пороховая бочка для российской Федерации фигурного катания.
Дело даже не в том, что спортсмены могут начать подыскивать для себя варианты смены спортивного гражданства: этот процесс не окажется массовым хотя бы в силу того, что всегда гораздо проще плыть по течению, нежели менять собственную жизнь. А в том, что формат Гран-при России, который был реализован прошлой осенью, совершенно очевидно оказался не востребован публикой.
В повторном варианте интерес к турнирам (и фигурному катанию в целом) наверняка еще больше пойдет на убыль. И это куда большая проблема, чем право проводить у себя соревнования», – написала Вайцеховская.
На Кубок Первого канала будут проданы все места, потому что людям нравится видеть лучших фигуристов в коротком формате.
Возможно, в следующем году формат будет короче. Вместо Камилы, Сони, Аделии на 2 стадии, может на 3 или 4 стадии. Вместо 12 фигуристов, может быть, мы увидим 8 на этапе.
На финале Гран-при в Италии было очень мало народу. Если бы национальный чемпионат проходил в «Мегаспорте», билеты на него были бы распроданы.
наберите в гугле" спортивный паспорт" и удивдяйтесь.
с 2009 года обязательный документ для спортсменов.
Сто раз повторюсь,у российских людей, у общества сейчас долго накапливающийся запрос НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ-стал самым актуальным во всех сферах жизни.
Люди хотят и в спорте видеть справедливое судейство и результаты,а не договорняки, которые так очевидны.
Не стесняются вывешивать фото судьи с тренерами,спортсмены с судьями и т.д....