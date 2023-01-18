Елена Вайцеховская: «Формат Гран-при России оказался не востребован публикой. Это куда большая проблема, чем право проводить у себя соревнования»

Теги сборная России ISU Гран-при ФФКР Елена Вайцеховская Гран-при России Серия Гран-при России Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала новость о том, что Россия не примет этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24.

«Решение лишить Россию права проведения этапа Гран-при – это, на самом деле, решение ни о чем. Ничего нового оно в себе не таит, разве что развеивает иллюзии тех, кто искренне полагал, что ситуация с допуском российских атлетов на международные старты может измениться в ближайшем будущем.

Для фигуристов это решение, с одной стороны, никак не меняет текущую соревновательную ситуацию – она остается ровно такой же, как мы наблюдали в нынешнем сезоне: с этапами внутреннего Гран-при, Кубками Первого канала и прочей анимацией.

С другой стороны, официально озвученная позиция ISU, а точнее, даже не она, а второй подряд сезон изоляции – это некая пороховая бочка для российской Федерации фигурного катания.

Дело даже не в том, что спортсмены могут начать подыскивать для себя варианты смены спортивного гражданства: этот процесс не окажется массовым хотя бы в силу того, что всегда гораздо проще плыть по течению, нежели менять собственную жизнь. А в том, что формат Гран-при России, который был реализован прошлой осенью, совершенно очевидно оказался не востребован публикой.

В повторном варианте интерес к турнирам (и фигурному катанию в целом) наверняка еще больше пойдет на убыль. И это куда большая проблема, чем право проводить у себя соревнования», – написала Вайцеховская.

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18 комментариев

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Oleandra
Мало хрустальных было, поэтому не востребовано публикой.. если б приезжали по три девчонки на каждый этап от ТШТ, был бы спрос..
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Любитель_ФК
Публикой не востребована всякая подобная трепатня со стороны, по сути ино агента Вайцеховской, которую давно пора уволить из российской журналистики, за ее провокационные репортажи. Но ведь мы находимся на ресурсе , который постоянно запрашивает подобные речи и не только Вайцеховской , но и наших зарубежных "друзей".
+2
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+2
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Viks
Ответ gift...!
а он есть. наберите в гугле" спортивный паспорт" и удивдяйтесь. с 2009 года обязательный документ для спортсменов.
Покажи "спортивный паспорт" соотвествующий "спортивному гражданству" или не неси чушь. Не путать с медицинскими документами!
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Блинчик
Нет у публики спроса на договорное катание.((
+1
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Этери горячая
Ответ Дружба11
Елена, причина одна, коррупционное судейство в пользу назначенных победителей.От НЕ СПРАВЕДЛИВОЙ предсказуемости теряется зрительский интерес.Люди не хотят видеть изначально понятные им финалы. Сто раз повторюсь,у российских людей, у общества сейчас долго накапливающийся запрос НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ-стал самым актуальным во всех сферах жизни. Люди хотят и в спорте видеть справедливое судейство и результаты,а не договорняки, которые так очевидны. Не стесняются вывешивать фото судьи с тренерами,спортсмены с судьями и т.д....
Мне кажется, вы не понимаете правил.
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Этери горячая
Формат очень длинный, поэтому народу было немного (кроме казанцев, конечно, Камилочку любят).

На Кубок Первого канала будут проданы все места, потому что людям нравится видеть лучших фигуристов в коротком формате.

Возможно, в следующем году формат будет короче. Вместо Камилы, Сони, Аделии на 2 стадии, может на 3 или 4 стадии. Вместо 12 фигуристов, может быть, мы увидим 8 на этапе.

На финале Гран-при в Италии было очень мало народу. Если бы национальный чемпионат проходил в «Мегаспорте», билеты на него были бы распроданы.
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Ekoplane
Ответ Ekoplane
Ах да, еще хотим строжайшие проверки на допинг, отстранение пойманных: спортсменов и замешанных тренеров+врачей+функционеров.
О, еще один пункт: слушать ангажированных, непрофессиональных комментаторов, которые вещают по "политике партии" и издеваются над неугодными спортсменами и тренерами совершенно невозможно.
+2
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+2
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Viks
" спортсмены НЕ могут начать подыскивать для себя варианты получения другого гражданства " , потому что гражданство быстро могут дать только авторитарные режимы. И только у фигуристов-парников либерализм и есть возможность выступать в другой стране без нового гражданства в паре с гражданином этой страны.
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Виктор Дмитриев
в Самаре все билеты проданы, в Казани все билеты проданы, в Перми все билеты проданы. А как там было на Гран-При ИСУ? Полные трибуны, наверное?
+4
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+4
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BossT
Прочая анимация - это все соревнования ИСУ сейчас. Деградация и скука! так что Леночка не обольщайся, до наших соревнований ИСУ как до Луны раком.
+3
0
+3
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elena-
Ну допистим международка тоже много теряет. Зрительский интрес упал
+4
0
+4
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gift...!
Ответ Viks
Вайцеховская, ты, вроде бы, журналистка - ты хоть раз видела "спортивный паспорт"? - Нет? А что ты лепишь какую-то хрень про "спортивное гражданство"?
а он есть.
наберите в гугле" спортивный паспорт" и удивдяйтесь.
с 2009 года обязательный документ для спортсменов.
+2
-1
+1
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Lennuci
Забияко уже поменяла. И Талалайкина обратно приехала. Если только в Грузию, так И Губанову особо не жалуют на соревах.
+3
0
+3
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Дружба11
Елена, причина одна, коррупционное судейство в пользу назначенных победителей.От НЕ СПРАВЕДЛИВОЙ предсказуемости теряется зрительский интерес.Люди не хотят видеть изначально понятные им финалы.
Сто раз повторюсь,у российских людей, у общества сейчас долго накапливающийся запрос НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ-стал самым актуальным во всех сферах жизни.
Люди хотят и в спорте видеть справедливое судейство и результаты,а не договорняки, которые так очевидны.
Не стесняются вывешивать фото судьи с тренерами,спортсмены с судьями и т.д....
+3
0
+3
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Елена
За такие цены на билеты смотреть на судейский цирк ну вот совсем не интересно. Федерация убивает свой спорт.
+9
-1
+8
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Ekoplane
Ответ Ekoplane
Болельщики хотят настоящие спортивные соревнования с сильнейшими участниками и честным судейством. Показуху с назначенными "победителями", нечестным судейством и недопуском сильнейших смотрите сами.
Ах да, еще хотим строжайшие проверки на допинг, отстранение пойманных: спортсменов и замешанных тренеров+врачей+функционеров.
+1
-6
-5
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Ekoplane
Болельщики хотят настоящие спортивные соревнования с сильнейшими участниками и честным судейством. Показуху с назначенными "победителями", нечестным судейством и недопуском сильнейших смотрите сами.
+6
-7
-1
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Viks
Вайцеховская, ты, вроде бы, журналистка - ты хоть раз видела "спортивный паспорт"? - Нет? А что ты лепишь какую-то хрень про "спортивное гражданство"?
+1
-5
-4
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