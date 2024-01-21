«Я на футбольном поле. У нас +25, зеленая трава, бегает огромное количество мужчин». Медведева приехала на сбор «Динамо» в Дохе

Евгения Медведева приехала на сбор футбольного клуба «Динамо» в Дохе.

«Ой, други мои, какое у меня прекрасное настроение! Знаете почему? Я думаю, вы по погоде-то все прекрасно и поняли. И по моей кепочке тоже поняли.

Потому что я на футбольном поле. У нас тут +25, зеленая трава, бегает огромное количество мужчин. Вот это, конечно, жизнь – я блогер.

В общем, мы в Дохе на традиционных ежесезонных сборах с клубом «Динамо», делаем для вас контент. Получается все супер.

Будем брать интервью у футболистов, у тренеров даже возможно. Может быть. Так что вас ждет очень много нового и интересного, следите», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.