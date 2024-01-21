«Я на футбольном поле. У нас +25, зеленая трава, бегает огромное количество мужчин». Медведева приехала на сбор «Динамо» в Дохе

Теги Динамо Москва сборная России видео женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева приехала на сбор футбольного клуба «Динамо» в Дохе.

«Ой, други мои, какое у меня прекрасное настроение! Знаете почему? Я думаю, вы по погоде-то все прекрасно и поняли. И по моей кепочке тоже поняли.

Потому что я на футбольном поле. У нас тут +25, зеленая трава, бегает огромное количество мужчин. Вот это, конечно, жизнь – я блогер.

В общем, мы в Дохе на традиционных ежесезонных сборах с клубом «Динамо», делаем для вас контент. Получается все супер.

Будем брать интервью у футболистов, у тренеров даже возможно. Может быть. Так что вас ждет очень много нового и интересного, следите», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

22 комментария
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Ответ Аленка_76
Очень рада за Женю, что продолжает работу с Динамо. Ждём интервью с футболистами
Футбольное катание😍😍😍очень жду!!!))
+10
-1
+9
Ответ Аврора Крейсер
Комментарий удален модератором
Так не слушайте, вас никто не заставляет. А мне все нравится)
+8
-1
+7
Ответ Olga Krayz
+25 гораздо лучше, чем -20 🙂 Жене удачной работы!
Это точно, хотя в Москве не - 20,но точно не +25)
+7
0
+7
Ответ Аврора кубик
Футбольное катание😍😍😍очень жду!!!))
Тоже очень жду!
+8
-1
+7
Очень рада за Женю, что продолжает работу с Динамо. Ждём интервью с футболистами
+12
-5
+7
Здорово!!! Нас ждет новый интересный контент)))
+10
-4
+6
О, классно! Из зимы в лето, ждём новые выпуски футбольного катания!
+8
-2
+6
Удачи Жене и дальнейшего сотрудничества с Динамо. Ждем новых интервью с футболистами и тренерами
+7
-2
+5
Ответ Аврора Крейсер
Комментарий удален модератором
Однако вы в первых рядах слушать прибежали
+4
0
+4
Ура!!!Будут новые выпуски "Футбольного котания"!!!
+4
0
+4
+25 гораздо лучше, чем -20 🙂 Жене удачной работы!
+5
-2
+3
Ответ Анна Беляева
Молодые, спортивные, наверное, не бедные мужчины. Есть чем заинтересоваться. Кто б не заинтересовался на ее месте?
Хейтеры как всегда первые, у Жени есть парень, и счастье не в деньгах, хватит язвить!
+4
-1
+3
Классно, жду новые выпуски «Футбольного катания»
+6
-3
+3
Можно ждать интересный контент.
+6
-3
+3
Наконец-то фигурка и футбол встретились на самом дне - на сборах "Динамо"
+11
-8
+3
Ура! Быть новым выпускам «Футбольного катания» с Женей.
21 шоу на НГ, потом комментирование ЧЕ, прокаты на открытых катках, съемка 2-х новых выпусков Бес Комментариев, много съемок рекламы, сейчас поездка в Катар, а через несколько дней шоу в Китае.
Насыщенный январь)
+13
-10
+3
Ну надо ж как-то рейтинги держать…
+4
-3
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Комментарий удален модератором
Завидую Жене белой завистью). Желаю продуктивно провести время и погреться.
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Желаю Жене совместить приятное с полезным. Отдохнуть и поработать 🥰
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