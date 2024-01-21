«Я на футбольном поле. У нас +25, зеленая трава, бегает огромное количество мужчин». Медведева приехала на сбор «Динамо» в Дохе
Евгения Медведева приехала на сбор футбольного клуба «Динамо» в Дохе.
«Ой, други мои, какое у меня прекрасное настроение! Знаете почему? Я думаю, вы по погоде-то все прекрасно и поняли. И по моей кепочке тоже поняли.
Потому что я на футбольном поле. У нас тут +25, зеленая трава, бегает огромное количество мужчин. Вот это, конечно, жизнь – я блогер.
В общем, мы в Дохе на традиционных ежесезонных сборах с клубом «Динамо», делаем для вас контент. Получается все супер.
Будем брать интервью у футболистов, у тренеров даже возможно. Может быть. Так что вас ждет очень много нового и интересного, следите», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
21 шоу на НГ, потом комментирование ЧЕ, прокаты на открытых катках, съемка 2-х новых выпусков Бес Комментариев, много съемок рекламы, сейчас поездка в Катар, а через несколько дней шоу в Китае.
Насыщенный январь)