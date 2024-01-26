Мишина и Галлямов о программе, которую им ставила Крылова: «Взяли две композиции Лил Джона. Для нас это было что-то совершенно новое»

Мишина и Галлямов рассказали о программе, которую им поставила Анжелика Крылова.

– Все жду того момента, когда выложите хотя бы кусочек той программы, которую вам ставила , и которую вы, в итоге, не стали катать. Или это до сих пор секрет?

: На самом деле, никакого секрета нет. В той программе мы взяли две композиции Лил Джона. Первая – трек, который был очень популярен в свои годы. Такой хип-хоп, но как бы предыдущего поколения.

: Его часто используют на хоккее, на баскетболе, на всяких игровых мероприятиях.

– Я слышала, вам эта программа очень нравилась.

Мишина: Так и есть. Для нас это было что-то совершенно новое. Но Тамара Николаевна ( ) посмотрела своим взглядом, и сказала, что такое она уже видела. И добавила, что сама видит нас под другую музыку.

Галлямов: Мне, кстати, кажется, «Ода к радости» получилась гораздо более эпичной и интересной.

– Согласна. Но вот о чем подумала: Марина Неелова однажды сказала, что известный актер очень часто становится заложником своей самой удачной роли. Сам он, может быть, и хотел бы чего-то иного, но появляется страх: публика может не принять. И этот страх очень сильно артиста ограничивает. Наверное, и у вас может появиться опасение стать заложниками своего напористого и в какой-то степени агрессивно-спортивного стиля? Не устаете ли вы от него?

Мишина: Для программ мы используем музыку и стили, которые работают на результат. Если вдруг почувствуем, что перестает работать, станем искать что-то новое. Тем более, в наших показательных номерах есть и лирика, и модерн. В «Щелкунчике», катали классику. Для нас это тоже был новый опыт. Новые образы, балетные.

Галлямов: Мы, кстати, думали оставить для показательных ту программу, что сделали с Крыловой. Как вариант, можно отрывочек выложить в Telegram.