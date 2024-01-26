Мишина и Галлямов о программе, которую им ставила Крылова: «Взяли две композиции Лил Джона. Для нас это было что-то совершенно новое»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Анжелика Крылова Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Мишина и Галлямов рассказали о программе, которую им поставила Анжелика Крылова.

– Все жду того момента, когда выложите хотя бы кусочек той программы, которую вам ставила Анжелика Крылова, и которую вы, в итоге, не стали катать. Или это до сих пор секрет?

Александр Галлямов: На самом деле, никакого секрета нет. В той программе мы взяли две композиции Лил Джона. Первая – трек, который был очень популярен в свои годы. Такой хип-хоп, но как бы предыдущего поколения.

Анастасия Мишина: Его часто используют на хоккее, на баскетболе, на всяких игровых мероприятиях.

– Я слышала, вам эта программа очень нравилась.

Мишина: Так и есть. Для нас это было что-то совершенно новое. Но Тамара Николаевна (Москвина) посмотрела своим взглядом, и сказала, что такое она уже видела. И добавила, что сама видит нас под другую музыку.

Галлямов: Мне, кстати, кажется, «Ода к радости» получилась гораздо более эпичной и интересной.

– Согласна. Но вот о чем подумала: Марина Неелова однажды сказала, что известный актер очень часто становится заложником своей самой удачной роли. Сам он, может быть, и хотел бы чего-то иного, но появляется страх: публика может не принять. И этот страх очень сильно артиста ограничивает. Наверное, и у вас может появиться опасение стать заложниками своего напористого и в какой-то степени агрессивно-спортивного стиля? Не устаете ли вы от него?

Мишина: Для программ мы используем музыку и стили, которые работают на результат. Если вдруг почувствуем, что перестает работать, станем искать что-то новое. Тем более, в наших показательных номерах есть и лирика, и модерн. В «Щелкунчике», катали классику. Для нас это тоже был новый опыт. Новые образы, балетные.

Галлямов: Мы, кстати, думали оставить для показательных ту программу, что сделали с Крыловой. Как вариант, можно отрывочек выложить в Telegram.

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11 комментариев
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А зря, сейчас можно было бы и поэкспериментировать.
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Так и будут свой эпичный нафталин до конца карьеры катать(( Очень жаль, что молодая пара не может выйти из зоны комфорта и из образов героев, сошедших с советских агиток
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Москвина сказала - нафталин, значит нафталин и будет.
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Ответ Arraches
Очень интересно посмотреть … Палка о 2 концах . С одной , хотелось бы от этой пары новых образов , нового стиля , с другой стороны ( как правильно Настя заметила ) устоявшийся образ дает результат. Они не единственные заложники одного образа .
Ничего не имею против МГ, но результат этого стиля - проигрыш на Олимпийских играх с самым сильным контентом из тройки лидеров 🤷🏻‍♀️им дает результат их стабильность и нестабильность конкурентов. А программы как раз их назад отбрасывают
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А где же популяризация отечественных реперов?
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Вечный образ молодежи с плакатов:"Пейте томатный сок"
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Ответ Михаил Опякин
А где же популяризация отечественных реперов?
Я бы посмотрела программу под Сансару)
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