Морошкин о короткой Мишиной и Галлямова: «Крылова изначально ставила другую программу, но Москвина приняла решение поменять музыку»

Хореограф Морошкин рассказал о работе над короткой программой Мишиной и Галлямова.

– и Александр Галлямов феерично выиграли чемпионат России, на пять баллов превзойдя мировой рекорд по сумме. Как ребята готовились к этому турниру? Были ли сложности?

– Разного рода сложности всегда происходят при подготовке, но ребята успели хорошо подойти к турниру, были мотивированы и правильно настроены. Рад, что они для себя смогли проехать две программы чисто и занять то место, за которым они сюда приехали.

– Обе программы на этот сезон ваша пара ставила у танцевальных специалистов, в чем была задумка Тамары Николаевны Москвиной?

– ставила ребятам произвольную программу в прошлом году, и в этом году они продолжили сотрудничество, которое определенно является успешным.

Что касается короткой программы – изначально ставила другую программу, но Тамара Николаевна приняла решение, что надо поменять музыку, и мы уже своими силами работали. Я переделал связующие шаги, дорожку шагов и музыку к короткой программе «Ода к радости».

Также была приглашена Ксения Михеева для настраивания современной хореографии. Наше сотрудничество с Ксенией началось с «Болеро» Петра Гуменника. В работе с Настей и Сашей она тоже принимала участие.

– Из чего родилось сотрудничество с Ксенией Михеевой? До клуба Москвиной она не работала с фигурным катанием.

– Находясь в поиске новых решений для фигурного катания, я наткнулся на хореографию Ксении в социальных сетях. Связался с ее менеджером, и мы быстро нашли общий язык. Мы смогли завлечь Ксению нашими талантливыми фигуристами.

– дважды на пресс-конференции зачитывал рэп собственного сочинения. Могли бы представить программу Мишиной и Галлямова под рэп?

– Сложно сказать, надо слушать и смотреть. Пока нет, – сказал Николай Морошкин.

Мишина и Галлямов весь сезон обходят мировые рекорды. Они правда так хороши – или в этом нас убеждают судьи?