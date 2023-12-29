Морошкин о короткой Мишиной и Галлямова: «Крылова изначально ставила другую программу, но Москвина приняла решение поменять музыку»

Теги Тамара Москвина сборная России Ирина Жук чемпионат России пары Николай Морошкин Анжелика Крылова Анастасия Мишина Александр Галлямов Ксения Михеева Фигурное катание

Хореограф Морошкин рассказал о работе над короткой программой Мишиной и Галлямова.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов феерично выиграли чемпионат России, на пять баллов превзойдя мировой рекорд по сумме. Как ребята готовились к этому турниру? Были ли сложности?

– Разного рода сложности всегда происходят при подготовке, но ребята успели хорошо подойти к турниру, были мотивированы и правильно настроены. Рад, что они для себя смогли проехать две программы чисто и занять то место, за которым они сюда приехали.

– Обе программы на этот сезон ваша пара ставила у танцевальных специалистов, в чем была задумка Тамары Николаевны Москвиной?

Ирина Жук ставила ребятам произвольную программу в прошлом году, и в этом году они продолжили сотрудничество, которое определенно является успешным.

Что касается короткой программы – Анжелика Крылова изначально ставила другую программу, но Тамара Николаевна приняла решение, что надо поменять музыку, и мы уже своими силами работали. Я переделал связующие шаги, дорожку шагов и музыку к короткой программе «Ода к радости».

Также была приглашена Ксения Михеева для настраивания современной хореографии. Наше сотрудничество с Ксенией началось с «Болеро» Петра Гуменника. В работе с Настей и Сашей она тоже принимала участие.

– Из чего родилось сотрудничество с Ксенией Михеевой? До клуба Москвиной она не работала с фигурным катанием.

– Находясь в поиске новых решений для фигурного катания, я наткнулся на хореографию Ксении в социальных сетях. Связался с ее менеджером, и мы быстро нашли общий язык. Мы смогли завлечь Ксению нашими талантливыми фигуристами.

– Александр Галлямов дважды на пресс-конференции зачитывал рэп собственного сочинения. Могли бы представить программу Мишиной и Галлямова под рэп?

– Сложно сказать, надо слушать и смотреть. Пока нет, – сказал Николай Морошкин.

Мишина и Галлямов весь сезон обходят мировые рекорды. Они правда так хороши – или в этом нас убеждают судьи?

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4 комментария
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То-то я удивилась, как это у Крыловой такой нафталин получился.
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Кто бы не ставил, все равно это стайл Тамары Николаевны. Со всеми его многочисленными достоинствами, и, увы, и с нюансами в виде все таки несовременной хореографии... Но ребята выигрывают, значит, этот стиль себя оправдывает так, или иначе.
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