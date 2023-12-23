Тамара Москвина: «Наш коллектив тренеров очень доволен выступлением Мишиной и Галлямова. Гордимся, что они безошибочно исполнили обе программы»

Теги Тамара Москвина сборная России чемпионат России пары Николай Морошкин Артур Минчук Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Тамара Москвина прокомментировала победу Мишиной и Галлямова на чемпионате России.

«Наш коллектив тренеров – [Артур] Минчук, [Николай] Морошкин и Москвина – мы все очень довольны выступлением Саши и Насти и гордимся, что на главном соревновании сезона они успешно и безошибочно исполнили обе программы. И, главное, порадовали зрителей Челябинска, о чем можно судить по тому, как они оценивали их после каждой программы. Это гордость.

Мне как человеку, который видел состояние и развитие парного катания на протяжении нескольких десятилетий, отрадно видеть, что молодежь технически не отстает от ведущих пар страны и мира. Без страха и упрека они не только выполняют элементы, но и демонстрируют интересные программы с замысловатыми находками, это радует. И эти пары представляют различные регионы страны, различные тренерские коллективы», – сказала тренер.

Шквал эмоций у пар: Бойкова и Козловский закрывали уши, 82-летняя Москвина прыгала, Галлямов оглушил рэпом 😁

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5 комментариев
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Поздравления Тамаре Николаевне! Умная, воспитанная, тактичная! Замечательная! Мое почтение и уважение! Дальнейших успехов и побед!
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А мы гордимся Вами, Тамара Николаевна, Вашей талантливой парой Мишина-Галлямов, всей Вашей командой!
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ТШМ и ТНМ респектище за МиГов.
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Лучшие!!! 💞💞💞
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