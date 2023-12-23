Тамара Москвина: «Наш коллектив тренеров очень доволен выступлением Мишиной и Галлямова. Гордимся, что они безошибочно исполнили обе программы»

Тамара Москвина прокомментировала победу Мишиной и Галлямова на чемпионате России.

«Наш коллектив тренеров – [ ] Минчук, [Николай] Морошкин и Москвина – мы все очень довольны выступлением Саши и и гордимся, что на главном соревновании сезона они успешно и безошибочно исполнили обе программы. И, главное, порадовали зрителей Челябинска, о чем можно судить по тому, как они оценивали их после каждой программы. Это гордость.

Мне как человеку, который видел состояние и развитие парного катания на протяжении нескольких десятилетий, отрадно видеть, что молодежь технически не отстает от ведущих пар страны и мира. Без страха и упрека они не только выполняют элементы, но и демонстрируют интересные программы с замысловатыми находками, это радует. И эти пары представляют различные регионы страны, различные тренерские коллективы», – сказала тренер.

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