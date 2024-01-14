Москвина о мотивации фигуристов: «Мишина – Галлямов и Бойкова – Козловский являются сильнейшими парами на сегодняшний день, они соревнуются между собой»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Дейв Лиз Фигурное катание

Тамара Москвина высказалась о мотивации спортсменов в отсутствие международных стартов.

В группе Москвиной тренируются олимпийские чемпионы Пекина-2022 в команде Анастасия Мишина и Александр Галлямов. 

«Мы конкурируем со спортсменами, которые очень сильны на данный момент. Мы не соревнуемся со странами, мы соревнуемся с фигуристами. 

Если Мишина – Галлямов и Бойкова – Козловский являются сильнейшими парами на сегодняшний день, значит, они соревнуются между собой. 

У меня нет необходимости мотивировать их в отсутствие международных соревнований, они конкурируют друг с другом, с сильнейшими фигуристами мира», – сказала Москвина в интервью Дейву Лизу на канале The Skating Lesson. 

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3 комментария
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рэп - как соревновательное средство
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