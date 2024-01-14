Тамара Москвина высказалась о мотивации спортсменов в отсутствие международных стартов.

В группе Москвиной тренируются олимпийские чемпионы Пекина-2022 в команде Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

«Мы конкурируем со спортсменами, которые очень сильны на данный момент. Мы не соревнуемся со странами, мы соревнуемся с фигуристами.

Если Мишина – Галлямов и Бойкова – Козловский являются сильнейшими парами на сегодняшний день, значит, они соревнуются между собой.

У меня нет необходимости мотивировать их в отсутствие международных соревнований, они конкурируют друг с другом, с сильнейшими фигуристами мира», – сказала Москвина в интервью Дейву Лизу на канале The Skating Lesson.