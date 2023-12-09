Победители Кубка Первого канала среди юниоров получили 1,5 млн рублей, занявшие второе место – миллион
За победу на Кубке Первого канала среди юниоров фиолетовая команда получила 1,5 млн рублей.
Оранжевой команде, занявшей второе место, вручили 1 млн рублей.
Спонсором турнира выступил «Тинькофф банк».
Капитаном фиолетовой команды был Артем Фролов, оранжевой – Арсений Федотов.
Поддерживали команды Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.
Команда Анны Щербаковой в фиолетовой форме победила на Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге