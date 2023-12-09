Победители Кубка Первого канала среди юниоров получили 1,5 млн рублей, занявшие второе место – миллион

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За победу на Кубке Первого канала среди юниоров фиолетовая команда получила 1,5 млн рублей.

Оранжевой команде, занявшей второе место, вручили 1 млн рублей.  

Спонсором турнира выступил «Тинькофф банк».

Капитаном фиолетовой команды был Артем Фролов, оранжевой – Арсений Федотов. 

Поддерживали команды Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. 

Команда Анны Щербаковой в фиолетовой форме победила на Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге

8 комментариев
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Мало. Заслуживают больше.
+8
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+5
Ответ RusVector
Крахоборы, конечно. На проведение мероприятия 20 млн. выделили, где оставшиеся 18?
Тебе на карточку переведут за самое большое количество комментариев. Жди смску
+8
-4
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Маловато видимо все на звёздных ведущих потратили
+3
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Отл ребята время провели, а Первый отбил все на рекламе, ещё и заработал. Молодцы!
+6
-5
+1
Опять чужие деньги считаем?
+4
-4
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Крахоборы, конечно. На проведение мероприятия 20 млн. выделили, где оставшиеся 18?
+3
-3
0
Ответ RusVector
Крахоборы, конечно. На проведение мероприятия 20 млн. выделили, где оставшиеся 18?
что-то с математикой у вас не в порядке
0
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