Мария Симонова: «Меня выписали из больницы, все хорошо. Большое спасибо всем, кто писал слова поддержки»

Теги сборная России происшествия пары Мария Симонова Мартин Бреславский Фигурное катание

Фигуристка Мария Симонова сообщила, что ее выписали из больницы.

Партнер Симоновой Мартин Бреславский уронил ее с поддержки во время короткой программы на соревнованиях «На призы президента ФФКМ». Спортсменка ударилась головой об лед, но они с партнером все же докатали программу. 

После проката Симонову госпитализировали. 

«Всем привет! Меня выписали из больницы, сейчас едем домой, все хорошо.

Большое спасибо всем, кто приходил ко мне, писал слова поддержки, делал подарки и интересовался моим самочувствием, мне очень очень очень приятно!

Удивлена, что так много людей писали и поддерживали, еще раз огромное вам спасибо», – написала Симонова

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6 комментариев
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Надеюсь, сразу на каток не побежишь? Надо отдохнуть хотя бы несколько дней.
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Мария,здоровья, ну лучше бы отлежалась и всерьез подумала-нужен ли тебе такой партнер и тренеры,которые при таком падении-ведут себя как манкурты.
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Мария, не беги на каток, побереги здоровье.
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Рекомендации наблюдавших её врачей в стационаре были даны и их надо соблюдать Маше, маме и ТШ, если им дорого здоровье.
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Маше крепчайшего здоровья и поберечь себя .
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Ответ Black&White
Мария, не беги на каток, побереги здоровье.
Судя по интервью мамы, то там одна надежда, что мама донесёт, что Маше здоровье пригодится и после спорта.
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