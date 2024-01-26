Мария Симонова: «Меня выписали из больницы, все хорошо. Большое спасибо всем, кто писал слова поддержки»

Фигуристка Мария Симонова сообщила, что ее выписали из больницы.

Партнер Симоновой Мартин Бреславский уронил ее с поддержки во время короткой программы на соревнованиях «На призы президента ФФКМ». Спортсменка ударилась головой об лед, но они с партнером все же докатали программу.

После проката Симонову госпитализировали.

«Всем привет! Меня выписали из больницы, сейчас едем домой, все хорошо.

Большое спасибо всем, кто приходил ко мне, писал слова поддержки, делал подарки и интересовался моим самочувствием, мне очень очень очень приятно!

Удивлена, что так много людей писали и поддерживали, еще раз огромное вам спасибо», – написала .