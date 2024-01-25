Мать фигуристки Симоновой о ее падении с поддержки: «Только начинаю отходить от шока. Маша уже рвется на лед, но ей надо некоторое время побыть дома»

Мама Марии Симоновой назвала «чудом» то, что фигуристка сильно не пострадала.

Партнер Симоновой Мартин Бреславский уронил ее с поддержки во время короткой программы на соревнованиях «На призы президента ФФКМ». Спортсменка ударилась головой об лед, но они с партнером все же докатали программу.

«Честно говоря, от шока только сейчас начинаю отходить, только приходит осознание, что произошло. Скорая увезла нас с катка – я ехала вместе с Машей, за нами до больницы ехал Мартин, ее партнер, вместе с [тренером фигуристки] .

Наш тренер тоже приехал в больницу. Мартин все это время находился рядом, помогал чем мог, и сегодня он снова был в больнице.

Он там до сих пор, рядом с Машей, они постоянно общаются, у них хорошие дружеские отношения. У нас вообще очень хороший коллектив спортсменов и тренеров, которым мы полностью доверяем.

И на катке, и в скорой, и в больнице врачи постоянно были рядом – на катке врач не отходил ни на секунду, доктор скорой помощи постоянно говорил с нами.

А в больнице нам были предоставлены самые лучшие специалисты – к процессу мгновенно подключилось все руководство нашей московской федерации фигурного катания, мы очень благодарны за это.

Благодаря Антону Викторовичу Абдурахманову (президент Федерации фигурного катания на коньках Москвы) у нас были лучшие врачи, и уже вечером я знала диагноз.

Думаю, что это просто чудо, потому что падение было страшным, а в итоге – легкое сотрясение, и то под вопросом, а также гематома. Но в остальном все в порядке, и это самое главное.

Конечно, Маша уже рвется на лед, но как минимум до завтра она останется в больнице, да и потом еще некоторое время ей надо побыть дома.

Надо ли было докатывать программу? Я задала им этот вопрос – ведь этот турнир не был отборочным, он был не так важен. Но они в один голос сказали: надо», – сказала Ирина Симонова.

Нина Мозер: «Два дня Симонова будет находиться в клинике. По результатам рентгена и КТ серьезных нарушений здоровья у нее нет»