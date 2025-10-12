Кагановская и Некрасов о произвольном танце: «Довольны, конечно, к чему грустить? Прокат был неплохим, рабочим»

Кагановская и Некрасов сообщили, что продолжают сотрудничать с Бенуа Ришо.

Французский хореограф поставил дуэту произвольный танец для этого сезона.

«Все изменения в произвольном танце делаются через Бенуа Ришо. Небольшие перестановки были за неделю до контрольных прокатов. После них ничего пока не меняли. После прокатов он сказал, что думает. Так что мы остаемся на связи», – сказала Василиса Кагановская.

Также фигуристы прокомментировали свое выступление на Мемориале Панина-Коломенкина, где они одержали победу.

«Довольны, конечно. К чему грустить? В целом прокат был неплохим, рабочим. Как сказали наши тренеры: для 10 утра – вообще отлично. То, что планировали сделать – все сделали. Все нормально, хочется немного поспать.

Когда последний раз так рано выходили на соревнования? Вчера. А так – год назад так же рано выходили на соревнования. Спали сегодня часов семь. Поддержка зала очень важная. Приятно, когда встречает публика, – еще и в 10 утра в воскресенье, вы представляете? Это дорогого стоит», – отметила Кагановская.

«Это наш первый сезон за Санкт-Петербург. Всем спасибо за поддержку! К этапу в Магнитогорске хотелось бы больше спокойствия, заходить на прокат с холодной головой. Хочется идти к тому, что ты просто идёшь и катаешь, берешь и делаешь», – добавил Максим Некрасов.