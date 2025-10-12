Василиса Кагановская: «Баллы от нас не зависят, мы не можем их себе поставить или попросить сделать выше. Это дело специалистов и судей»

Кагановская и Некрасов прокомментировали победу на Мемориале Панина.

Танцевальный дуэт набрал 195,16 балла за две программы.

«Это только начало сезона, постепенно будем подниматься во всем – и по уровням в том числе. Уже понимаем, как и над чем работать», – сказал Максим Некрасов после проката.

«Баллы от нас никак не зависят, мы не можем их себе поставить или попросить сделать выше. Это дело специалистов и судей – у них своя тактика и стратегия», – отметила Василиса Кагановская .

«Наше дело – это чисто катать», – добавил Некрасов.