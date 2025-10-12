  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Анна Коломенская: «Было достаточно тяжело, но рады, что справились, проехали все чисто. Приятно, что столько людей собралось на танцы в 10 утра»
1

Анна Коломенская: «Было достаточно тяжело, но рады, что справились, проехали все чисто. Приятно, что столько людей собралось на танцы в 10 утра»

Коломенская и Фролов поблагодарили болельщиков за поддержку во время проката.

Танцевальный дуэт завоевал серебро на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Победу одержали Кагановская и Некрасов.

«Достаточно тяжело было, но рады, что справились, проехали все чисто. Вчера была небольшая осечка, но мы собрались. Приятно, что столько людей собралось на танцы в 10 утра», – сказала Анна Коломенская.

«Спасибо зрителям, что хлопали на хореодорожке, сил уже совсем не было, спасибо за поддержку! Кричали Василисе и Максиму «Давай-давай»? Конечно, ребятам так же, думаю, тяжело едется произвольный в 10 утра. В принципе, очень тяжело в голове смириться, что в 10 утра произвольный танец и без тренировки», – добавил Артем Фролов.

«Как создавался произвольный танец? Изначально выбирали другую музыку, но Анжелика Алексеевна [Крылова] тогда уезжала. Она вернулась, посмотрела и сказала: «Нет, вы будете катать «Кармен».

Она не хотела ставить классику, предложила нам обработанную музыку из мюзикла. Мы сами выбирали саундтреки, советовались, монтировала музыку Анжелика Алексеевна. Ставила в основном она, также она приглашала Елизавету Навиславскую из академии танца Бориса Эйфмана.

Нам очень понравилось с ней работать, она ставила нам все начало, буквально две недели назад снова приезжала, мы очень довольны тем, что у нас получилось. Осталось только накатать», – рассказала Коломенская.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoАнжелика Крылова
logoсборная России
Артем Фролов
Мемориал Панина
танцы на льду
logoВасилиса Кагановская
logoМаксим Некрасов
Анна Коломенская
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Кагановская и Некрасов о произвольном танце: «Довольны, конечно, к чему грустить? Прокат был неплохим, рабочим»
140 минут назад
Мемориал Панина. Двоеглазова, Садкова, Елисова, Гущина, Фролова, Муравьева выступят с произвольными программами
222сегодня, 08:32Live
Анна Фролова снялась с произвольной программы на Мемориале Панина-Коломенкина
1555 минут назад
Василиса Кагановская: «Баллы от нас не зависят, мы не можем их себе поставить или попросить сделать выше. Это дело специалистов и судей»
15сегодня, 09:00
Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов победили, Коломенская и Фролов – 2-е, Шинкаренко и Антонов – 3-и
108сегодня, 08:23
Мемориал Панина. Мозалев, Дикиджи, Угожаев, Даниелян, Ветлугин, Лутфуллин выйдут на лед с произвольными программами
56вчера, 19:43
Мемориал Панина. Бойкова и Козловский, Артемьева и Брюханов, Коробейникова и Куница покажут произвольные программы
12сегодня, 06:04
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Дикиджи, Двоеглазова, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов
56сегодня, 06:00
Евгений Плющенко: «Чего жду от возвращения Валиевой? Не говорю о фигурном катании»
72вчера, 20:24
Хазе о поражении на Trialeti Trophy: «За неделю до соревнований я заболела, поэтому вторая половина программы далась тяжело»
11вчера, 20:14
Ко всем новостям
Последние новости
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
2вчера, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
1вчера, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
210 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1010 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
49 октября, 09:08
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45