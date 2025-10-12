Анна Коломенская: «Было достаточно тяжело, но рады, что справились, проехали все чисто. Приятно, что столько людей собралось на танцы в 10 утра»

Коломенская и Фролов поблагодарили болельщиков за поддержку во время проката.

Танцевальный дуэт завоевал серебро на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Победу одержали Кагановская и Некрасов .

«Достаточно тяжело было, но рады, что справились, проехали все чисто. Вчера была небольшая осечка, но мы собрались. Приятно, что столько людей собралось на танцы в 10 утра», – сказала Анна Коломенская .

«Спасибо зрителям, что хлопали на хореодорожке, сил уже совсем не было, спасибо за поддержку! Кричали Василисе и Максиму «Давай-давай»? Конечно, ребятам так же, думаю, тяжело едется произвольный в 10 утра. В принципе, очень тяжело в голове смириться, что в 10 утра произвольный танец и без тренировки», – добавил Артем Фролов .

«Как создавался произвольный танец? Изначально выбирали другую музыку, но Анжелика Алексеевна [Крылова ] тогда уезжала. Она вернулась, посмотрела и сказала: «Нет, вы будете катать «Кармен».

Она не хотела ставить классику, предложила нам обработанную музыку из мюзикла. Мы сами выбирали саундтреки, советовались, монтировала музыку Анжелика Алексеевна. Ставила в основном она, также она приглашала Елизавету Навиславскую из академии танца Бориса Эйфмана.

Нам очень понравилось с ней работать, она ставила нам все начало, буквально две недели назад снова приезжала, мы очень довольны тем, что у нас получилось. Осталось только накатать», – рассказала Коломенская.