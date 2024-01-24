Шветский о Зеппельте: «Журналисты должны более ответственно относиться к публикациям. Конечно, без сенсаций теряется весь романтизм, но это долг профессии»

Врач Шветский призвал Зеппельта более внимательно относиться к публикациям.

Ранее Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Филиппа Шветского о защите чести, достоинства и деловой репутации к немецкому журналисту Хайо Зеппельту.

Зеппельт говорил в интервью о том, что врач может быть причастен к допинг-делу .

«Что бы я сказал Зеппельту? Наверное, что журналисты должны более ответственно относиться к своим публикациям, если только это не заказной материал, а у меня от всей этой истории сложилось именно такое впечатление. Конечно, без сенсаций теряется весь романтизм, но это долг профессии.

Зеппельт взял за один из своих главных аргументов мою мнимую им дисквалификацию, на чем и основывал все дальнейшие доводы, но при простом запросе в антидопинговое агентство можно было получить официальную информацию об отсутствие нарушения антидопинговых правил в моей биографии и закрыть тему.

Или обратить внимание на мою работу на в Пхенчхане, куда не могли попасть запятнанные допинговыми историями специалисты, на каждую фантазию, представленную им, мне пришлось аргументированно, документами с печатями отвечать.

До сих пор в публикациях пишут «врач Валиевой и Тутберидзе», но я никогда не был ничьим врачом – в течение восьми лет я был врачом сборной команды России по фигурному катанию, и это для меня принципиальный факт.

И на данный момент я продолжаю находиться в штабе Федерации фигурного катания на коньках России, поэтому заголовки «бывший врач сборной» вызывают вопросы», – сказал .