Изабо Левито сменила короткую программу. Она будет выступать под Nella Fantasia Эннио Морриконе

Американская фигуристка Изабо Левито сменила короткую программу.

Она будет выступать под Nella Fantasia композитора Эннио Морриконе.

Предыдущая короткая программа Левито была поставлена под восточные мотивы, фигуристка выступала в образе змеи.

26 января представит новую короткую программу на чемпионате США в Коламбусе.

У лучшей фигуристки США слишком буквальный наряд: танцует со змеей на руке, показывает змеиный язык