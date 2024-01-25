Изабо Левито сменила короткую программу. Она будет выступать под Nella Fantasia Эннио Морриконе

Теги чемпионат США сборная США женское катание Изабо Левито Фигурное катание

Американская фигуристка Изабо Левито сменила короткую программу.

Она будет выступать под Nella Fantasia композитора Эннио Морриконе.

Предыдущая короткая программа Левито была поставлена под восточные мотивы, фигуристка выступала в образе змеи.

26 января Левито представит новую короткую программу на чемпионате США в Коламбусе.

У лучшей фигуристки США слишком буквальный наряд: танцует со змеей на руке, показывает змеиный язык

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5 комментариев
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Удачи Изабо на ЧЧК!
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И правильно, не особо Изабо пластична для змеи
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Музыка очень красивая, Изабо удачи! Нравится мне эта девочка 👧))
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У Морриконе очень красивая музыка. Удачи Изабо на Чемпионате США!
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