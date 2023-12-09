Изабо Левито: «Вчера поняла, что больше в себя не верю. Но ночью мне приснилось, что я откатаю чисто – и это был вещий сон»

Изабо Левито оценила прокат произвольной программы в Финале Гран-при.

«Сегодня после проката я поняла, что просто не верю, что наконец-то сделала все чисто. Раньше я была очень стабильная, это была моя сильная сторона. А в последнее время что-то сломалось. И я все время допускала ошибки. Я поняла, что я больше в себя не верю – особенно после вчерашнего.

Но ночью мне приснилось, что я откатаю чисто – и вот, это был вещий сон. Я вышла – и каталась для себя, ни на что не надеясь.

Я еще думаю, что мне помог последний альбом Ники Минаж, он вышел вчера. Да, там много нецензурной лексики, но главное – эта музыка делает меня сильнее, я чувствую себя боссом, ха-ха.

Еще я решила поменять платье для произвольной программы, потому что предыдущее было для меня тяжеловато. Да, оно было настоящим произведением искусства, платье-мечта. Но в нем было сложно двигаться в полную силу, оно было как бы больше, чем я сама, поэтому мы решили сделать что-то попроще. Может, помогло и это.

И здорово, что из Пекина я теперь увожу хорошие воспоминания. Не хочется же возвращаться в Китай с мыслями, что я тут завалила все на свете», – приводит слова американской фигуристки корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.