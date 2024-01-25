Анна Погорилая: «Хочется посмотреть на детей с прыжкового турнира во взрослом возрасте, надеюсь, что еще насладимся ими»

Теги сборная России мужское катание женское катание Анна Погорилая Арсений Федотов Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Маргарита Базылюк Фигурное катание

Анна Погорилая поделилась мнением об успехе юниоров на прыжковом чемпионате.

– 12-летняя Маргарита Базылюк на прыжковом турнире первой в мире среди девушек исполнила каскад из двух четверных сальховов. Это произвело на вас впечатление?

– Да, сильно удивило. У нее очень хорошая крутка, неплохая техника, в принципе, это все предполагаемо. Возможно, они даже отрабатывают каскад из двух четверных тулупов. Это еще серьезнее.

Также очень порадовали мальчики: и старшее, и младшее поколение. Прыжковый турнир – очень зрелищный, даже страшный немного. Хочется посмотреть на этих детей во взрослом возрасте, надеюсь, что еще насладимся ими.

– Я слышал два мнения по поводу выступлений девочек. Первое: страшно, как будут функционировать кости в дальнейшем. Второе: у детей – быстрое восстановление, и если пробовать не сейчас, то когда? Как вы считаете?

– Согласна с каждым из этих тезисов. Детский организм быстро восстанавливается, в более позднем возрасте – сложнее. За эти два дня мы увидели невероятное количество четверных прыжков от маленьких спортсменов. Нагрузка – колоссальная. У Арсения Федотова, например, прыжки – не силовые, не травмоопасные, а мягкие. У Костылевой был страшный прыжок, она не смогла выехать под конец, устала.

Мне приятно смотреть не только на элементы, но и на красивое катание. Прогресс не остановить. Можно лишь пожелать деткам показать себя и на взрослом уровне, – сказала бронзовый призер ЧМ-2016.

Эти дети – будущее нашего фигурного катания: освоили мегапрыжки, борются до слез и побеждают взрослых

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6 комментариев
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Погорилая кажется сама тренер.. вот пусть представит нам своих учеников, которыми мы наслаждаться будем.. а то ждёт чудес от других тренеров, а сама?
+7
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+4
Ответ Irina037
Базылюк на пенсию в следующем году 11летки подопрут. Мне Валиева и Синицына интересней с хорошими 3ми,чем детки,даже не юниоры. На следующий год из-за шпингалетов ни один спортсмен 16+ не подаст заявку.
пусть подтягиваются взрослые, особенно парни.. а то успокоились на своих кривых, недокрученных квадах и не хотят улучшаться.. Семененко например давно пора уже старшие квады разучивать, Кондратюку выезжать с них красиво, а Гуменнику - докручивать..
+6
-2
+4
Базылюк на пенсию в следующем году 11летки подопрут.
Мне Валиева и Синицына интересней с хорошими 3ми,чем детки,даже не юниоры.
На следующий год из-за шпингалетов ни один спортсмен 16+ не подаст заявку.
+10
-9
+1
Ответ Oleandra
пусть подтягиваются взрослые, особенно парни.. а то успокоились на своих кривых, недокрученных квадах и не хотят улучшаться.. Семененко например давно пора уже старшие квады разучивать, Кондратюку выезжать с них красиво, а Гуменнику - докручивать..
Это точно. В женском одиночном не вышли крутые юниоры, так и квада сразу перестали прыгать. Пусть подпирают перезреложенское и вальяжноемужское.
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Ответ Oleandra
Погорилая кажется сама тренер.. вот пусть представит нам своих учеников, которыми мы наслаждаться будем.. а то ждёт чудес от других тренеров, а сама?
Когда она не была тренером, гораздо жестче о малолетках высказывалась, а сейчас уже чувствует, что в одной лодке.
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