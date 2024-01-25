Анна Погорилая: «Хочется посмотреть на детей с прыжкового турнира во взрослом возрасте, надеюсь, что еще насладимся ими»

Анна Погорилая поделилась мнением об успехе юниоров на прыжковом чемпионате.

– 12-летняя на прыжковом турнире первой в мире среди девушек исполнила каскад из двух четверных сальховов. Это произвело на вас впечатление?

– Да, сильно удивило. У нее очень хорошая крутка, неплохая техника, в принципе, это все предполагаемо. Возможно, они даже отрабатывают каскад из двух четверных тулупов. Это еще серьезнее.

Также очень порадовали мальчики: и старшее, и младшее поколение. Прыжковый турнир – очень зрелищный, даже страшный немного. Хочется посмотреть на этих детей во взрослом возрасте, надеюсь, что еще насладимся ими.

– Я слышал два мнения по поводу выступлений девочек. Первое: страшно, как будут функционировать кости в дальнейшем. Второе: у детей – быстрое восстановление, и если пробовать не сейчас, то когда? Как вы считаете?

– Согласна с каждым из этих тезисов. Детский организм быстро восстанавливается, в более позднем возрасте – сложнее. За эти два дня мы увидели невероятное количество четверных прыжков от маленьких спортсменов. Нагрузка – колоссальная. У Арсения , например, прыжки – не силовые, не травмоопасные, а мягкие. У Костылевой был страшный прыжок, она не смогла выехать под конец, устала.

Мне приятно смотреть не только на элементы, но и на красивое катание. Прогресс не остановить. Можно лишь пожелать деткам показать себя и на взрослом уровне, – сказала бронзовый призер ЧМ-2016.

Эти дети – будущее нашего фигурного катания: освоили мегапрыжки, борются до слез и побеждают взрослых