Анна Погорилая: «Чемпионат Европы я с большим интересом смотрела, чем прыжковый турнир. Хочется смотреть программы»

Анна Погорилая поделилась впечатлениями от чемпионата России по прыжкам.

«Впечатления, как и у многих, смешанные, потому что я очень долго пыталась вникнуть в правила. Иногда даже сами ведущие путали: когда можно каскад, когда можно комбинацию... В этом плане мне было сложно сообразить, потому что, когда ты смотришь программу, ты расслабляешься, все идет как по накатанной, это совсем другой вид турнира.

Было интересно посмотреть, как выступят спортсмены, потому что для них это тоже необычный вид. И было интересно, наверное, для многих в мире. Каждый раз на прыжковом турнире мы показываем какую-то заявку, почему нас каждый раз и не пускают на мировые турниры, ха-ха», – сказала бронзовый призер ЧМ-2016 в подкасте «Ход коньком».

«Если честно, чемпионат Европы я с большим интересом смотрела, чем прыжковый турнир. С одной стороны, там и наши спортсмены тоже катаются, просто под другими флагами, и борьба была очень интересная.

Мне было очень интересно смотреть даже те же танцы. У меня муж танцор, он сидит со мной рядом и комментирует, объясняет. Когда ты это все слушаешь, все становится гораздо интереснее.

Прыжковый турнир был интересный, но хочется программы смотреть. А этот старт непривычный для нас», – добавила фигуристка.

Прыжковый турнир – идеальный формат в эпоху бана. Жаль, ни фигуристы, ни ведущие не разобрались в регламенте