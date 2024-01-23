Анна Погорилая: «Чемпионат Европы я с большим интересом смотрела, чем прыжковый турнир. Хочется смотреть программы»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду женское катание Анна Погорилая Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Анна Погорилая поделилась впечатлениями от чемпионата России по прыжкам.

«Впечатления, как и у многих, смешанные, потому что я очень долго пыталась вникнуть в правила. Иногда даже сами ведущие путали: когда можно каскад, когда можно комбинацию... В этом плане мне было сложно сообразить, потому что, когда ты смотришь программу, ты расслабляешься, все идет как по накатанной, это совсем другой вид турнира.

Было интересно посмотреть, как выступят спортсмены, потому что для них это тоже необычный вид. И было интересно, наверное, для многих в мире. Каждый раз на прыжковом турнире мы показываем какую-то заявку, почему нас каждый раз и не пускают на мировые турниры, ха-ха», – сказала бронзовый призер ЧМ-2016 в подкасте «Ход коньком».

«Если честно, чемпионат Европы я с большим интересом смотрела, чем прыжковый турнир. С одной стороны, там и наши спортсмены тоже катаются, просто под другими флагами, и борьба была очень интересная.

Мне было очень интересно смотреть даже те же танцы. У меня муж танцор, он сидит со мной рядом и комментирует, объясняет. Когда ты это все слушаешь, все становится гораздо интереснее.

Прыжковый турнир был интересный, но хочется программы смотреть. А этот старт непривычный для нас», – добавила фигуристка.

Прыжковый турнир – идеальный формат в эпоху бана. Жаль, ни фигуристы, ни ведущие не разобрались в регламенте

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не согласна с Аней. Зачем сравнивать прыжковый турнир с обычным? Это же просто разные вещи.
Мне было очень интересно смотреть. Да, хотелось бы разделить юниоров и взрослых, но в остальном просто супер. Динамично, интрига есть. Уверена, что и Малинин, и Фа, и даже Уно с удовольствием бы в чем-то таком поучаствовали. Не говоря уже о других спортсменах, для которых это может дать единственный шанс зацепить медаль в своем любимом виде спорта
+22
-3
+19
Классические соревнования и прыжковый турнир - вещи абсолютно разные. Зачем их сравнивать? Я с огромным удовольствием смотрела личные соревнования, восхищались и болела так, как уже давно не болею на международных - адреналин зашкаливал, получила массу эмоций. Потому что свои, многие любимые! Мне вот совершенно не интересно болеть за "наших", которые выступают за посторонние страны.
+22
-4
+18
Прыжковый турнир это спорт в чистом виде.
+21
-8
+13
Какое же было когда то красивое ЖО - Аня, Лена, Лиза, Грейси, Каролина, Эшли, Сатоко, Кейтлин..Эх ((((( Ностальжи
+19
-9
+10
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ностальгия по уровню каскадиков 3-2.
почему же? Мне,например, тоже больше нравиться на программы смотреть, чем просто на прыжки 2 часа, пусть даже ультра си прыжки, но так долго смотреть ТОЛЬКО на прыжки мне не интересно.
+15
-7
+8
Ответ alexnew
Комментарий скрыт
Где вы прочитали, что Погорилая может только с мужем смотреть танцы? Если они семья и живут в одной квартире, то логично, что и ФК смотрят вместе. И здорово, что есть рядом человек, который может объяснить тонкости вида.
+8
0
+8
Ответ Укус бабочки
Очень страшное кино: Анна Погорилая на прыжковом турнире.
Страшнее, когда 12 летняя девочка, накрашенная как 40 летняя бухгалтерша, рискует здоровьем ради чьих угодно амбиций, но только не своих. Падает, подворачивает руку, да рукой то это не назовешь. Плачет, едет к взрослым, а ей… прыскают на руку, а потом гонят на лед, где она опять падает. И опять слезы слезы… А великая тренерша комментаторша причитает каждую минуту - такого в мире еще никто не делал, никто! Вот где страхи
+13
-6
+7
У каждого свои интересы и предпочтения. Будет организация и проведения лучше прыжкового турнира с учётом замечаний и пожеланий ( а недостатков хватало ), будет ещё интересней смотреть и делиться впечатлениями.
+9
-3
+6
Никто же не предлагает вместо, предлагается плюс к обычным программам. В каждом виде спорта идет развитие и как раз прыжковый турнир отражает усложнение технического компонента фигурного катания. В свое время была школа, что соответствовало в первую очередь навыкам скольжения, из-за отсутствия зрелищности школу отменили. Теперь появилось другое предложение -прыжковый турнир. Здесь и зрелищность на высоте, и объективность судейства гораздо проще соблюсти.
+6
-1
+5
Ответ Юркин Клоп
Страшнее, когда 12 летняя девочка, накрашенная как 40 летняя бухгалтерша, рискует здоровьем ради чьих угодно амбиций, но только не своих. Падает, подворачивает руку, да рукой то это не назовешь. Плачет, едет к взрослым, а ей… прыскают на руку, а потом гонят на лед, где она опять падает. И опять слезы слезы… А великая тренерша комментаторша причитает каждую минуту - такого в мире еще никто не делал, никто! Вот где страхи
Девочке нужен нормальный макияж . Именно бухгалтерша или буфетчица . Неужели мама не видит этого или просто безвкусие процветает .
Если у Лены было до этого семь стартов , однозначно это полный перебор , тренеры говорят даже через неделю это вредно, нужны две недели от соревнования до соревнования. Так загонять юных .Такая большая нагрузка .
А уж на финал в команде вполне могли поставить Влада .
+4
0
+4
Ответ Юркин Клоп
Даёшь Погорилую с мужем комментировать танцы, Окко ау!
Угу

Но я бы послушал, что они там все говорят, когда не комментируют. Скрытый микрофон, так сказать

Вот это бы взорвало этот спорт
+3
0
+3
Ну на следующий год будет чисто детское шоу,взрослые не захотят участвовать для фона в битве малолеток,не тот путь выбрала федерация
+4
-2
+2
Ну так все и так всё поняли, что прыжковый турнир всего лишь шоу, причем детское
+12
-10
+2
Не понятно зачем и противопоставлять это совершенно разные по концепции турниры
+2
-1
+1
Ответ Ирина С
Классические соревнования и прыжковый турнир - вещи абсолютно разные. Зачем их сравнивать? Я с огромным удовольствием смотрела личные соревнования, восхищались и болела так, как уже давно не болею на международных - адреналин зашкаливал, получила массу эмоций. Потому что свои, многие любимые! Мне вот совершенно не интересно болеть за "наших", которые выступают за посторонние страны.
Согласна с Вами! Тем более выступают слабо!
+1
0
+1
Даёшь Погорилую с мужем комментировать танцы, Окко ау!
+3
-2
+1
Ответ Юркин Клоп
Страшнее, когда 12 летняя девочка, накрашенная как 40 летняя бухгалтерша, рискует здоровьем ради чьих угодно амбиций, но только не своих. Падает, подворачивает руку, да рукой то это не назовешь. Плачет, едет к взрослым, а ей… прыскают на руку, а потом гонят на лед, где она опять падает. И опять слезы слезы… А великая тренерша комментаторша причитает каждую минуту - такого в мире еще никто не делал, никто! Вот где страхи
Как говорится, любишь медок, люби и холодок. Даже полезно, что люди лишний раз увидят цену всех этих квадов, акселей и прочих красивостей, которые учатся именно через боль, слезы и падения.
Что до боевого раскраса - это действительно был перебор. Но это ложка дегтя. А в целом шоу было шикарное.
0
0
0
Ответ Tzaichiha
Никто же не предлагает вместо, предлагается плюс к обычным программам. В каждом виде спорта идет развитие и как раз прыжковый турнир отражает усложнение технического компонента фигурного катания. В свое время была школа, что соответствовало в первую очередь навыкам скольжения, из-за отсутствия зрелищности школу отменили. Теперь появилось другое предложение -прыжковый турнир. Здесь и зрелищность на высоте, и объективность судейства гораздо проще соблюсти.
Раньше не было каких-то технических возможностей для съемки, но судя по тому сколько последнее время говорят о скольжении, возможно школа в какой-либо более привлекательной визуально трансформации тоже была бы интересна, как и соревнования по техническим элементам танцоров (сложные акробатические поддержки, твизлы). Дополнить прыжковый турнир, все виды ФК заслуживают внимания, не говоря уже о самом названии - фигурное катание.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий