Жулин о словах Лиза про Базылюк: «Послать бы его, конечно, подальше. Для меня американский журналист – это ничто, потому что русофобская страна»
Александр Жулин отреагировал на слова американского блогера о прыжках Базылюк.
На чемпионате России по прыжкам 12-летняя Маргарита Базылюк исполнила каскад из двух четверных сальховов.
Блогер Дейв Лиз заявил, что для него это «отвратительно». «Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?» – поинтересовался он в подкасте The Skating Lesson.
«Послать бы его, конечно, подальше. Для меня американский журналист – это ничто, потому что русофобская страна.
Другое дело, да, что 12-13 лет – лучший возраст для того, чтобы прыгать. Логично, ничего страшного, тело крутится. Поэтому неспроста подняли возрастной ценз.
Она подрастет сейчас и перестанет их прыгать, все у нее будет функционировать. Наоборот, как раз в детском возрасте, детишки когда падают, с ними ничего не случается.
Другое дело, что потом не надо прыгать четверные прыжки, если я сейчас прыгну, умру сразу. Пусть он не волнуется, в общем», – сказал Жулин.
Американский блогер Лиз о каскаде Базылюк из четверных прыжков: «Я подумал, что это отвратительно. Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?»
Потому что высокое начальство не велело публично целовать себя в попу.
А сейчас такая установка есть
К Лизу можно по разному относиться,но он критикует всех-и чужих и своих и кстати он один из немногих кто считает что фигуристам надо дать право высказывать свои мнения но федерации их запугивают.А всем считающим что он русофоб совет посмотреть его эфиры.Он и Левито уже похоронил,и Мэди троллит,да и Малинину достается.Просто надо понимать что он аполегет катания и длинных карьер и для него все наши чемпионки однодневки.
Я его еще когда в первый раз по ящику увидела лет 35 назад, сразу подумала - гнилой.
А вот их правящий класс другое дело