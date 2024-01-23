Жулин о словах Лиза про Базылюк: «Послать бы его, конечно, подальше. Для меня американский журналист – это ничто, потому что русофобская страна»

Александр Жулин отреагировал на слова американского блогера о прыжках Базылюк.

На чемпионате России по прыжкам 12-летняя Маргарита Базылюк исполнила каскад из двух четверных сальховов.

Блогер Дейв Лиз заявил, что для него это «отвратительно». «Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?» – поинтересовался он в подкасте The Skating Lesson.

«Послать бы его, конечно, подальше. Для меня американский журналист – это ничто, потому что русофобская страна.

Другое дело, да, что 12-13 лет – лучший возраст для того, чтобы прыгать. Логично, ничего страшного, тело крутится. Поэтому неспроста подняли возрастной ценз.

Она подрастет сейчас и перестанет их прыгать, все у нее будет функционировать. Наоборот, как раз в детском возрасте, детишки когда падают, с ними ничего не случается.

Другое дело, что потом не надо прыгать четверные прыжки, если я сейчас прыгну, умру сразу. Пусть он не волнуется, в общем», – сказал .

Американский блогер Лиз о каскаде Базылюк из четверных прыжков: «Я подумал, что это отвратительно. Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?»