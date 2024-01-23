Жулин о словах Лиза про Базылюк: «Послать бы его, конечно, подальше. Для меня американский журналист – это ничто, потому что русофобская страна»

Теги сборная России Александр Жулин женское катание Дейв Лиз Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Маргарита Базылюк Фигурное катание

Александр Жулин отреагировал на слова американского блогера о прыжках Базылюк.

На чемпионате России по прыжкам 12-летняя Маргарита Базылюк исполнила каскад из двух четверных сальховов. 

Блогер Дейв Лиз заявил, что для него это «отвратительно». «Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?» – поинтересовался он в подкасте The Skating Lesson.

«Послать бы его, конечно, подальше. Для меня американский журналист – это ничто, потому что русофобская страна.

Другое дело, да, что 12-13 лет – лучший возраст для того, чтобы прыгать. Логично, ничего страшного, тело крутится. Поэтому неспроста подняли возрастной ценз.

Она подрастет сейчас и перестанет их прыгать, все у нее будет функционировать. Наоборот, как раз в детском возрасте, детишки когда падают, с ними ничего не случается.

Другое дело, что потом не надо прыгать четверные прыжки, если я сейчас прыгну, умру сразу. Пусть он не волнуется, в общем», – сказал Жулин

Американский блогер Лиз о каскаде Базылюк из четверных прыжков: «Я подумал, что это отвратительно. Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?»

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40 комментариев
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Почему в русофобской стране живёт дочь и почему гражданин Жулин не сдал США паспорт!
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-12
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Как можно быть таким лицемером?! Человек жил и работал в Нью-Джерси! И даже получил гражданство! И все его на тот момент устраивало.
Потому что высокое начальство не велело публично целовать себя в попу.
А сейчас такая установка есть
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+67
потому что русофобская страна» --- А ты не гражданин этой страны? А дочь твоя не в этой русофобской стране процветает?
+49
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+42
А когда наши журналисты говорят что Малинин не дотянет до олимпиады они американофобы?
К Лизу можно по разному относиться,но он критикует всех-и чужих и своих и кстати он один из немногих кто считает что фигуристам надо дать право высказывать свои мнения но федерации их запугивают.А всем считающим что он русофоб совет посмотреть его эфиры.Он и Левито уже похоронил,и Мэди троллит,да и Малинину достается.Просто надо понимать что он аполегет катания и длинных карьер и для него все наши чемпионки однодневки.
+41
-7
+34
Так Жулин жил в этой стране, а сейчас его дочь там живет, разве не так?
+43
-12
+31
Ответ Shtirly
Комментарий скрыт
А чего это она училась в русофобской стране?
+32
-2
+30
Гораздо страшнее, когда 12-летней девочке замораживают разбитую руку и гонят прыгать дальше, чтобы показать кузькину мать Хендрикс и Сакамото, которые с ней никогда в жизни даже не окажутся на одних соревнованиях, которые вряд ли это смотрят и которым вообще пофиг, что там на первенстве росЖЭКа.
+33
-9
+24
Ну так пошли, никаких проблем. И про Америку можешь говорить все, что угодно. Только потом удивляться тому, что закрыт въезд в США, не стоит. Повозмущаться, конечно, можно будет, но русофобией это закрытие визы не будет - обычная непереносимость м*даков.
+20
-3
+17
Ответ Shtirly
Комментарий скрыт
Александра, дочь Жулина и Навки.
+15
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+11
Ну мы ведь тоже американофобская страна. Постоянно все американское смешиваем с грязью. Странно, что они ещё не вымерли от нашего гнева.
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А что от этого пузика еще можно было ожидать? Вот только это. Деньги не пахнут.
Я его еще когда в первый раз по ящику увидела лет 35 назад, сразу подумала - гнилой.
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-3
+7
Если убрать хайп, то весь профессиональный спорт вреден для здоровья. Нагрузки, особенно такие и в таком количестве, противоестественны. До 30 лет будет более или менее, потом раньше или позже тело сыпется у всех профессиональных спортсменов. Фигуристы - спина и колени, а также галики со всеми связками (кресты, ахилы и тп). Теннисисты - плечи, локти и та же спина. В общем до бесконечности можно продолжать…
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Знатно лизнул
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+6
Какой он всё таки жалкий
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Ответ Dina2
Комментарий скрыт
Пока корёжит только таких как Жулин... Ну вас видимо перекорёживает 😏
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-2
+4
Обычным амерам вапще ***** до нас
А вот их правящий класс другое дело
+8
-4
+4
Русские сами себе русофобы
+5
-2
+3
Ответ Anna Morgan
Почему в русофобской стране живёт дочь и почему гражданин Жулин не сдал США паспорт!
Ахаха, это правда, что ли?)) Ну, он и 🤡 тогда, получается!
+15
-12
+3
Александр! Откажись от американского гражданства, дочь убеди жить в России, а не в Штатах, а тогда и рассуждай об американской русофобии!
+6
-3
+3
Потому что я жрать хочу, жрать вкусно и жить долго
+4
-1
+3
Ответ Алексей Токарев
Поэтому он должен хвалить тамошних журналистов?
По мнению местных любое упоминание американцев должно сопровождаться слезами радости и восторга. Это их установка
+6
-4
+2
Ответ mgaborik10
А она не сама решает где ей жить? Это два разных человека, если я правильно понимаю. У них не может быть различных мнений??
Сама. Но Жулину в этой ситуации лучше не квакать про русофобию в США - так логичнее.
+3
-1
+2
пасть
+2
-1
+1
Покажите мне русофобов, еще не встретил ни одного
+3
-2
+1
Ответ Michael1969
Ну так пошли, никаких проблем. И про Америку можешь говорить все, что угодно. Только потом удивляться тому, что закрыт въезд в США, не стоит. Повозмущаться, конечно, можно будет, но русофобией это закрытие визы не будет - обычная непереносимость м*даков.
Ему не закроют, он американский гражданин)
+1
0
+1
Ответ 4x Qqqq
Ему не закроют, он американский гражданин)
Может, он уже отказался от гражданства русофобской страны :D
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Все нормально, Лиз, человек с отказавшим мозгом - беспокоится, проецируя свои проблемы - на других людей. Это хорошо, что он Байдена не комментирует. Наверно, потому что даже ненормальные люди "своих" не сдает.
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Ответ mgaborik10
Да, лично Путин вызывает. Вы привыкли что вам дают установки и всех гребете под одну гребенку. В вашем мирке ни у кого не может быть мнения отличного от вашего, только установки от начальства
Свое мнение словами ровно из телевизора, ага. А если этого его личное мнение, почему же он среди русофобов так долго прожил еще и с семьёй? И на гражданство тоже подавался потому что ужасное место для жизни.
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Ответ Алексей Токарев
Поэтому он должен хвалить тамошних журналистов?
как высказывания одного журналиста связаны с остальными 300 миллионами людей?
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Ответ Блинчик
Гораздо страшнее, когда 12-летней девочке замораживают разбитую руку и гонят прыгать дальше, чтобы показать кузькину мать Хендрикс и Сакамото, которые с ней никогда в жизни даже не окажутся на одних соревнованиях, которые вряд ли это смотрят и которым вообще пофиг, что там на первенстве росЖЭКа.
Смотрят,смотрят..
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