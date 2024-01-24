Тарасова о боксерском поединке Милохина: «С каким ему еще флагом выходить на этот бой, если не с флагом России? С флагом ОАЭ?»

Татьяна Тарасова высказалась о том, что Даня Милохин будет представлять Россию в своем дебютном боксерском поединке.

Милохин проведет боксерский бой 16 февраля на турнире Alpha Fight Series в Дубае. Его соперником выступит индийский блогер Аджмал Хан.

Депутат Дмитрий Свищев негативно отнесся к выступлению Милохина под российским флагом. «Для меня большой вопрос, а имеет ли право человек, который сбежал из России и проживает за пределами нашей страны, даже не выступать, а заниматься непонятно чем под нашим триколором? Честно, какой-то непонятный поединок с нашим российским флагом — ну такое себе», — сказал Свищев.

« — российский человек. С каким ему еще флагом выходить на этот бой, если не с флагом России? С флагом ОАЭ?

Даже после того, что Милохин уехал, после всех своих поступков, он остается гражданином России. Нравится кому или нет, но у него российский паспорт. И никто его у Милохина не отбирал.

Даже сейчас нам поведение Дани может не нравиться, и скорее всего не нравится, но он россиянин, имеет гражданство нашей страны, и с этим ничего нельзя сделать», – сказала Тарасова.

«На каждом спарринге очко сжимается до невозможного размера». Поговорили с Даней Милохиным – он теперь боец