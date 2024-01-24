Тарасова о боксерском поединке Милохина: «С каким ему еще флагом выходить на этот бой, если не с флагом России? С флагом ОАЭ?»

Теги Татьяна Тарасова MMA Даня Милохин Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о том, что Даня Милохин будет представлять Россию в своем дебютном боксерском поединке.

Милохин проведет боксерский бой 16 февраля на турнире Alpha Fight Series в Дубае. Его соперником выступит индийский блогер Аджмал Хан. 

Депутат Дмитрий Свищев негативно отнесся к выступлению Милохина под российским флагом. «Для меня большой вопрос, а имеет ли право человек, который сбежал из России и проживает за пределами нашей страны, даже не выступать, а заниматься непонятно чем под нашим триколором? Честно, какой-то непонятный поединок с нашим российским флагом — ну такое себе», — сказал Свищев.

«Даня Милохин — российский человек. С каким ему еще флагом выходить на этот бой, если не с флагом России? С флагом ОАЭ?

Даже после того, что Милохин уехал, после всех своих поступков, он остается гражданином России. Нравится кому или нет, но у него российский паспорт. И никто его у Милохина не отбирал.

Даже сейчас нам поведение Дани может не нравиться, и скорее всего не нравится, но он россиянин, имеет гражданство нашей страны, и с этим ничего нельзя сделать», – сказала Тарасова. 

«На каждом спарринге очко сжимается до невозможного размера». Поговорили с Даней Милохиным – он теперь боец

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18 комментариев
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Казалось бы, ну о чëм ещё "журналистам" можно спросить представителя бомонда из мира фигурного катания?
Конечно же про блогера Милохина и бокс)
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+5
С флагом ЛГБТ, например
+7
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+3
Ответ Ебздрогыч
Время сейчас такое, что даже Даня Милохин идет на бой!
Жека уже вылетела, поболеть за него)
+3
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+2
Индусу ######, без вариантов!
+2
-1
+1
с флагом ЛГБТ
+2
-1
+1
ЛГБТ с каким еще
+2
-1
+1
Физуху вроде подтянул, бьет плохо, зажат, на ногах - кол. Этот его Перфоманс до первого перворазрядника. Из того, что показали он как фигурист лучше, чем боксер.
+3
-2
+1
Почему новость о боксерском поединке блогера публикуется в ветке фигурного катания?)
+2
-1
+1
Время сейчас такое, что даже Даня Милохин идет на бой!
+4
-3
+1
Ответ Montenegro Serbian
Казалось бы, ну о чëм ещё "журналистам" можно спросить представителя бомонда из мира фигурного катания? Конечно же про блогера Милохина и бокс)
Могли бы еще про российский футбол спросить. Видимо, следующей новостью будет)
+1
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Ответ Kareglazaya
Почему новость о боксерском поединке блогера публикуется в ветке фигурного катания?)
Потому что Тарасова высказалась. Это из-за нее)
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Ответ Den3Lo
В любом случае,выйти в ринг это уже достойно уважения
Ну, так-то да..
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Ответ Gemma157
Да он с разрядником никогда и не выйдет. А если тут ему напихают, то и вовсе драться больше не будет)
В любом случае,выйти в ринг это уже достойно уважения
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0
Ответ Den3Lo
Физуху вроде подтянул, бьет плохо, зажат, на ногах - кол. Этот его Перфоманс до первого перворазрядника. Из того, что показали он как фигурист лучше, чем боксер.
Да он с разрядником никогда и не выйдет. А если тут ему напихают, то и вовсе драться больше не будет)
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Ответ Джиза
Могли бы еще про российский футбол спросить. Видимо, следующей новостью будет)
Татьяна Тарасова: считаю что Зениту следует переходить на схему игры 4-2-3-1 с двумя опорниками и ложной десяткой.

Вот мы офигеем)
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Даа, мало того, что в одном заголовке соседствуют такие понятия из разных и бесконечно удалённых друг от друга галактик, как Татьяна Тарасова и ММА, так еще и в одной фразе упомянуты вообще объекты из разных вселенных, или даже миров, Милохин и флаг России!😳
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Надо вообще забыть о существовании этого фрика.
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