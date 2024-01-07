Милохин сообщил, что дебютирует в ММА 16 февраля: «Подерусь с каким-то местным типом в Дубае»

Даня Милохин проведет первый бой в ММА против блогера из Дубая 16 февраля.

«Чуваки, драться я буду 16 февраля в Дубае с типом, с блогером каким-то местным, ай донт ноу. Меня там укачает? Ну, не могу утверждать, что нет. Просто покажу, что умею», – сказал блогер Даня Милохин в эфире канала на твиче.

«На каждом спарринге очко сжимается до невозможного размера». Поговорили с Даней Милохиным – он теперь боец