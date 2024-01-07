Милохин сообщил, что дебютирует в ММА 16 февраля: «Подерусь с каким-то местным типом в Дубае»

Теги MMA Даня Милохин Бокс/MMA/UFC

Даня Милохин проведет первый бой в ММА против блогера из Дубая 16 февраля.

«Чуваки, драться я буду 16 февраля в Дубае с типом, с блогером каким-то местным, ай донт ноу. Меня там укачает? Ну, не могу утверждать, что нет. Просто покажу, что умею», – сказал блогер Даня Милохин в эфире канала на твиче.

«На каждом спарринге очко сжимается до невозможного размера». Поговорили с Даней Милохиным – он теперь боец

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2 комментария
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Вячеслав Легконогих - причём здесь ММА и это?
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Ответ dreamstep
Вячеслав Легконогих - причём здесь ММА и это?
Вячеслав Легконогих как и Коля Живоглотов к ММА и журналистики тоже никакого отношения не имеют, просто собирают сплетни о всяких фриках, типа Милохина, Хасбика и т. п.
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