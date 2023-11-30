Милохин – о реакции на вызов братьев Хабиба: «До фига типов с бородой писали. Много мата и оскорблений»

Теги MMA Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев натив Усман Нурмагомедов Даня Милохин контент Бокс/MMA/UFC

Даня Милохин назвал приятной реакцию команды Хабиба Нурмагомедова на вызов его братьев.

– На твой вызов брата Хабиба отреагировали Усман Нурмагомедов и Ислам Махачев. Как тебе?

– Я ожидал, что это будет некорректно, агрессивно: «Че этот ####### [дурак] лезет?» С их стороны получился достаточно приятный отзыв. Понятно, что я не боец, что это их удивило и насмешило: раз хочет, то пусть занимается и идет к этой цели.

Когда я говорил про брата Хабиба, то имел в виду любого друга из его команды. Может, кто-то с моим весом, моего возраста. Хочется такого: «Даня, вот здесь было ####### [круто]». Хочется одобрения.

– Много хейта летело в личку?

– До фига типов с бородой писали: «####### [дурак], куда ты лезешь? Видел себя?» Очень много мата, разных оскорблений. Но это мной движет. Если бы все вокруг говорили «Дань, у тебя получится, ты молодец, мы верим в тебя», было бы скучно.

Это как в «Ледниковом периоде» во второй год: все меня любят, обожают, я самый популярный блогер и выступаю на Первом канале, куча рекламы. И я стою на месте – круто, но все так же. Захотелось дать себе проблем, чтобы их решать, расти. Мне хочется покорить мир, бро, – сказал блогер Даня Милохин.

 

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10 комментариев
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Хочешь вернуться в Россию, дерись с братьями Хабиба. Можно даже в Конституции прописать.
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Внизу тег ММА стоит........
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"Медведеву ронял, бородатых типов тоже уроню"
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такие новости убивают Спортс, это суицид Спортса
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Вызови Бузову и укокошьте друг друга,
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Какой же Милохин...никакой!🤦‍♂️
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Милохин у нас спортсмен чтоль ? Зачем его сюда постить
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В принципе издание продвигает таких, поэтому не удивительно наличие в новостной линейке данного персонажа
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Спортивные новости, которые мы заслужили, мды...
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