Нина Мозер: «Падение Симоновой было очень тяжелое и серьезное. На глазах у нее потемнела шишка на голове»

Теги сборная России происшествия пары Нина Мозер Мария Симонова Р-Спорт Мартин Бреславский Фигурное катание

Нина Мозер высказалась о падении с поддержки 14-летней фигуристки Марии Симоновой.

Партнер Симоновой Мартин Бреславский уронил ее с поддержки во время короткой программы на соревнованиях «На призы президента ФФКМ». Спортсменка ударилась головой об лед, но они с партнером все же докатали программу. 

После соревнований она была госпитализирована. 

«Ее увезли на скорой помощи. Все ждут информацию после обследования, что именно у нее с головой.

Падение было очень тяжелое и серьезное. Я видела это, осталась под впечатлением от этого падения. На глазах у нее потемнела шишка на голове.

Но она докатала программу, поэтому нет понимания того, насколько серьезная травма. Хорошая девочка, очень жаль, что так случилось», — сказала Мозер

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11 комментариев
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Это " докатывание" может дорого стоить девочке. При ударе головой любое промедление оказания экстренной помощи недопустимо, нужно незамедлительно состояние полного покоя. О чëм думал тренер?
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Эти "докаты" в таких ситуациях просто чудовищны. Сразу же врачи должны осматривать. Думаю, должно быть правило, что судьи/рефери должны останавливать прокат принудительно, когда бьются головой о лёд.
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Партнёр и тренеры должны были остановить, это чудовищное отношение к Маше
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Почему не было рядом тех, кто сразу бы позвал врача? Маша не могла от шока оценить ситуацию здраво.
Была на одних соревнованиях (давно), партнёр ударился головой, не об лёд. Пара стала докатывать программу и партнёр упал.
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Совсем необязательно было докатывать нечего из-за какой-то внутренней водокачки себе здоровье губить
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А если отёк мозга,они там совсем уже свихнулись?Не остановили прокат!!!
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Ответ kost68
а об что партнер-то ударился? интрига прям
О бортик, который устанавливают для хоккея.
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Если серьезное, что же вы не остановили прокат?
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Совершенно безответственное поведение тренера по отношению к ребенку, травмы головы не проходят без последствий. У них там врач вообще присутствует?
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Ответ elene.elene
Эти "докаты" в таких ситуациях просто чудовищны. Сразу же врачи должны осматривать. Думаю, должно быть правило, что судьи/рефери должны останавливать прокат принудительно, когда бьются головой о лёд.
Судьи не имеют права принимать решение за спортсменов, но есть команда фигуристов, которые видят происходящее на льду.
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Ответ Katerina Sunny
Почему не было рядом тех, кто сразу бы позвал врача? Маша не могла от шока оценить ситуацию здраво. Была на одних соревнованиях (давно), партнёр ударился головой, не об лёд. Пара стала докатывать программу и партнёр упал.
а об что партнер-то ударился? интрига прям
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