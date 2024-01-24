Нина Мозер: «Падение Симоновой было очень тяжелое и серьезное. На глазах у нее потемнела шишка на голове»

Нина Мозер высказалась о падении с поддержки 14-летней фигуристки Марии Симоновой.

Партнер Симоновой Мартин Бреславский уронил ее с поддержки во время короткой программы на соревнованиях «На призы президента ФФКМ». Спортсменка ударилась головой об лед, но они с партнером все же докатали программу.

После соревнований она была госпитализирована.

«Ее увезли на скорой помощи. Все ждут информацию после обследования, что именно у нее с головой.

Падение было очень тяжелое и серьезное. Я видела это, осталась под впечатлением от этого падения. На глазах у нее потемнела шишка на голове.

Но она докатала программу, поэтому нет понимания того, насколько серьезная травма. Хорошая девочка, очень жаль, что так случилось», — сказала .