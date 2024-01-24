Росляков о падении Симоновой: «Пока ждем, что скажут медики. Она пока путешествует в сторону больницы на карете скорой помощи»
Тренер Сергей Росляков высказался о падении фигуристки Марии Симоновой.
В короткой программе на соревнованиях «На призы президента ФФКМ» партнер Симоновой Мартин Бреславский не смог удержать ее, упал сам и уронил фигуристку. Спортсменка была госпитализирована.
«Позже мы дадим развернутый ответ. Сейчас пока ждем, что скажут медики.
Она пока путешествует в сторону больницы на карете скорой помощи», — сказал Росляков.
Рослякова можно обвинить по статье о непредумышленном убийстве, чтобы не до шуток ему было
Надо не юморить, а спортсменов с соревнований снимать после таких падений, не ожидая окончания программы