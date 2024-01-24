Росляков о падении Симоновой: «Пока ждем, что скажут медики. Она пока путешествует в сторону больницы на карете скорой помощи»

Теги происшествия пары Мария Симонова Спорт-Экспресс Сергей Росляков Мартин Бреславский Фигурное катание

Тренер Сергей Росляков высказался о падении фигуристки Марии Симоновой.

В короткой программе на соревнованиях «На призы президента ФФКМ» партнер Симоновой Мартин Бреславский не смог удержать ее, упал сам и уронил фигуристку. Спортсменка была госпитализирована. 

«Позже мы дадим развернутый ответ. Сейчас пока ждем, что скажут медики.

Она пока путешествует в сторону больницы на карете скорой помощи», — сказал Росляков.

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8 комментариев
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Мда, путешествует на карете, он вообще в адеквате ?
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Юмор тренера не очень уместен в такой ситуации
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Путешествует-звучит как попытка пошутить
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Путешествует она, у тренера все дома вообще?
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Это стёб такой, что ли?

Рослякова можно обвинить по статье о непредумышленном убийстве, чтобы не до шуток ему было
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Сиранно, что ему смешно.
Надо не юморить, а спортсменов с соревнований снимать после таких падений, не ожидая окончания программы
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Про перлы тренера помолчу.. Но тренер хотя бы научил партнера вовремя отказаться от поддержки. Видно было что можно было девочку опустить и не было бы всего этого..
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Может просто неудачно выразился.
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