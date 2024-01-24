Росляков о падении Симоновой: «Пока ждем, что скажут медики. Она пока путешествует в сторону больницы на карете скорой помощи»

Тренер Сергей Росляков высказался о падении фигуристки Марии Симоновой.

В короткой программе на соревнованиях «На призы президента ФФКМ» партнер Симоновой Мартин Бреславский не смог удержать ее, упал сам и уронил фигуристку. Спортсменка была госпитализирована.

«Позже мы дадим развернутый ответ. Сейчас пока ждем, что скажут медики.

Она пока путешествует в сторону больницы на карете скорой помощи», — сказал Росляков.