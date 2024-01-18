Шветский о суде с Зеппельтом: «Его представителей не будет, жаль. В современном мире так не хватает вербального общения»

Филипп Шветский рассказал о суде с немецким журналистом Хайо Зеппельтом.

Следующие слушания в Никулинском суде Москвы пройдут 24 января.

«Его представителей не будет, жаль. В современном мире так не хватает вербального общения, и я был бы очень рад такой возможности – обсуждение могло бы получиться атмосферным, открытым, живым.

Повышает ли это шанс на победу? Преференций в нашем суде у меня нет и быть не может, подобное мнение в корне ошибочно, поскольку суд строго и ответственно отнесся ко всему процессу – начиная с заявления и заканчивая доказательствами. Что, несомненно, приведет к справедливому результату, несмотря на отсутствие Хайо Зеппельта», – сказал Шветский.

Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине, когда стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой. После этого на телеканале ARD вышло интервью, где Зеппельт комментировал ситуацию и указывал на возможную причастность Шветского.

В июле 2023 года врач подал в Никулинский суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.