Шветский о суде с Зеппельтом: «Его представителей не будет, жаль. В современном мире так не хватает вербального общения»

Теги сборная России допинг женское катание Хайо Зеппельт Филипп Шветский Камила Валиева Фигурное катание

Филипп Шветский рассказал о суде с немецким журналистом Хайо Зеппельтом.

Следующие слушания в Никулинском суде Москвы пройдут 24 января.

«Его представителей не будет, жаль. В современном мире так не хватает вербального общения, и я был бы очень рад такой возможности – обсуждение могло бы получиться атмосферным, открытым, живым.

Повышает ли это шанс на победу? Преференций в нашем суде у меня нет и быть не может, подобное мнение в корне ошибочно, поскольку суд строго и ответственно отнесся ко всему процессу – начиная с заявления и заканчивая доказательствами. Что, несомненно, приведет к справедливому результату, несмотря на отсутствие Хайо Зеппельта», – сказал Шветский.

Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине, когда стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой. После этого на телеканале ARD вышло интервью, где Зеппельт комментировал ситуацию и указывал на возможную причастность Шветского.

В июле 2023 года врач подал в Никулинский суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

20 комментариев
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так подай в суд в Германии и общайся вербально
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Зеппельта признают виновным, но только на территории России))
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Причастность или непричастность Шветского установит не Никулинский суд, и даже не Басманный, а КАС. Это и будет окончательным приговором.
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Ответ Viks
Чокнутый, Зеппельт не воспринимает твой суд всерьёз и не будет тратить деньги на адвоката.
Так это не помешает Шветскому заявить потом, что Зеппельт не явился на суд и это будет правдой.
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Какой-то цирк с этими судами на территории России.
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На что рассчитывал Шветский, подавая иск в московский суд? Ежу понятно, что Зеппельт это проигнорирует.
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Шоу продолжается ждём финала в виде решения КАС не позднее 12 февраля
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Зеппельт скорее всего думает: а мне нас...ать
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Если бы Шветский захотел судиться с Зеппельтом, то подал бы в суд по месту жительства Зеппельта, как Зайцева судилась с Гришей и подавала в американский суд.
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Засуди.
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Ответ alexnew
А почему, простите, он должен условия максимального благоприятствования создавать, тратить свои деньги на поездки за границу и т.д. Кто у нас тут ответчик?
Ответчик - это не всегда виноватый.
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Ответ Katt Lady
Зеппельт скорее всего думает: а мне нас...ать
Зеппельт о Шветском вообще не думает.
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Чокнутый, Зеппельт не воспринимает твой суд всерьёз и не будет тратить деньги на адвоката.
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Второй абзац шикарен. Наглядно демонстрирует всю внутрянку врачей допингистов и покрывающих их спортивных чиновников.
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Ответ alexnew
А почему, простите, он должен условия максимального благоприятствования создавать, тратить свои деньги на поездки за границу и т.д. Кто у нас тут ответчик?
Есть общее правило вообще-то даже в по российскому законодательству - иск предъявляется по месту жительства ответчика (за исключением нескольких особых случаев, типа споры с недвижкой, трудовые споры и иск о защите прав потребителей)
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Ответ alexnew
А почему, простите, он должен условия максимального благоприятствования создавать, тратить свои деньги на поездки за границу и т.д. Кто у нас тут ответчик?
ВЫ когда-нибудь задумывались, почему российские "олигархи" по своим бизнес-конфликтам судятся в Лондоне или Стольгольме?
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